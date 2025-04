Regáli ťahá Prešov k postupu. Liptákom chýba širší káder, pri zraneniach sa trápia

STROPKOV. Mal to byť zápas jari dvoch Tatranov a po jeseni najväčších ašpirantov na postup, po nepresvedčivých výsledkoch Liptovského Mikuláša to bol napokon „len“ šláger prvého s tretím. Takmer 1200 divákov na štadióne v Stropkove bolo zvedavých na to, či domáci Prešov natiahne šnúru víťazstiev alebo Liptovský Mikuláš pretrhne sériu bez víťazstv a zdramatizuje boj o čelo druholigovej tabuľky. Zo zápasu vyšiel napokon po výsledku 1:0 víťazne Prešov. Ten mal územnú prevahu, v prvom polčase aj druhom polčase dve či tri dobré šance.

V druhom polčase sa niekoľkokrát do dobrých šancí dostali aj hostia, ale aj ich ofenzíva trpela na zlú koncovku.

Keď sa už zdalo, že sa zrodí bezgólová remíza, vyšiel Prešovu rýchly protiútok po ľavej strane a po peknej kombinácii Lukáša Jendreka s Denisom Potomom našla spätná prihrávka v šestnástke voľného Martina Regáliho a prešovský kanonier strelil jediný gól zápasu. Prešov si tak na čele tabuľky udržal osembodový náskok pred druhými Zlatými Moravcami. V prípade Liptovského Mikuláša je otázne, či pri jarnom trápení nájde v posledných piatich kolách formu a silu zabojovať aspoň o barážové druhé miesto, na ktoré stráca štyri body. Štyri víťazstvá v rade na nulu Trénerovi Jaroslavovi Hynekovi jeho prešovská misia zatiaľ vychádza na výbornú. Odkedy vystriedal na lavičke Mareka Petruša, dosiahol Prešov štyri víťazstvá v rade a všetky na nulu. Po zápase s Mikulášom ale priznal, že sa k jeho zverencom v zápase priklonilo aj šťastie.

„Výsledkovo to je perfektné, hoci to bola záťaž na srdce, ale zvládli sme to. Prvý polčas bol v našej réžii, hoci aj Liptáci tam mali nejakú šancu. Nepremenili sme a nezvládli aj presnú súhru pri niektorých ďalších situáciách. V druhom polčase sme dosť hazardovali s výsledkom. Súper mal ďaleko viac príležitostí, než my. Ale nakoniec sa nám podarila jedna skvelá akcia dvoch striedajúcich hráčov, hoci nie všetky striedania sa podarili. Naša hra bola dosť rozbitá a mohli sme prísť o body, ale nakoniec sa šťastie priklonilo k nám,“ hodnotil ďalšie dôležité víťazstvo.

Regáliho víťazné góly Hrdinom bol opäť skúsený Martin Regáli, ktorý skóroval v každom zo spomínaných víťazných zápasov a v troch z nich boli jeho góly jedinými a víťaznými. Do zápasu ho tréneri kvôli menším zdravotným problémom s virózou poslali až v druhom polčase a napokon sa spolu s Jendrekom, ktorý gólovú akciu začal, stali povestnými žolíkmi. „Som vďačný za každý gól, za každé víťazstvo. Je jedno, či som tam bol ja alebo by tam bol niekto iný. Dôležité je, že vyhrávame, nedostávame góly a robíme všetko pre to, aby sme naplnili cieľ, ktorý tu je,“ vravel ťahúň prešovskej ofenzívy. Strelecká forma zimnej posily teší aj trénera Hyneka. „Som rád, že sa rozstrieľal a že dáva góly. Útočník to potrebuje. Nedali sme ho kvôli drobnej viróze od začiatku a teším sa, že nám tento plán napokon vyšiel a v závere dokázal zápas rozhodnúť,“ poznamenal Hynek smerom k Regálimu.

Postup vzdialený päť kôl Tréner Hynek verí, že šťastné víťazstvo gólom v poslednej minúte mužstvu pomôže v ostatných piatich zápasoch lepšie zvládať tlak z postupového cieľa, ktorý sa odzrkadľuje na hernom prejave jeho zverencov.

„Potrebujeme byť efektívny a upokojiť sa najmä pri využívaní šancí. Keby sme tie v prvom polčase premenili, zápas by určite vyzeral úplne inak. My sa s hráčmi snažíme baviť o tom tlaku, ktorý pociťujú. Je to určite jeden z faktorov, lebo mnohí z nich ešte o postup nehrali a to napätie nie všetci zvládajú. Ale máme tam aj skúsených hráčov, ktorí držia kabínu a aj na ihrisku sú ťahúňmi. A navyše, na jeseň, keď boli vždy na čele, bolo ešte do konca súťaže ďaleko, ale teraz je to už reálne veľmi blízko a urobiť rozhodujúci krok je náročné. Verím, že dnešný gól bol tým, ktorý nás takpovediac odpinkne a pri šírke kádra budeme podávať kvalitnejšie výkony počas celých zápasov,“ dodal Hynek.

Tlak v hlavách pripúšťa aj Regáli. „Ešte päť kôl,“ s úsmevom odpovedal na otázku ako ďaleko je po ďalšom víťazstve postup a k tlaku dodal: „Mužstvo sa snaží postúpiť už tretiu sezónu, dvakrát sa to nepodarilo. Za mňa aj to trošku hrá v hlavách v každom zápase. Napriek tomu si myslím, že sme v každom zápase lepší máme viac šanci, stále dáme nejaký gól. Takto sa hrá o postup.“ Trápenie Liptákov pokračuje Liptovský Mikuláš mal byť po jeseni najväčším rivalom Prešova v boji o priamy postup. V posledných piatich zápasoch však nedokázal zvíťaziť a pripísal si len tri body za tri remízy, v tabuľke klesol na tretie miesto a vzdialila sa mu už aj druhá barážová priečka. Pritom v zápase s lídrom boli najmä v druhom polčase bližšie k víťazstvu a napokon nevezú z východu ani jeden bod. „Za druhý polčas sme si zaslúžili aspoň remízu,“ povzdychol si pri hodnotení tréner Ľuboš Reiter.

„Vytvorili sme si šance, išli sme sami na brankára. Prešov má vyzretejšie, skúsenejšie mužstvo a to dnes rozhodlo. Tri body sme si možno nezaslúžili, ale jeden určite áno,“ dodal Reiter. Podľa neho mužstvo trpí na šírku a kvalitu kádra. Pri aktuálnom zranení štyroch hráčov základnej zostavy je ťažké nájsť adekvátnu náhradu. „Je to cítiť, akonáhle nie sú všetci hráči zdraví a na trávniku, tak potom nehráme taký efektívny futbal, ako by sme si predstavovali a aj dnes to bolo vidieť,“ konštatoval tréner Liptákov. Vzďaľuje sa aj baráž Liptáci po päťzápasovej sérii bez víťazstva a prehre s Prešovom strácajú na prvé postupové miesto už 12 bodov a svojho sobotňajšieho súpera môžu dostihnúť prakticky len v teoretickej rovine. Na 4 body sa im vzdialila aj barážová druhá priečka, na ktorej sú aktuálne v dobrej forme hrajúce Zlaté Moravce. Kapitán Richard Bartoš verí, že aspoň o tú ešte dokážu zabojovať.

„Tak to v športe býva. Na každé mužstvo doľahne nejaká kríza. Nám sa teraz výsledkovo päť zápasov nevydarilo, hoci podľa mňa v posledných dvoch zápasoch sme nepodali zlý výkon. Musíme v tom pokračovať a veriť, že sa to zlomí. Stále je pred nami päť zápasov, do každého pôjdeme s tým, aby sme ho zvládli víťazne a uvidíme, ako to dopadne. Nie je to v našich rukách, ale my sa ďalej budeme snažiť o čo najlepšie umiestnenie,“ zdôraznil Bartoš. Tabuľka MONCAObet ligy (II. liga)