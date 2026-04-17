Incident po veľkom víťazstve. Fanúšikovia Bayernu zranili fotografov, únia spúšťa vyšetrovanie

Fanúšikovia Bayernu.
Fotogaléria (31)
TASR|17. apr 2026 o 20:40
ShareTweet0

Bavorský veľkoklub si zabezpečil postup cez Real Madrid.

Európska futbalová únia (UEFA) začala v piatok oficiálne vyšetrovanie nemeckého klubu Bayern Mníchov.

Príčinou je správanie fanúšikov, ktorí zapríčinili zranenie fotografov po skončení štvrťfinálového súboja Ligy majstrov, v ktorom si v stredu bavorský veľkoklub zabezpečil postup cez Real Madrid.

Oslavujúci fanúšikovia prenikli do priestoru vyhradeného pre fotografov a v tlačenici minimálne dvoch zranili.

Jeden musel vyhľadať ošetrenie pre tržnú ranu na hlave, iný pre zranenie chrbta a ramena.

VIDEO: Zostrih zápasu Bayern Mníchov - Real Madrid

Klub a aj fanúšikovské skupiny sa za správanie priaznivcov už ospravedlnili. „Kontrolná, etická a disciplinárna komisia sa bude touto záležitosťou zaoberať,“ zverejnila UEFA podľa AFP.

Fotogaléria zo zápasu Bayern Mníchov - Real Madrid (odveta štvrťfinále, Liga majstrov)
V strede Arda Guler oslavuje gól počas zápasu odvety štvrťfinále Ligy majstrov Bayern Mníchov - Real Madrid.
Futbalisti Realu pred zápasom odvety štvrťfinále Ligy majstrov Bayern Mníchov - Real Madrid.
Tréner Realu Arbeloa pred zápasom odvety štvrťfinále Ligy majstrov Bayern Mníchov - Real Madrid.
31 fotografií
V strede Arda Guler oslavuje gól počas zápasu odvety štvrťfinále Ligy majstrov Bayern Mníchov - Real Madrid.Futbalisti Realu oslavujú gól počas zápasu odvety štvrťfinále Ligy majstrov Bayern Mníchov - Real Madrid.Futbalisti Realu oslavujú gól počas zápasu odvety štvrťfinále Ligy majstrov Bayern Mníchov - Real Madrid.V strede Arda Guler oslavuje gól počas zápasu odvety štvrťfinále Ligy majstrov Bayern Mníchov - Real Madrid.Aleksandar Pavlovič strieľa gól počas zápasu odvety štvrťfinále Ligy majstrov Bayern Mníchov - Real Madrid.Aleksandar Pavlovič oslavuje gól počas zápasu odvety štvrťfinále Ligy majstrov Bayern Mníchov - Real Madrid.Aleksandar Pavlovič oslavuje gól počas zápasu odvety štvrťfinále Ligy majstrov Bayern Mníchov - Real Madrid.Aleksandar Pavlovič oslavuje gól počas zápasu odvety štvrťfinále Ligy majstrov Bayern Mníchov - Real Madrid.Brahim Diaz a Konrad Laimer počas zápasu odvety štvrťfinále Ligy majstrov Bayern Mníchov - Real Madrid.Arda Guler a Joshua Kimmich počas zápasu odvety štvrťfinále Ligy majstrov Bayern Mníchov - Real Madrid.Vinicius Junior v debate s rozhodcom počas zápasu odvety štvrťfinále Ligy majstrov Bayern Mníchov - Real Madrid.Vinicius Junior v debate s rozhodcom počas zápasu odvety štvrťfinále Ligy majstrov Bayern Mníchov - Real Madrid.Luis Diaz a Trent Alexander-Arnold počas zápasu odvety štvrťfinále Ligy majstrov Bayern Mníchov - Real Madrid.Arda Guler a Josip Stanisic počas zápasu odvety štvrťfinále Ligy majstrov Bayern Mníchov - Real Madrid.Arda Guler a Josip Stanisic počas zápasu odvety štvrťfinále Ligy majstrov Bayern Mníchov - Real Madrid.Arda Guler a Josip Stanisic počas zápasu odvety štvrťfinále Ligy majstrov Bayern Mníchov - Real Madrid.Jude Bellingham počas zápasu odvety štvrťfinále Ligy majstrov Bayern Mníchov - Real Madrid.Real Madrid's Kylian Mbappe reacts after scoring his side's third goal during the Champions League quarterfinal second leg soccer match between Bayern Munich and Real Madrid in Munich, Germany, Wednesday, April 15, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Michael Olise, left, challenges for the ball with Real Madrid's Kylian Mbappe during the Champions League quarterfinal second leg soccer match between Bayern Munich and Real Madrid in Munich, Germany, Wednesday, April 15, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Michael Olise, centre, challenges for the ball with Real Madrid's Ferland Mendy, right, and Real Madrid's Brahim Diaz during the Champions League quarterfinal second leg soccer match between Bayern Munich and Real Madrid in Munich, Germany, Wednesday, April 15, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Arda Guler scores past Bayern's goalkeeper Manuel Neuer during the Champions League quarterfinal second leg soccer match between Bayern Munich and Real Madrid in Munich, Germany, Wednesday, April 15, 2026. (Tom Weller/dpa via AP) - Champions League - soccer - Champions League - soccerBayern's Michael Olise, left, challenges for the ball with Real Madrid's Kylian Mbappe during the Champions League quarterfinal second leg soccer match between Bayern Munich and Real Madrid in Munich, Germany, Wednesday, April 15, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Harry Kane controls the ball during the Champions League quarterfinal second leg soccer match between Bayern Munich and Real Madrid in Munich, Germany, Wednesday, April 15, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe celebrates after scoring his side's third goal during the Champions League quarterfinal second leg soccer match between Bayern Munich and Real Madrid in Munich, Germany, Wednesday, April 15, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe scores his side's third goal during the Champions League quarterfinal second leg soccer match between Bayern Munich and Real Madrid in Munich, Germany, Wednesday, April 15, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe scores his side's third goal during the Champions League quarterfinal second leg soccer match between Bayern Munich and Real Madrid in Munich, Germany, Wednesday, April 15, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXReal Madrid's Kylian Mbappe celebrates after scoring his side's third goal during the Champions League quarterfinal second leg soccer match between Bayern Munich and Real Madrid in Munich, Germany, Wednesday, April 15, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEX

Bayern zdolal vo štvrťfinálovej odvete Real Madrid 4:3 a nadviazal tak na triumf na Santiago Bernabeu 2:1 z prvého stretnutia.

Pavúk Ligy majstrov

Liga majstrov

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»Incident po veľkom víťazstve. Fanúšikovia Bayernu zranili fotografov, únia spúšťa vyšetrovanie