Z troch brankárov nedohral ani jeden. V šlágri kola hostia na protest zišli z ihriska

JESENSKÉ. Bol to šláger kola, tretí privítal druhého, pričom dva tímy delil iba jeden bod.

Ide o podobný prípad, aký sa udial vo finále o účasť v Konferenčnej lige medzi Dunajskou Stredou a Podbrezovou, v ktorom by hráč DAC Damir Redzič nemohol hrať, keďže dostal trest na dva zápasy a odpykal z neho iba jeden.

Veľký Krtíš prišiel do Jesenského iba s tromi náhradníkmi, aj náhradný brankár bol oblečený ako hráč do poľa.

Brankársky armageddon

Pre prvého brankára Roberta Kaczoreka zápas skončil už po dvadsiatich minútach, keď po jednom výkope zacítil puknutie v kolene a nemohol pokračovať.

Náhradný brankár Pavol Kalmár sa rýchlo obliekal a rozcvičoval, no na ihrisku pobudol iba pár minút. Za ten čas vyriešil jednu situáciu dobrým vybehnutím, následne pri šanci domáceho Adriána Vargu išiel do súboja a došlo medzi ním a hráčom domácich ku kontaktu. Medzitým László Klajban skóroval do odkrytej bránky.

„Hráč Jesenského mu dostúpil na nohu, ale nebol odpískaný faul na brankára, ale bol uznaný gól Jesenskému. Pozrieme si to na videu,“ uviedol tréner hostí Andrej Mesároš.

Brankár Veľkého Krtíša bol zreteľne vo veľkých bolestiach, ledva sa vedel postaviť na nohu. Po dlhom ošetrovaní ešte skúšal v hre pokračovať, no už po pár sekundách naznačoval striedanie.