Weiss ho určil, ale tromf Slovana ho nepočúval: To je vec, čo sa nemôže stať, hneval sa

BRATISLAVA. Vlani si fanúšikovia užili šou, ich hráči si zmerali sily s najväčšími esami svetového futbalu v najlepšej klubovej súťaži sveta.
Slovan čelil v Lige majstrov Celticu Glasgow, Girone, Dinamu Kyjev, Stuttgartu, milánskemu AC, Bayernu Mníchov a Manchestru City.
Teraz ho čaká opäť veľký súper, ktorý je minimálne na úrovni prvých štyroch spomínaných tímov.
Káder Slovana má hodnotu takmer 32 miliónov eur, Štrasburgu zhruba 266 miliónov. Je to klub, ktorý v lete investoval do nových hráčov asi 120 miliónov a patrí medzi elitu francúzskej ligy.
Slovenský majster v prvom zápase hlavnej fázy Konferenčnej ligy privíta vo štvrtok (o 21.00) Racing Štrasburg.
Mimo šesť hráčov
Slovan nie je v optimálnom stave, aj tak je na čele Niké Ligy. Napriek tomu, že pôsobí ako keby funguje v šetriacom režime.
Úradujúci majster naposledy vyhral v Trenčíne 2:1.
„Trápila nás početná maródka – zranení sú Šporar, Wimmer a Sharani, na tréningu sa zranil Mak, pre karty nemohol hrať Ignatenko. Kucharevyč tiež mohol ísť len na niekoľko minút. Mali sme mimo šesť hráčov, čo nie je výhovorka, ale realita. Začali sme preto s Ninom Marcellim na hrote útoku,“ opisoval tréner Slovana Vladimír Weiss, cituje ho aj klubová stránka.
„Marcelli hrával v doraste útočníka, rovnako v reprezentácii do 21 rokov. Vždy som tvrdil, že futbalista musí vedieť zahrať na minimálne dvoch pozíciách, čo on vie. Som veľmi rád, že dal dva góly,“ dodal Weiss.
Dvadsaťročný odchovanec Slovana skóroval v tejto sezóne vôbec prvýkrát.
Dostal ich pod tlak
„Takýto zápas som potreboval. Necítil som to tak len ja, ale určite aj vy,“ priznal Marcelli. Najmladší hráč Slovana strelil oba góly Slovana. V oboch prípadoch súperových hráčov dostal pod tlak a využil školácke chyby.
„Nie som postavou typická deviatka na hrote útoku, som vzrastovo menší. Snažil som sa spadať si nižšie a tvoriť hru. Pri góloch som chcel napádať obrancov, čakal som, či spravia chybu. Spravili dve, a dvakrát sa mi to podarilo využiť. Som z toho šťastný. Potreboval som takýto zápas,“ tvrdil.
Marcelli je vnímaný ako generačný talent a projektový hráč, ktorý chce Slovan dobre predať.
Vlani ho lákalo slávne AC Miláno, ale so Slovanom sa nezhodli na výške odstupného. A práve talianskemu gigantovi dal vlani v Lige majstrov parádny gól.
Marcelli začínal v bratislavskej Karlovej Vsi, mal vtedy iba štyri roky. Keď mal deväť, prestúpil do Slovana, ktorý zaňho zaplatil sto eur. Šlo o cenu podľa tabuliek.
Veľké očakávania
Odvtedy v mládežníckych kategóriách vynikal. Vždy hral minimálne o kategóriu vyššie. S áčkom Slovana prvýkrát trénoval už v pätnástich. V sedemnástich začal hrávať ligu.
Vo svojej prvej sezóne 2023/24 dal jedenásť gólov, z toho desať v lige. Vlani (2024/35) si pripísal päť gólov, z toho tri ligové.
Dôvodov, prečo Marcelli nenapreduje podľa očakávania Slovana, je viacej. Mal zdravotné problémy aj kolísavé výkony.
Na jeho poste je zrejme najväčšia konkurencia. Tréner Weiss je známy tým, že preferuje skôr skúsenejších hráčov, tínedžeri pod jeho vedením dostávajú minimálnu šancu.
„Teším sa, že sa chytil. Ja som rád, pokiaľ je hráč nahnevaný na to, ak nemá minutáž. O tomto to však je – aby prišiel a chopil sa šance. Nino ukázal, že má veľký potenciál a je hráč pre Slovan. Dnes som s ním veľmi spokojný,“ reagoval v sobotu Weiss.
Lacné karty
Najlepším strelcom Slovana v tejto sezóne je Mykola Kucharevič, ktorý dal sedem gólov, z toho päť v Niké lige. Tigran Barseghyan skóroval päťkrát. Rovnaký počet zaznamenal aj David Strelec, ktorý však už prestúpil do Middlesbrough.
Štyri góly má na konte Róbert Mak.
„Nie som spokojný s hernou disciplínou a zbytočnými faulmi. Nemôžeme dostať také lacné žlté karty, aj preto som striedal Ibrahima i Vlada (Weissa, pozn. red.),“ tvrdil Weiss. Jeho syn a kapitán odohral v Trenčíne iba prvý polčas.
Weiss junior je jeden z najlepších futbalistov v ére samostatnosti a patrí medzi najväčšie ofenzívne talenty, ktoré sa kedy na Slovensku vôbec narodili.
Je to najväčší marketingový ťahák nielen Slovana, ale celej Niké ligy, ktorý láka ľudí na štadióny. A to platí do veľkej miery aj pre arény súperov. Predáva aj najviac dresov.
S ktorým ligovým hráčom sa fanúšikovia najviac fotia? S Weissom.
Nemá čísla
Jeho štatistiky v tomto ročníku však neoslňujú. Nedal žiaden gól, nemá asistenciu. Za to zaznamenal päť žltých kariet a jednu červenú. Celkovo v tejto sezóne odohral 11 súťažných zápasov.
Práve dribling patril medzi jeho najväčšie prednosti. V tejto disciplíne patril v dejinách Slovenska vôbec medzi najlepších.
Podľa metriky Sofascore však už nepatrí ani medzi 25 najlepších driblérov slovenskej ligy. V aktuálnej sezóne Niké ligy si pripísal iba šesť úspešných driblingov.
Weiss si dal na jeseň minulého roka zhruba dvojmesačnú pauzu, váhal či bude v kariére pokračovať. V decembri 2024 sa rozhodol vrátiť. Odvtedy však dal iba jediný gól, proti Podbrezovej.
Hnev na Toliča
Slovan proti Trenčínu spálil niekoľko veľkých šancí.
„Musíme premieňať naše šance. Už vo štvrtok čelíme súperovi, ktorý hrá jednu z top líg sveta. So Štrasburgom príde možno len pár príležitostí, tie treba premeniť,“ upozornil Marcelli. Sám mohol dal v sobotu hetrik, ale radšej nezištne prihral spoluhráčovi. Alasana Yirajang však veľkú šancu premárnil.
Tréner Weiss sa po poslednom súťažnom zápase hneval aj na Marka Toliča, ktorý prenechal penaltu Yirajangovi, ktorý opäť zaváhal.
„Na penaltu bol určený Marko Tolič, dal ju Yirajangovi, čo je vec, ktorá sa nemôže stať. Aj keď vám potom hráč povie ´prepáčte´, tak na ´prepáčte´ sa futbal nehrá. Som spokojný s tromi bodmi, no iný súper vás potrestá za takéto výpadky a nekoncentráciu,“ upozornil tréner.