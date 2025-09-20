Visel vo vzduchu, famóznym gólom zaskočil veľkoklub. Stál pri Weissovi, dnes ho chce zosadiť

BRATISLAVA. Možno práve rozbehol veľkú trénerskú kariéru. Je to rodák z Bratislavy, odchovanec Rapidu a sčasti aj Slovana, kde prišiel ešte vo veku tínedžera.
V najväčšom slovenskom klube strávil Branislav Fodrek päť rokov.
„Vyrastal som kúsok od Tehelného poľa, súčasťou Slovana som bol od dorastu, v jeho drese som absolvoval svoj prvý ligový štart,“ priznal Branislav Fodrek.
V sobotu (o 20.30 vysiela Dajto) sa ako tréner Dunajskej Stredy postaví proti Slovanu, ide o najväčší hit 8. kola Niké Ligy. Súboj dvoch najbohatších klubov na Slovensku. Ani jeden z nich v tejto sezóne v lige ešte neprehral.
Fodrek sa pokúsi zdolať muža, ktorý ho kedysi cepoval. Pod vedením trénera Vladimíra Weissa zažil svoje najslávnejšie časy.
Sekunda zmenila životy
„Mňa tréner Weiss viedol v Artmedii aj v Saturne, ako hráč som asi najdlhšie hrával práve pod ním. Bol tvrdý, ale spravodlivý, náš futbalový otec,“ priznal Fodrek.
Je tomu presne dvadsať rokov, čo sa Petržalka pod vedením Weissa senzačne prebojovala do Ligy majstrov.
Všetko naštartoval moment v poslednej minúte predĺženia, Artmedia zdolala v 2. predkole Ligy majstrov Kajrat Almaty 4:1. Rozhodujúci gól strelil Pavol Staňo (súčasný tréner Žiliny), asistoval mu práve Branislav Fodrek, súčasný tréner Dunajskej Stredy. Všetci traja sú dnes trénersky súperi.
„Ešte dnes mám zimomriavky, keď si na to spomeniem,“ spomínal Fodrek.
"A všetko pritom stálo na jednej situácii, ktorá nás posunula do ďalšieho kola. Jeden moment dokáže zmeniť celý futbalový príbeh aj kariéru. Dnes si uvedomujeme, ako nám táto sekunda zmenila životy,“ priznal Fodrek.
Z hrdinov sú tréneri
Koncom septembra 2005 Petržalka senzačne vyhrala na pôde FC Porto 3:2. Dodnes je to prvé a posledné víťazstvo slovenského tímu v hlavnej fáze Ligy majstrov.
Druhý gól strelil Ján Kozák junior a ten rozhodujúci Balázs Borbély. Z oboch sa stali tiež tréneri. Kozák doviedol Slovan k titulu a do hlavnej fázy Európskej ligy.
Borbély dnes úspešne pôsobí v Győri ETO FC, čo je sesterský klub DAC Dunajská Streda. Majiteľom oboch je známy podnikateľ a šéf Slovnaftu Oszkár Világi.
Tréner Weiss pri konfrontácii s D. Stredou nie raz spomenul, že ho s majiteľom a s klubom z juhu Slovenska spája priateľstvo. Sám Weiss v DAC kedysi pôsobil ako hráč.
Vráťme sa k Fodrekovi. Na starom Tehelnom poli odohral pamätné zápasy Ligy majstrov proti Interu Miláno, FC Porto a Glasgow Rangers.
V roku 2008 na domovskom štadióne Slovana strelil najpamätnejší gól jeho kariéry. Dal ho z voleja, akrobaticky, ´nožničkami´ a jeden z najlepších brankárov v dejinách Gianluigi Buffon nemal šancu.
VIDEO: Zostrih zápasu Artmedia Petržalka - Juventus
Mal byť dočasné riešenie
Petržalka vtedy v rámci 3. predkola Ligy majstrov uhrala remízu 1:1 so slávnym Juventusom Turín. Odvtedy sa veľa zmenilo.
Starý štadión je zbúraný a nahradila ho nová aréna na Tehelnom poli. Fodrek už nie je hráč, ale tréner. A na štadióne Slovana nebude v sobotu domáci, ale súper.
Fodrek prevzal Dunajskú Stredu v novembri minulého roka, keď nahradil Xisca Muňoza. Španiel mal veľké meno, veď predtým viedol trebárs Watford v Premier League. V D. Strede mal aj na slovenské pomery obrovský plat, ale veľmi zlé výsledky.
Majiteľ Világi stiahol Fodreka z ETO FC Győr, kde pomáhal trénerskému štábu ako športový koordinátor. Zdalo sa, že pôjde iba o dočasné riešenie.
Fodrek sa dovtedy venoval prevažne mládeži a maximálne viedol seniorský tím v tretej lige. Od roku 2018 – 2024 trénoval reprezentačné výbery Slovenska U 16, U 17, U 18.
Vodcovské schopnosti
S výberom do 17 rokov postúpil na majstrovstvá Európy.
Prostredie D. Stredy však už poznal. V závere kariéry tam pôsobil ako hráč a odštartoval tam aj trénerskú kariéru. Viedol béčko DAC (2015- 2017), ale bol aj asistentom trénera prvého tímu (2017/2018).
„Braňo začal pracovať v náročnej situácii v priebehu sezóny a od prvého dňa ukázal silné vodcovské schopnosti,“ vyjadril sa pre oficiálnu webstránku klubu výkonný riaditeľ DAC Jan Van Daele.
V tomto kalendárnom roku D. Streda odohrala 22 súťažných zápasov, ale prehrala iba jeden. V máji na pôde Podbrezovej.
Tím pod vedením Fodreka predvádza atraktívny futbal a posledný vzájomný zápas so Slovanom vyhral 2:1
Posledná konfrontácia na Tehelnom poli sa skončila remízou 2:2.
Weiss svojho bývalého zverenca zdolal iba v decembri minulého roka, 2:1.