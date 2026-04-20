Premožiteľ Žiliny mal na dosah triumf v Lige majstrov. Rozstrel však patril mladíkom Realu

Fotka z finále Mládežníckej Ligy majstrov medzi FC Bruggy - Real Madrid. (Autor: TASR/AP)
TASR|20. apr 2026 o 21:09
ShareTweet0

Duel skončil v riadnom hracom čase 1:1.

Mládežnícka Liga majstrov - finále

FC Bruggy - Real Madrid 1:1 (1:1), 2:4 v rozstrele z 11 m

Góly: 64. Lund Jensen - 23. Ortega

Futbalisti Realu Madrid triumfovali v mládežníckej Lige majstrov. V pondelkovom finále vo švajčiarskom Lausanne zvíťazili nad FC Bruggy 4:2 po jedenástkovom roztsrele. V riadnom hracom čase sa zápas skončil 1:1.

Na Stade de la Tuiliere udreli ako prví hráči favorizovaného Realu, v 23. minúte ich poslal do vedenia Jacobo Ortega.

Španieli mali v prvom polčase jasnú prevahu, no v druhom sa dostali k slovu aj Bruggy a v 64. minúte vyrovnal Tobias Lund Jensen. Duel dospel až do rozstrelu, v ktorom vyhral Real 4:2.

VIDEO: Záver finálového zápasu a radosť hráčov Realu

Pre Real je to druhý titul v histórii súťaže, prvý získal v roku 2020. Bruggy, ktoré premiérovo bojovali vo finále, vyradili v osemfinále súťaže mladíkov Žiliny po tesnej výhre 1:0.

    dnes 21:09
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»Premožiteľ Žiliny mal na dosah triumf v Lige majstrov. Rozstrel však patril mladíkom Realu