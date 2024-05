ONLINE: FC Petržalka - 1. FC Tatran Prešov dnes, II. liga (28. kolo, LIVE)

Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 28. kola MONACObet ligy medzi Petržalkou a Prešovom.



FC Petržalka



Futbalistov Petržalky čaká mimoriadne dôležité stretnutie. Bratislavčania hrajú o prienik na druhé barážové miesto. Aktuálna strata sú dva body tri kolá pred koncom ročníka. Mužstvo má teda obrovskú motiváciu a k tomu výhodu domáceho trávnika.



FC Tatran Prešov



Niekoľko prešovských zaváhaní v tejto sezóne sa celkom nepriaznivo premietlo do tabuľky. Tatran už mohol byť nejaký čas líder a snažiť sa o priamy postup do Niké ligy, no teraz má reálne obavy, či vôbec postúpi do baráže. Prešovčania musia vyhrať, aby si postrážili druhú priečku.