VIDEO: Na trávniku bol len 36 sekúnd. Arsenal spasil striedajúci útočník

Gabriel Martinelli oslavuje gól.
Gabriel Martinelli oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
16. sep 2025 o 20:42
PSV Eindhoven prehral nečakane ľahko.

BRATISLAVA. Futbalisti Royale Union Saint-Gilloise úspešne vstúpili do ligovej fázy Ligy majstrov.

 V utorkovom stretnutí 1. kola zvíťazili na pôde holandského PSV Eindhoven 3:1, prvý gól v novom ročníku prestížnej súťaže vsietil kanadský útočník Promise David z pokutového kopu.

V ďalšom otváracom zápase rozhodli striedajúci Gabriel Martinelli a Leandro Trossard o triumfe Arsenalu nad Bilbaom 2:0.


Union SG bol vo svojom premiérovom dueli LM outsiderom. Už v 9. minúte ho však poslal do vedenia David a sa stal prvým Kanaďanom histórie, ktorý strelil úvodný gól v milionárskej súťaži.

V 16. minúte mohlo byť vyrovnané, ale domáci Ruben van Bommel trafil iba brvno.

Pred odchodom do šatní sa v drese belgického tímu presadil Anouar Ait El Hadj po individuálnej akcii a v 81. minúte pridal poistku Kevin Mac Allister. Z pohľadu PSV v závere skorigoval van Bommel.

VIDEO: Gabriel Martinelli a jeho gól

Bilbao sa vo svojom prvom zápase LM po jedenásťročnej prestávke chcelo blysnúť víťazstvom, ale pred domácimi fanúšikmi zostalo bez bodu.

Obe mužstvá sa dlho nevedeli presadiť, napokon sa to po pár sekundách po príchode z lavičky podarilo Martinellimu v 72. minúte, na ihrisku bol len 36 sekúnd.

Triumf Arsenalu spečatil tri minúty pred koncom riadneho hracieho času ďalší žolík Trossard. „Kanonieri“ neprehrali v 1. kole LM už deviatykrát za sebou.

1. kolo Ligy majstrov - utorok, 16. september

Athletic Bilbao - Arsenal FC 0:2 (0:0)

Góly: 72. Martinelli, 87. Trossard

Vľavo domáci Aitor Paredes a Eberechi Eze v zápase Athletic Bilbao - Arsenal FC v 1. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
Declan Rice počas rozcvičky pred zápasom Athletic Bilbao - Arsenal FC v 1. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
Vľavo domáci Andoni Gorosabel a Eberechi Eze v zápase Athletic Bilbao - Arsenal FC v 1. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
Domáci fanúšikovia v zápase Athletic Bilbao - Arsenal FC v 1. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
PSV Eindhoven - Royale Union SG 1:3 (0:2)

Góly: 90. van Bommel - 9. David (z 11 m), 39. Ait El Hadj, 81. Mac Allister

Liga majstrov

Liga majstrov

