Fanklubu Trogári 1909 sme dlžní, burcuje pred ťahákom kola tréner FC Nitra

Posledný tím štvrtej ligy Západ FC Nitra vstupoval do odvetnej časti uplynulú sobotu s úplne prerobeným mužstvom, ktorého jedinou jarnou úlohou je udržať 116-ročný klub v najvyššej regionálnej súťaži ZsFZ a potom ho posúvať vyššie. Nitra však zakopla hneď na prvej prekážke a remízový rezultát (1:1) s húževnatými Lednickými Rovňami domácich nepotešila. Hoci je na počítanie zajacov naozaj ešte priskoro a doma remizovali aj predposledné Levice (s Trebaticami 1:1) a pätnáste Vráble prehrali (s Piešťanmi 0:3), vypadávať by mali minimálne dve mužstvá 17-členného pelotónu.

No pozor, túto sobotu príde do svojho krajského mesta kombinačne vyhraný Imeľ, ktorý prezimoval na treťom mieste a v nedeľu urobil výsledok kola u jesennného majstra víťazstvom 3:1 v Gabčíkove, kde jednogólový polčasový náskok hostí dokonal pri Vodnom diele vo veľké dielo dvomi gólmi na konečných 3:1 najlepší strelec celej súťaže Tomáš Oršolík, ktorého vykopanú ľavačku bude musieť túto sobotu extra sledovať exligový brankár FC Nitra Denis Chudý. Na príťažlivý „šláger“ kola, v ktorom hostí posledný prvého, sa chystajú aj rastúci nitrianski Trogári 1909, ktorí vytvorili svojej Nitričke v prvom jarnom kole - na štvrtú ligu – nevídanú, zato slušnú - futbalovú atmosféru, akú hrdinské Lednické Rovne túto jar už určite nikde inde nezažijú. Pod Zoborom to bude aj súboj dvoch 44-ročných veľkých trénerských stratégov – domáceho Igora Slezáka a Romana Zimu, ktorý číta hru súpera do bodky. Zima to má do Nitry z Vrábľov bližšie, ako na tréning do Imeľa, na výzvedy pod nitrianskym hradom nebol v zime určite len raz, veď naštudovať hru kompletne nového mužstva sa za poldruha hodiny snáď ani nedá. Pre trénera FC Nitra IGORA SLEZÁKA, ktorý v minulosti ovládol Majstrovstvá regiónu ZsFZ s Lehotou pod Vtáčnikom, to bude zápas ako remeň. Pred víkendovým šlágrom odpovedal na otázky Sportnetu.

Štvrtú ligu ste vyhrali - nie dávno - dvakrát s Lehotou p/Vt., ako sa v zime zrodilo vaše spojenie s FC Nitra? V druhej sezóne s Lehotou sme vyhrali majstrovstvá regiónu, do ktorých vtedy spadlo po reorganizácii až deväť tímov z tretej ligy, čím sa rapídne zvýšila úroveň. Preto tvrdím, že sme vyhrali dve úplne odlišné súťaže. Čo sa týka môjho príchodu do FC Nitra, kontaktoval ma majiteľ Pavol Ondriš a ja som bol prakticky po pár minútach nášho dialógu rozhodnutý, že napriek mojej náročnej životnej situácii, chcem byť súčasťou nových plánov klubu.

Bojovné Lednické Rovne (v žltom) sa v Nitre nevzdávali a nakoniec si odviezli cenný bod. (Autor: Mário Jarolím Šturdík)

Zimná príprava prebehla podľa vašich predstáv? Z materiálnej stránky a možnosti permanentne využívať umelú trávu áno. Mrzí akurát fakt, že sme z dôvodu maródky museli v istej najmenej vhodnej dobe prerušiť tréningový proces. Ako sa v zime rodilo úplne nové mužstvo? Veľmi ťažko. V zimnom prestupovom období nie je jednoduché priniesť kvalitného hráča, pričom u nás bola obmena naozaj markantná. Som však rád, že sme získali veľmi solídnych hráčov a aj charakterovo dobých chlapcov, ktorí sa nezľakli výzvy a sú odhodlaní bojovať v tejto náročnej situácii za klub s veľkou históriou. Až na troch hráčov z jesene sa celý káder vymenil. Už len spoznať dokonale všetky prichádzajúce posily muselo dať zabrať... Mám veľmi dobrú pamäť na tváre, no slabú na mená, preto mi zopár tréningov trvalo, kým som správne oslovoval všetkých hráčov. Čo sa týka odhadu kvality jednotlivca, aj to je otázka jedného, dvoch tréningov. Skutočná zápasová kvalita, sa však ukáže až počas súťažnej sezóny, lebo v tréningovom procese nedokážete nastoliť zápasový stres, tlak a podobné aspekty. Dôležitejšie však je, viesť hráčov ku konkrétnym, futbalovým veciam s jasným zámerom.

V príprave ste zdolali aj treťoligové Nové Zámky (3:0) či v generálke Podkonice (1:0). Dodalo vám to ešte väčšiu chuť do trénerskej roboty? Mne osobne určite áno, verím však, že aj hráčom. Dobiť energiou ma však dokáže aj dobrý tréning, ktorý má úroveň a kvalitu. Čo sa týka výsledkov v príprave, bol by som naozaj nerád, ak by sa preceňovali. Práve z tohto uhla pohľadu mám totiž dojem, že nie všetci v okolí klubu zostali pri zemi a začali pasovať Nitru do pozície, na ktorú aktuálne proste nemá nárok. Káder je príliš krátko pokope, potrebuje o čosi viac času. Prišli hráči, ktorí sa potrebujú aklimatizovať, zvyknúť si na náš tréningový proces, obsahovo či intenzitou. Niektorí boli po zranení, dlhodobejšie v tréningu absentovali, alebo vo svojich predošlých kluboch nedostávali toľko príležitostí. Hovorí sa tomu objektívne príčiny únavy, ktorá na nás doľahla, vyskočili svalové zranenia a s tým zákonite absencie. Jednoducho, telo a jeho stav sa oklamať nedá, a i keď hlava chce, telo vystaví stopku. Futbal neoklame nikto, čo mu dáte, to vám vráti. Netvrdím, že niektoré výkony v príprave neboli obstojné, no domnievať sa pred prvým jarným kolom, že sme niečo dosiahli, bolo prinajmenšom trúfalé. Posledné, čo FC Nitra aktuálne potrebuje, je žiť v akomsi sebaklame, bez pokory. Ja som pred príchodom veci jasne pomenoval, humbuk okolo však ovplyvniť nedokážem. Ja mám voči ľuďom v Nitre, fanúšikom, značke klubu, ale aj jej súperom rešpekt. Musíme však zostať pri zemi, nedávať silné vyhlásenia, ktoré zbytočne zväzujú hráčom nohy. Chodiť s bubnom na zajace sa nevypláca. V čom bola hlavná príčina remízovej straty s Lednickými Rovňami? Súper mal hneď v úvode jeden závar v päťke, no do päťdesiatej minúty sme mohli za istých okolností viesť aj 4:0. Po našom góle na 1:0 sme išli trikrát sami na brankára, následne sme sa však výkonom úplne prepadli, pričom s herným prejavom určite nemôžem byť spokojný ani v prvom polčase.

Lednické Rovne (v žltom) a ich 44-ročný brankár Jozef Bobot vydolovali pod Zoborom cennú remízu 1:1. (Autor: Miroslav Slávik)

Nech to nevyznie ako výhovorka, no systémové veci nám nefungovali a okrem absencie pohybu, pričom na prírodnej tráve sme boli iba necelú hodinku deň pred zápasom, zohral rolu aj psychologický aspekt boja o záchranu. Drvivá väčšina aj tých najskúsenejších hráčov totiž takto namočená na dne poradia azda nikdy predtým nebola. No a spolu so spomínanými nešťastnými vyhláseniami v médiách sme si priťažili aj sami. Akým štýlom budete hrať v jarných odvetách, veľa opravných termínov posledný tím mať asi nebude... Položili ste veľmi ťažkú otázku. Keď som prišiel do Nitry, povedal som ľuďom v klube, že Nitra má jedinečnú príležitosť budovať všetko od začiatku, a to aj z pohľadu herného systému.

Nitra nebude nikdy Slovanom, aby kupovala hotových hráčov a urobila dieru do sveta, ale mohla by byť opäť raz klubom s najlepšou liahňou mládež na Slovensku a priblížiť sa napríklad Žiline. Lenže, aktuálne potrebujeme získavať s A-mužstvom v prvom rade body na udržanie súťaže. Túto sobotu príde pod Zobor prvý Imeľ, ktorý vás ešte s majstrovskou Lehotou zaskočil pred tromi rokmi doma víťazstvom 4:1. Akého súpera čakáte teraz? Rovnakého, ak nie lepšieho. Imeľ je dlho pokope, keď sa im zápas vydarí, tí chlapci hrajú naozaj výborne. Rukopis trénera Zimu je badateľný. Vie presne, čo od hráčov žiadať, no najmä, ako to z nich dostať, pričom v jeho tíme hrá môj obľúbenec Tomáš Oršolík. Fantastický futbalista, výborný chlapec. Prehra Lehoty v Imeli mala vtedy svoje príčiny, nezrodila sa pre nič za nič. Bola to však výborná facka, za čo sme boli potom Imeľu dlho vďační. V nedeľu zvíťazil Imeľ 3:1 v prvom Gabčíkove, ako dlho budete študovať video? Hráči potrebujú dostať odo mňa zhruba tri-štyri zásadné informácie, čiže dovtedy, kým ich nezískam. Na lavičke majstrovskej Lehoty ste dokázali nevídané futbalové veci. Neobanovali ste odchod, a čo sa dá z Lehoty (aktuálne líder III. ligy Z) využiť teraz v Nitre, ktorú „musíte“ zachrániť? Absolútne nič nebanujem. Dosiahol so tam všetko, čo sa v daný čas dalo. Po zime sme boli historicky na štvrtej priečke ako nováčik tretej ligy. Lehotu som zložil na komplet z hráčov z okolia. Mužstvo som potom zanechal výbornému trénerovi i človeku Dušanovi Oravcovi, pričom ten spolu s novým asistentom Braňom Obžerom, bývalým reprezentantom Slovenska, pokračujú v nastavenej filozofii.

Po mojom odchode, klub precitol do reality, poučil sa, a prišla chvíľa Martina Dvonča, ktorý naplno ukázal svoj obrovský potenciál. Do mužstva dopratal kvalitných hráčov a teraz vedú tretiu ligu. Je to vizitka pre všetkých ľudí v klube a hlavne vysvedčením pre Jozefa Boboka ml. Čo sa týka tréningového procesu a prenosu myšlienok, všetko čo som robil v Lehote, robím teraz aj v Nitre. Akurát o čosi pomalšie, chce to proste viac času. Či to bude mať rovnaký efekt, isté dnes nie je, no všetci v to veríme. Úspech sú totiž spojené nádoby hráčskej kvality, trénerskej úrovne, vzájomnej dôvery, ale napríklad aj šťastia. Nitra sa však aktuálne nachádza oproti mnohým iným klubom v nevýhode, pretože musí riešiť aj množstvo, nazvime to, nezrovnalostí z minulosti.

Na štadión pod Zoborom sa po dlhej odmlke vrátili hluční nitrianski Trogári 1909, ktorých vraj bude v sobotu na štvrtej lige ešte viac. (Autor: Miroslav Slávik)

Karty už boli rozdané skôr a hoci ich nemáme ideálne, očakávania verejnosti sú veľké. Našťastie, máme ešte pätnásť pokusov, aby sme dokázali situáciu zlepšiť. Opakujem však, neboli sme na rovnakej štartovacej čiare s ostatnými klubmi a začínali v mínuse. Po polčase sme prehrávali obrazne povedané 3:0 a je len na nás, aby sme ten stav zvrátili. Verím však, že to zvládneme. Máte už premyslené, aké zmeny v zostave urobíte oproti remízovej jarnej premiére? Pri tvorbe zostavy nerobím unáhlené rozhodnutia, zvyknem sa rozhodovať neraz až na poslednú chvíľu na základe vnútorného pocitu. Na prvé jarné kolo prišlo skoro 500 divákov, no hlavne, fanklub nás povzbudzoval doslova celý zápas. Nezvyknete podľahnúť zápasovým emóciám, zahriala vás sobotňajšia futbalová atmosféra pri srdci? Nebudem klamať, zahriala. Prepojenie s divákmi, presne to musia hráči cítiť, aby pochopili za koho hrajú, aký znak nosia na hrudi, aký klub reprezentujú. Budovanie klubizmu je pri značke FC Nitra zásadné. Tí mladí fanúšikovia, naši Trogári, sa vrátili na tribúny bez ohľadu nato, aké je aktuálne tabuľkové postavenie mužstva. Veľmi by som im to chcel, spolu aj s hráčmi, odplatiť. Získať si ich tým, čím by si ich futbalový tím získať mal. Aby ich bolo stále viac, aby sa v meste v superlatívoch nehovorilo len o hokeji či basketbale, ale aj o futbale.

Mojím snom - spolu s hráčmi - je doručiť divákom úspech, pretože to, že sa na tribúny vrátili, rozhodne netreba vnímať ako samozrejmosť. Aj tolerovanie chýb má svoj hranice. Čo si najviac želáte v jarnej časti súťaže? Naplniť očakávania v podobe záchrany. Nič iné ma nezaujíma. Majstrovstvá regiónu - IV. liga HUMMEL ZsFZ