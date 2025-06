Už ľutujú, že zišli z ihriska. V poslednom kole privítajú lídra, nechcú mu nič darovať

„Posledný krok býva najťažší. Hlava hráčov a obrovské chcenie eliminovala to, čo vieme a v čom sme dobrí,“ uviedol tréner Maroš Pažout.

Ladomerská Vieska mohla zabezpečiť prvé miesto už v predchádzajúcom kole, ak by vyhrala v Slovenskej Ľupči. Tam sa však zrodila remíza 3:3 .

V poslednom kole, v sobotu 7. júna o 17.00 zavíta jeho tím do Veľkého Krtíša.

Ak by teda Ladomerská Vieska iba remizovala, Jesenské musí vyhrať o päť gólov, aby malo lepšie skóre ako jeho rival v boji o postup.

„Do Krtíša pôjdeme s úplne iným nastavením, s čistou hlavou. Vidím to na chlapcoch na tréningoch,“ doplnil.

Jesenské nastúpi v poslednom kole vo Vinici, ktorá je na 10. mieste. Zápas sa hrá v tom istom čase ako súboj Veľkého Krtíša s Ladomerskou Vieskou.

Ide o súboj nováčikov, pred rokom v VI. lige predbehla Vinica svojho terajšieho súpera práve v poslednom kole.

„Stratili sme dva body v Látkach a doma sme mali zdolať Čierny Balog. Ak by sme mali tieto body, boli by sme na čele tabuľky,“ uviedol tréner Jesenského János Vízteleki.

„Chceme zvládnuť náš zápas vo Vinici a uvidíme, na čo to bude stačiť. Ako nováčik sme si dali za cieľ záchranu, no a vyšlo to tak, že pred posledným kolom ešte stále máme šancu aj na prvé miesto,“ doplnil Vízteleki.

Spoznali tresty

Veľký Krtíš je aktuálne na štvrtom mieste, no ešte pred týždňom bol v hre o prvenstvo, prehral však v Jesenskom.

Na trávniku vyhrali domáci 2:0, no hostia dve minúty pred koncom neuniesli krivdu po neodpískanej jedenástke a následných vylúčeniach a predčasne zišli z ihriska. Zápas bol kontumovaný s výsledkom 3:0 v prospech Jesenského.