Plzeň je odhodlaná potrápiť talianskeho favorita, Škriniar sa predstaví na Britských ostrovoch

Plzeň zvíťazila v Mladej Boleslavi 2:0 a veriť si bude aj proti Laziu. V skupine obsadila 16. miesto, no rešpekt si získala víťazstvami nad Realom Sociedad (2:1), Dynamom Kyjev (2:1) či Anderlechtom (2:0).

Následne uspela aj v prvom kole vyraďovacej fázy, keď vyradila Ferencváros (0:1, 3:0).

V kádri Viktorie figuruje aj jediný slovenský zástupca - brankár Marián Tvrdoň, ktorý dlhodobo pôsobí v pozícii dvojky za Martinom Jedličkom.

V útoku sa bude tím spoliehať aj na Matěja Vydru, ktorý strelil tri góly v prebiehajúcej sezóne EL.

"Je pred nami ďalší ťažký, ale krásny európsky večer. Tieto zápasy sú dôvod, prečo hráme futbal.

Tešíme sa na to a spravíme všetko pre to, aby sme to doma zvládli. Sme posledné české želiezko v ohni a musíme bojovať," poznamenal pre oficiálnu stránku plzenského klubu.