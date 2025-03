Definitívny koniec v PSG? Škriniar má zostať vo Fenerbahce. Chcel ho Mourinho, vraví expert

BRATISLAVA. Paríž St. Germain mal od predošlého leta za úlohu zbaviť sa Milana Škriniara. Nariadil to hlavný tréner Luis Enrique.

Podarilo sa to čiastočne splniť. Slovenský futbalista zamieril v januári na hosťovanie do tureckého Fenerbahce, no bez následnej opcie na prestup.

Doposiaľ odohral v novom pôsobisku deväť zápasov. Fenerbahce z nich vyhralo sedem, v ďalších dvoch sa zrodili remízy.