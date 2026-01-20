VIDEO: Suverénny Real predviedol kanonádu. Neapol v Dánsku neuspel, PSG pohorel

Franco Mastantuono oslavuje gól v zápase Real Madrid - Monaco
Fotogaléria (18)
Franco Mastantuono oslavuje gól v zápase Real Madrid - Monaco (Autor: TASR/AP)
20. jan 2026 o 23:05
Obhajca trofeje prehral v Lisabone.

Futbalisti Arsenalu Londýn zvíťazili v utorkovom zápase 7. kola základnej fázy Ligy majstrov na pôde Interu Miláno 3:1.

Siedmou výhrou v rade vytvorili nový klubový rekord v súťaži a ako prvý tím v tomto ročníku si zabezpečili priamy postup do osemfinále.

Veľkú šancu na výhru nevyužil Neapol v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom, ktorý remizoval v Kodani 1:1. Domáci boli od 35. minúty v početnej nevýhode po červenej karte Thomasa Delaneyho.

Prekvapil aj obhajca trofeje Paríž Saint-Germain, ktorý prehral na pôde Sportingu Lisabon 1:2.

Arsenal dobyl San Siro

Úvodná polhodina na San Sire priniesla hneď tri góly, keď najprv predĺžil Gabriel Jesus strelu Jurriena Timbera v 10. minúte.

O osem minút neskôr odpovedal prudkou strelou pod brvno z hranice šestnástky Petar Sučič a hostí poslal späť do vedenia ďalším gólom Jesus, keď mu pred bránu prihral Leandro Trossard pri rohovom kope v podaní Bukaya Saku.

Tento gól sa ukázal ako víťazný a Viktor Gyökeres už len upravil v závere pri brejku na konečných 3:1.

VIDEO: Gól Sučiča

Inter klesol po prehre na deviate miesto a v záverečnom dueli na pôde Borussie Dortmund tak zabojuje vlaňajší finalista o priamy postup. V utorok na San Sire navyše zaznamenal prvýkrát v histórii tretiu prehru v LM v rade.

Neapol nevyužil veľkú výhodu

Stretnutie medzi Kodaňou a Neapolom bolo priamym v súboji o play off o vyraďovaciu časť.

Hosťom dal výhodu za stavu 0:0 v 35. minúte vylúčený Delaney a o štyri minúty neskôr zariadil vedenie svojho tímu Scott McTominay.

Domáci vyrovnali v 72. minúte zásluhou Jordana Larssona, ktorý skóroval hneď po svojej nepremenenej penalte. Neapol je na 23. priečke, o skóre pred Kodaňou a oba tímy tak zostávajú v boji o miestenku do play off, ktorú dostanú tímy na 9. - 24. mieste.

Giovanni Di Lorenzo (vpravo) bojuje o loptu s Eliasom Achourim v zápase Kodaň - Neapol
Thomas Delaney a Rasmus Hojlund v zápase Kodaň - Neapol
Sprava Andreas Cornelius a Juan Jesus v zápase Kodaň - Neapol
Miguel Gutierrez (vľavo) bojuje o loptu v zápase Kodaň - Neapol
Paríž padol v poslednej minúte

PSG nemal uznaný prvý gól v podaní Warrena Zaireho-Emeryho, ktorého presný zásah z 30. minúty zrušil VAR pre faul.

Skóre nakoniec otvoril v 74. minúte Luis Suarez a o päť minút odpovedal Chviča Kvaracchelija.

V nadstavení však zariadil štvrtý triumf domácich v tomto ročníku a posun na šieste miesto, o skóre za PSG, druhým gólom v zápase Suarez.

S množstvom absencií nastúpil v Londýne Tottenham proti Borussii Dortmund. Domácich poslal do vedenia Cristian Romero, po ktorého góle prišla červená karta pre hosťujúceho stredopoliara Daniela Svenssona. Domáci nakoniec triumfovali 2:0.

Real rozstrieľal Monaco

V jednoznačnom pomere 6:1 sa skončil duel medzi Realom Madrid a AS Monaco, nový tréner Alvaro Arbeloa tak priviedol tím už k druhému triumfu od minulotýždňového vypadnutia v Španielskom pohári s druholigovým Albacete.

Franco Mastantuono oslavuje gól
Franco Mastantuono oslavuje gól
Hráči Realu oslavujú gól
Hráči Realu oslavujú gól
V ďalších dvoch dueloch si Olympiakos Pireus poradil s favorizovaným Bayerom Leverkusen 2:0 a šiestu prehru v tomto ročníku utrpel Villarreal, ktorý neudržal vedenie a s Ajaxom Amsterdam prehral 1:2.

Holandský tím vyhral druhýkrát po úvodných piatich prehrách a stále tak živí nádej na postup.

Liga majstrov - 7. kolo ligovej fázy:

FC Kodaň - SSC Neapol 1:1 (0:1)

Góly: 72. Larsson - 39. McTominay, ČK: 35. Delaney (Kodaň)

/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/

Inter Miláno - FC Arsenal 1:3 (1:2)

Góly: 18. Sučič - 10. a 31. Jesus, 84. Gyökeres

Olympiakos Pireus - Bayer Leverkusen 2:0 (2:0)

Góly: 2. Costinha, 45.+1 Taremi

Real Madrid - AS Monaco 6:1 (2:0)

Góly: 5. a 26. Mbappe, 52. Mastantuono, 55. Kehrer (vlastný), 63. Vinicius, 80. Bellingham - 72. Teze

Sporting Lisabon - Paríž St. Germain 2:1 (0:0)

Góly: 74. a 90. Suarez - 79. Kvaracchelija

Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund 2:0 (2:0)

Góly: 14. Romero, 37. Solanke, ČK: 26. Svensson (Borussia)

CF Villarreal - Ajax Amsterdam 1:2 (0:0)

Góly: 49. Oluwaseyi - 61. Gloukh, 90. Edvardsen

FK Bodö/Glimt - Manchester City 3:1 (2:0)

Góly: 22. a 24. Högh, 58. Hauge - 60. Cherki, ČK: 62. Rodri (City) po 2. ŽK

Kajrat Almaty - Club Bruggy 1:4 (0:2)

Góly: 90.+2 Sadybekov - 32. Stankovič, 38. Vanaken, 74. Vermant, 84. Mechele

