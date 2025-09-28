Francúzi hlásia zázračné zákroky, je ako múr. Slovák sa ukáže, keď ho najviac treba

BRATISLAVA. Tréner OSC Lille Bruno Genesio si vybil frustráciu na fľaši s vodou, ktorú poslal blízko štvrtého rozhodcu a v 70. minúte bol vylúčený.
Jeho tím bol lepší, ale v bráne súpera stál slovenský brankár. Bol ako nepriestrelný múr.
Slávny francúzsky denník L'Equipe píše o neuveriteľných až zázračných zákrokoch.
Dominik Greif opäť v bráne žiaril. Jeho Olympique Lyon v 6. kole Ligue 1 vyhral na pôde OSC Lille 1:0. „Dominik odohral skvelý zápas,“ poznamenal po zápase spoluhráč a stredopoliar Lyonu Corentin Tolisso.
Slovenský brankár opäť predviedol dva svetové zákroky. Jeden v osemnástej minúte a druhý v poslednej minúte.
Greif bol mužom zápasu podľa mnohých médií.
Muž zápasu a najlepšie známky
Foot Mercato aj L'Equipe mu udelili osmičku, čo bola najvyššia známka zo všetkých hráčov na ihrisku. Sofascore ho ocenil na 8,6, čo bolo tiež najlepšie hodnotenie.
Greif prežíva fantastický vstup na francúzskej scéne. V drese Lyonu odohral tri súťažné zápasy. Tri víťazné. Ani v jednom z nich nedostal gól.
„Dominik sa dostal do popredia po zranení brankára Remyho Descampsa a rýchlo sa dostal do centra pozornosti. Nemusí mať nutne 10 zákrokov za zápas, ale je nekompromisný, keď na tom najviac záleží. A často je spektakulárny. Ďalší dôkaz ukázal proti Lille,“ vyhlásil komentátor Léo Aschi.
Lyon nazbieral 15 bodov a v tabuľke francúzskej ligy je na druhom mieste. Súťaž vedie úradujúci majster Ligue 1 aj Ligy majstrov Paríž Saint Germain, ale iba vďaka lepšiemu skóre.
Prišiel ako jednotka
Dvadsaťosemročný Greif prestúpil do Lyonu krátko pred štartom sezóny z RCD Mallorca.
Francúzsky klub zaplatil podľa denníka L'Equipe výkupné asi štyri milióny eur a plus bonusy, ktoré sa môžu vyšplhať až do výšky 1,5 milióna eur.
Lyon pred sezónou predal do Leedsu United za šestnásť miliónov eur Lucasa Perriho, ktorý bol brankárskou jednotkou. Greif prišiel, aby ho nahradil.
Prvé štyri zápasy odchytal Francúz Rémy Descamps, s ktorým sa rátalo na post dvojky.
Viac ako obchodný krok
V prvých troch dueloch neinkasoval gól, nebolo dôvod ho meniť. Vo štvrtom kole Lyon prvýkrát prehral a dostal tri góly. Descamps sa navyše zranil.
A tak v ďalšom zápase dostal prvýkrát šancu Dominik Greif. Využil to dokonale.
„Sága o prestupe Dominika Greifa do Olympique Lyonnais je viac než len obchodný krok. Stelesňuje proaktívny prístup klubu, ktorý sa snaží o obnovu a presadenie sa ako kľúčový hráč vo francúzskom futbale. Výzvy, ktorým bude Greif čeliť, sú početné, ale so správnou podporou má nástroje na to, aby sa stal výnimočným brankárom,“ tvrdí server pkfoot.com.