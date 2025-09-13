Famózna dráma, desné chyby. Potrestaný Weiss sedel pri novinároch a prekričal aj komentátora

ŽILINA. Žiadna nuda, ľudia sa bavili i hromžili. Plno emócií. Veľká dráma, výborne akcie, ale aj fatálne chyby. Na oboch stranách.
Žilina v letnom prestupovom období predala piatich kľúčových hráčov v hodnote asi desať miliónov eur, ale ich nástupcovia sa ukázali. S úradujúcim majstrom hrali vyrovnanú partiu.
„Z výsledku sme sklamaní, ale neočakávane nám dnes zadní hráči prehrávali súboje. Náš výkon bol dnes málo na to, aby sme tu uspeli," priznal podľa TASR asistent trénera Slovana Boris Kitka.
Futbalisti domácej Žiliny v najväčšom ligovom hite 7. kola Niké ligy remizovali so Slovanom 3:3.
„Obojstranne dobrý futbal, otvorená partia, na konci nám dochádzali sily. Slovan sme na začiatku zaskočili, ale hrali sme náročným štýlom,“ opisoval pre TV Dajto tréner Žiliny Pavol Staňo.
Zvyčajne pokojný brankár Slovana Dominik Takáč už v piatej minúte rozpažil ruky a hneval sa na spoluhráčov. Čo ho tak rozvášnilo?
Pôsobilo to až komicky, futbalistom Slovana však v tom momente do smiechu nebolo.
Žilinčania hodili v úvode zápasu aut a šéf obrany Slovana Guram Kašia púšťal loptu, nevedno komu.
Žilinčan Roginić rýchlo zareagoval, poslal loptu pred bránu a Samuel Ďatko dal jeden zo svojich najľahších gólov v kariére. Do prázdnej brány.
Mal pásku a dali ho dole
Kašia mal kapitánsku pásku, ale neprežíva najlepšie obdobie, pôsobí neisto. Fatálna chybu spravil aj poslednom reprezentačnom zápase Gruzínska proti Turecku. V ďalšom zápase proti Bulharsku ho tréner nepostavil.
Kašia odohral proti Žiline veľmi zlý polčas a do druhého už nenastúpil. Stiahli ho dole.
MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava 3:3 (3:1)
Góly: 5., 29. Ďatko, 32. Káčer - 25., 59. Barseghjan (PK), 88. Kucharevič. ŽK: Adang, Káčer, Minárik - Weiss ml.. ČK: 87. Ihnatenko (BA)
Rozhodovali: Dohál - Jekkel, Hrmo
Diváci: 5599
MŠK Žilina: Belko - Pališčák, Kaša, Minárik - Ďatko (68. Hranica), Iľko (84. Prokop), Káčer (C) (84. Narimanidze), Bari - M. Faško, Roginić, Adang.
ŠK Slovan: Dom. Takáč - Blackman (78. Yirajang), Kašia (46. Marcelli), Bajrić, Cruz - Pokorný (46. Weiss), Ihnatenko - Barseghjan, Tolić, Mak (46. Wimmer) - Šporar (78. Kucharevič).
Slovan však rýchlo vyrovnal, keď sa z penalty nemýlil Tigran Barseghyan. Predchádzal tomu hlúpy a zbytočný faul Miroslava Káčera, kapitána Žiliny.
V Žiline bola po dlhom čase výborná atmosféra. Chorvát Roginić, ktorý prišiel pred sezónou, servíroval gólové prihrávky. Za polčas ich stihol tri.
Opäť šikovne našiel na blond prefarbeného Ďatka a bolo 2:1. Krátko na to Káčer zvýšil na 3:1 a asistenciu si opäť pripísal Roginić. Polčas prehral slovenský majster o dva góly, čo nie je v jeho prípade žiadna novinka.
Weiss reval na tribúne
Tréner Slovana Vladimír Weiss si stále odpykáva trest, a tak sedel iba na tribúne, kde majú miesta novinári. Pútal pozornosť, nielen okuliarmi a poznámkovým blokom, kde si niečo značil. Spoločnosť mu robil bývalý tréner Dušan Galis.
Tréner Weiss emotívne zápas prežíval. Keďže sedel veľmi blízko televíznych mikrofónoch, tak bolo jeho slová počas priameho prenosu TV Dajto dobre počuť. Druhý polčas nonstop. Nie raz prekričal komentátora. Niektoré slová Weissa boli typické trénerské, ale nepublikovateľné.
V kabíne Slovana musel byť cez polčas poriadne rachot, do druhého polčasu už nenastúpili ani Róbert Mak a Peter Pokorný. Do hry šli až traja hráči: Vladimír Weiss junior, Kevin Wimmer a Nino Marcelli.
Slovan zachránil náhradník
Slovanu to pomohlo Majster ožil a vyrovnal.
"Prišli sme do Žiliny s cieľom vyhrať a nie sme s výsledkom spokojní. Chceli sme byť dominantní a nebezpeční vpredu. Prvý polčas a nezvládnuté osobné súboje nás stáli zápas. Dvojgólové manko sa ťažko doháňa, no v konečnom dôsledku sme mohli aj vyhrať," opisoval Kitka.
V základnej zostave majstra bol útočník Andraž Šporar, ktorý sa vrátil do Slovana po viac ako piatich rokoch. Od Slovinca sa veľa očakáva, ale proti Žiline toho veľa neukázal.
„Každý potrebuje čas, Šporar je tu veľmi krátko. Veľa odpracoval. Verím, že sa do toho čím skôr dostane,“ povedal Kitka.
Iba na lavičke náhradníkov sedel jeho hlavný konkurent Mykola Kucharevič, ktorý v poslednom zápase dal tri góly proti Košiciam.
Ukrajinský útočník dostal šancu až v druhom polčase a Slovan tak zachránil. Dal vyrovnávajúci gól, fatálnu chybu však spravil brankár Žiliny Ľubomír Belko, lopta mu prešla pomedzi nohy.
Vylúčený slovanista
Slovan už v tom čase dohrával v oslabení, keď bol vylúčený stredopoliar Danylo Ignatenko. Úplne hlúpo a zbytočne, keď dal jemnú facku súperovi.
Kucharevič je s piatimi gólmi najlepší strelec Niké ligy.
Smoliar Belko pritom vytiahol množstvo dobrých zákrokov a v úplnom závere domácich podržal.
"Kvalita Slovana je jasná, ťažko sa bráni a treba povedať, že hostia mohli aj vyhrať. Pre mňa je dôležité, že sme išli do vedenia, že prišli fanúšikovia, že sme videli dobrý zápas," dodal Staňo,