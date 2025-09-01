Slovan urobil prestup storočia. Kúpili ho zanedbaného, predali za desaťnásobok

BRATISLAVA. V kádri slovenského majstra je unikát. V Slovane pôsobí od šiestich rokov, prešiel tam všetkými kategóriami. Už raz ho predali von za milióny, ale kúpili ho späť. A druhýkrát ho predali za mnohonásobne viac.
Futbalovému Slovanu Bratislava sa podaril obchod ako nikdy predtým.
Za jedného hráča získal sumu, ktorú predtým nedostal dohromady za päť rokov.
David Strelec spečatil prestup do Middlesbrough FC, čo je klub súčasného lídra druhej anglickej ligy. Slovan zinkasuje za hrotového útočníka asi 10 miliónov eur, vrátane bonusov.
Strelec sa stal najdrahším hráčom v dejinách Slovana, keď prekonal transfer Andraža Šporara. Slovinský útočník zamieril v zime 2020 zo Slovana do Sportingu Lisabon za zhruba šesť, či sedem miliónov eur.
Šporar odišiel v januári 2020 po svojom životnom kalendárnom roku (2019), keď strelil 36 súťažných gólov. Hlavným bonusom však bolo, že sa presadil aj na medzinárodnej scéne.
S piatimi gólmi bol druhým najlepším strelcom skupinovej fázy Európskej ligy.
Najlepšia sezóna
Šporar odišiel v pravý čas pre Slovan, krátko pred pandémiou Covid - 19. V jarnej časti by už sotva hľadal motiváciu. V tom čase mal dvadsaťšesť.
Odvtedy už takú streleckú fazónu v žiadnom klube (Sporting, Middlesbrough, Panathinaikos, Alanyaspor) nemal a jeho cena šla postupne dole. Teraz sa možno vráti do Slovana, v nedeľu bol priamo na štadióne počas ligového zápasu vedľa Kmotríka.
Strelec má tiež za sebou najlepšiu sezónu (2024/25), keď na klubovej scéne strelil 25 gólov (vrátane dvoch v Lige majstrov. S 20 gólmi bol najlepší strelec slovenskej ligy.
Ďalšie štyri pridal v reprezentácii. Toľko gólov nedal žiaden – iný slovenský reprezentant. V tomto ročníku odohral deväť zápasov a dal päť gólov.
Jeho cenu v porovnaní so Šporarom zvyšuje aj to, že je o dva roky mladší, ako Slovinec v čase jeho odchodu zo Slovana.
Najdrahšie prestupy Niké ligy
„Pri Strelcovi je úplne oprávnené hovoriť o čiastke nad desať miliónov,“ tvrdil generálny riaditeľ Ivan Kmotrík ešte v úvode roka.
Inflácia? Prvý by bol Dubovský
Strelec prekonal aj rekord slovenskej ligy, kde sa nedávno vyšvihol Nikola Krstovič (25 r.).
Čiernohorský útočník pred dvoma rokmi prestúpil z Dunajskej Stredy do Lecce najprv za zhruba štyri milióny eur. Krstovič nedávno zamieril v rámci Talianska do Atalanty Bergamo za 25 miliónov. Vďaka percentám z ďalšieho predaja D. Streda celkovo zinkasovala až 8,1 milióna eur.
Ak by sme brali infláciu, tak najhodnotnejší je zrejme prestup Petra Dubovského do Realu Madridu z leta 1993, ktorý môže mať dnes hodnotu presahujúcu pätnásť až sedemnásť miliónov.
O veľkosti Dubovského transferu svedčí aj to, že v tom čase mohol pokryť rozpočet Slovana zhruba na štyri až päť rokov.
Investícia vyšla
Slovanu v ére Kmotríka sa stále nedarí predávať hráčov za milióny eur.
Za posledných päť rokov zarobil najviac na predaji týchto hráčov: Dominik Greif (2,5 mil.), David Strelec (do Spezia Calcio za 2,5 mil.), Rafael Ratao (1,2 mil. eur) a Nono (500-tisíc).
Zo Slovana do cudziny - top prestupy
1. Dávid Strelec (Slovan - Middlesbrough FC, 2025) 10 miliónov eur
2. Andraž Šporar (Slovan Bratislava - Sporting Lisabon, 2020): 6 - 7 miliónov eur
3. Peter Dubovský (Real Madrid, 1993) 4,3 milióna eur
4. Dominik Greif (RCD Mallorca, 2021) 2,5 milióna eur
5. Dávid Strelec (Spezia Calcio, 2021) 2,3 milióna eur
6. Seydouba Soumah (Partizan Belehrad, 2017) 1,65 milióna eur
Strelec je výnimkou. Takto pred dvoma rokmi prišiel do Slovana zanedbaný. Priamo z Talianska (Spezia Calcio). Mal iba dvadsaťdva, ale jeho výkonnosť stagnovala.
Jeho cena napriek mladému veku šla pozvoľna dole. V júni 2023 ho špecializovaný server Transfermarkt ocenil na 1,2 milióna eur.
V Slovane mal Dávid Strelec reštartovať kariéru a mnohí pochybovali, že sa mu to podarí. Vyšlo to. Táto investícia (vykúpenie zo Spezia) stála asi milión eur a dnes sa ukazuje, že to bol to dobrý ťah.
Slovenské kluby často zarábajú aj z ďalšieho predaja hráčov. Snažia sa vyťažiť z toho, že slovenská liga je pre futbalistov iba prestupnou stanicou do elitnej ligy, zrejme sa to bude týkať aj Strelca.
Slovenská stopa v Middlesbrough
V roku 1997 prestúpil zo Slovana do Middlesbrough Vladimír Kinder v prepočte za 2,2 milióna eur a stal sa prvým Slovákom v Premier League.
O štyri roky neskôr z Interu Bratislava do rovnakého klubu zamieril aj útočník Szilárd Németh – Transfermarkt udáva sumu 6,7 milióna eur, čo však nie je isté. V sezóne 2021/22 tam bol na hosťovaní Andraž Šporar, tiež bývalý hráč Slovana.
Súčasný káder Middlesbrough má hodnotu 95 miliónov eur.
Najdrahším hráčom v dejinách anglického klubu je Britt Assombalonga, ktorý prišiel pred siedmimi rokmi z Nottingham Forest za zhruba 17 miliónov. Odvtedy však Middlesbrough nedal za hráča viac ako desať miliónov.
Cieľ Middlesbrough je v tejto sezóne jasný, postúpiť do Premier League. Po štyroch kolách vedie druhú ligu bez straty bodu. Najvyššiu súťaž hral naposledy v sezóne 2016/17.
Riverside Stadium má kapacitu takmer 35 – tisíc.
Z Česka by šiel drahšie
Slovenská liga má nový rekord, ale trebárs s českou ligou sa v tomto smere nemôže rovnať.
Napríklad krajný obranca El Hadji Malick Diouf prestúpil nedávno zo Slavie do West Hamu za 22 miliónov eur. V Česku podobné prestupy pribudujú, ale v našich pomeroch pôsobia ako scif – fi.
„Z našej ligy je takýto prestup nereálny, lebo kredit tej českej je úplne niekde inde. Bohužiaľ, je rozdiel v lige. Česká liga je možno ôsma najlepšia v Európe a neviem, kde je slovenská. Keď však dnes niekto ide pre hráča do pražskej Slavie, tak tam ťažko kúpite niečo pod desať miliónov. Tak to je,“ tvrdil nedávno hráčsky agent Martin Petráš
„U nás hrá iba Slovan pravidelne hlavnú fázu európskej súťaže. Hráči zo slovenskej ligy zvyčajne musia robiť medzikrok a až potom sa môžu dostať do elitnej ligy. Bohužiaľ, je o tak,“ dodal Petráš.