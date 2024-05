Aston Villa bude chcieť zachovať dobrú povesť anglického futbalu, Fiorentina druhé finále

"Vstúpili sme do rozhodujúcej fázy sezóny a teraz sa rozhodne o všetkom. Druhýkrát v rade sme v semifinále. Chlapci sú veľmi nadšení," uviedol tréner Vincenzo Italiano podľa uefa.com. Fiorentina sa naladila na EKL víťazne, keď v nedeľnaom zápase Serie A zdolala Sassuolo 5:1.

Bruggy triumfovali v uplynulých siedmich duelov vo všetkých súťažiach a túto sériu chcú natiahnuť aj v prvom stretnutí na pôde talianskeho klubu.

"Bolo by skvelé dostať sa do finále. Fiorentina bude veľmi ťažký súper a my musíme tvrdo bojovať, pretože to nebude ľahké.

Snívame o tom, že sa postúpime ďalej," povedal útočník Ferran Jutgla, ktorý zariadil dvoma gólmi víťazstvo tímu v odvete štvrťfinále na ihrisku PAOKu Solún.