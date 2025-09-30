V základe hrá aj 5 tínedžerov. Slovan čelí klubu, ktorý robí nevídané kšefty s Chelsea

BRATISLAVA. Majú najmladší káder vo francúzskej lige (priemer 22 rokov), v základnej zostave hrá bežne aj päť tínedžerov.
V uplynulom prestupovom období investovali do nových hráčov rekordných 127 miliónov eur, čo je viac ako Paríž Saint Germain, úradujúci šampión Ligy majstrov.
Futbalisti Slovana vo štvrtok (o 21:00 vysiela JOJ Šport) odštartujú hlavnú fázu Konferenčnej ligy. Na Tehelnom poli privítajú Racing Štrasburg.
Mesto Štrasburg je oficiálne sídlo Európskeho parlamentu, klenot regiónu Alsaska na západnom brehu Rýna.
Dôležitý bod z historického, geografického aj politického hľadiska. V klube Racing Štrasburg kedysi žiaril slovenský brankár Alexander Vencel mladší. V roku 1994 prestúpil do Francúzska práve z bratislavského Slovana.
„Racing Štrasburg sa stal centrom futbalového obchodovania,“ napísal John Brewin z britského denníka The Guardian.
Veľké investície
V roku 2023 sa francúzsky klub dostal do rúk BlueCo. Tá istá americká spoločnosť kúpila ešte rok predtým Chelsea od sankcionovaného ruského oligarchu Romana Abramoviča, čím začala jednu z tých multiklubových dohôd. Na čele tejto spoločnosti stoja majitelia Chelsea Todd Boehly a Behdad Eghbali.
S príchodom nového šéfa sa tvár dovtedy skromného Štrasburgu začala rýchlo meniť. Už v prvom prestupovom termíne minuli na prestupy 60 miliónov libier, čo je osemkrát viac ako v predchádzajúcej sezóne.
Počas dvoch rokov investoval Racing do nákupu posíl asi 250 miliónov eur.
Napriek tomu fanúšikovia volajú po odvolaní majiteľa a chcú návrat k starým časom. Niektorým sa nepáči, že ich klub je akýmsi béčkom, či farmou londýnskeho giganta.
Racing sa stal útočiskom pre talenty, ktoré sú buď príliš mladé, alebo nie sú dosť dobré na to, aby hrali za Chelsea.
„Fanúšikovia skutočného futbalového klubu, a nie skladovacieho zariadenia, sú nespokojní a protestujú,“ tvrdí Brewin z The Guardian.
Kšefty s Chelsea
Až do príchodu BlueCo si Štrasburg užíval kultúru zameranú na fanúšikov pod vedením bývalého hráča West Hamu Marca Kellera, výkonného riaditeľa a miestneho hrdinu, ktorý klub dostal zo štvrtej ligy až do najvyššej Ligue 1.
Po predaji do rúk BlueCo je Keller teraz medzi niektorými militantnými fanúšikmi vykresľovaný ako zradca.
V súčasnom kádri Racingu je asi tretina hráčov, ktorí prišli z Chelsea. Pred sezónou prišlo 14 nových hráčov, šesť z nich z Chelsea.
Najbizarnejší prestup klubu v tomto roku sa týka 19-ročného obrancu Ishé Samuels-Smitha. Na prvoligovej scéne neodohral ani minútu a jeho trhová hodnota je asi 700- tisíc eur.
Koncom júla prišiel do Štrasburgu z Chelsea, ktorá ho predala za 7,5 milióna libier. Neodohral ani jednu minútu a v deň uzávierky prestupového obdobia sa vrátil do Chelsea, ktorá ho poslala na hosťovanie do Swansea (druhá liga).
Narúša hospodársku súťaž?
„Podľa mňa Štrasburg narúša ligu a môže robiť veci, ktoré si ostatné európske kluby nemôžu dovoliť,“ tvrdí novinár Jean-Louis Tourre RMC Sport.
„Vidím v tom narušenie hospodárskej súťaže. Štrasburg robí veci, ktoré kluby s podobným modelom vlastníctva nerobia,“ dodal novinár.
Ako veľký problém vidí interné prestupy v rámci BlueCo.
„Nie je to síce nelegálne, ale je to spôsob, ako obísť pravidlá a prekážky,“ zdôrazňuje Jean-Louis Tourre. Rozvádza:
„Kým bežný európsky klub musí minúť peniaze, ktoré zarobí – to je finančná fair play. Štrasburg sa nehanbí viac-menej umelo zvyšovať svoje príjmy.“
Novinár poukázal na podivný transfer Mamadoua Sarra (19), ktorý bol v priebehu niekoľkých dní poslaný z jedného klubu do druhého v rámci zvláštneho prestupu.
Amortizuje nákup
„Najvýraznejším prípadom je pre mňa Mamadou Sarr, ktorý bol v lete 2024 vykúpený z Lyonu za 10 miliónov eur. Tento rok v lete bol predaný zo Štrasburgu do Chelsea za 14 miliónov eur. Následne odišiel na hosťovanie do Štrasburgu,“ upozornil Jean-Louis Tourre.
„V podstate amortizujete svoj nákup za 10 miliónov eur, dosiahnete zisk a máte výhodu z hráča vo svojom kádri,“ dodal novinár.
„Viacnásobné vlastníctvo bude pokračovať, ale myslím si, že je potrebné regulovať veci a zakázať tieto interné prestupy. Otvára to dvere všetkým konfliktom záujmov a províziám agentov,“ varuje Jean-Louis Tourre.
Najdrahší letná posila Racingu prišla zo španielskeho Alavés, Argentínčan Joaquín Panichelli stál 16,5 milión eur. Vlani bol s 21 gólmi najlepším strelcom druhej španielskej ligy, hosťoval v Mirandés.
V prvom kole ligy sa stal Štrasburg prvým tímom v histórii, ktorý zložil základnú zostavu z hráčov narodených v roku 2000 a neskôr.
Mladí vs. tridsiatnici
Vekový priemer zvyšuje náhradný brankár Karl-Johan Johnsson (35. r) a obrancovia Ben Chilwell (28) a Eduard Sobol (30). Okrem nich nie je v kádri hráč starší ako 23 rokov.
Slovan vs. Racing. Stret rozdielnych filozofií.
Bude to súboj mladíkov proti skúseným hráčom okolo tridsiatky.
Stačí sa pozrieť na vek hráčov slovenského majstra. Bajrič (30 r), Wimmer (32), Weiss (35), Kašia (38), Barseghyan (32), Mak (34), Šporar (31), Savvidis (30). Marko Tolič oslávi tridsať budúci rok.
V roku 2025 futbalisti Štrasburgu vyhrali 16 ligových zápasov. Zo všetkých tímov Ligue 1 má lepšiu bilanciu iba majster PSG (18).
Štrasburgu chýbajú len dve víťazstvá, aby vyrovnal svoj najlepší výsledok v najvyššej súťaži v jednom kalendárnom roku. Naposledy vyhral 18-krát v roku 1996.
Po šiestich kolách patrí Racingu v tabuľke francúzskej ligy 5. miesto so ziskom 12 bodov.
Tím vedie 41-ročný Angličan Liam Rosenior, ktorý predtým pôsobil iba ako dočasný manažér v Hulle a Derby County.