Premožiteľ Žiliny mal na dosah triumf v Lige majstrov. Rozstrel však patril mladíkom Realu

Mládežnícka Liga majstrov - finále
FC Bruggy - Real Madrid 1:1 (1:1), 2:4 v rozstrele z 11 m
Góly: 64. Lund Jensen - 23. Ortega
Futbalisti Realu Madrid triumfovali v mládežníckej Lige majstrov. V pondelkovom finále vo švajčiarskom Lausanne zvíťazili nad FC Bruggy 4:2 po jedenástkovom roztsrele. V riadnom hracom čase sa zápas skončil 1:1.
Na Stade de la Tuiliere udreli ako prví hráči favorizovaného Realu, v 23. minúte ich poslal do vedenia Jacobo Ortega.
Španieli mali v prvom polčase jasnú prevahu, no v druhom sa dostali k slovu aj Bruggy a v 64. minúte vyrovnal Tobias Lund Jensen. Duel dospel až do rozstrelu, v ktorom vyhral Real 4:2.
VIDEO: Záver finálového zápasu a radosť hráčov Realu
Pre Real je to druhý titul v histórii súťaže, prvý získal v roku 2020. Bruggy, ktoré premiérovo bojovali vo finále, vyradili v osemfinále súťaže mladíkov Žiliny po tesnej výhre 1:0.