Slováci mali dobrý plán. Hráči na lavičke revali ako levy, Nemci vyzerali ako školáci

BRATISLAVA. V oboch tímoch mal svojho bývalého zverenca: v nemeckej reprezentácii Antonia Rüdigera, v slovenskej Ľubomíra Šatku.
Je to tréner svetobežník, ktorý sa v poslednom čase venuje trénerským workshopom v Holandsku a spolupracuje s futbalovou akadémiou v Los Angeles.
PETER HYBALLA je rodák z Nemecka, na Slovensku pôsobil v Dunajskej Strede a v Trenčíne a na žiadosť Sportnetu ponúkol svoj pohľad na víťazstvo Slovákov nad Nemcami v kvalifikácii MS 2026.
Slovensko v úvodnom zápase kvalifikácie na majstrovstvá sveta senzačne zdolali Nemecko 2:0. Čo hovoríte na tento výsledok?
Môžem to okomentovať z rôznych pohľadov. Taký normálny pohľad je takýto: stáva sa to. Vie to každý tréner, hráč, či novinár na svete, že niekedy veľké mužstvo prehrá s nie tak veľkým mužstvom.
Môžem reagovať dramaticky, v panike: neuveriteľné, hrôza, aká katastrofa, aká dráma! Historicky prvá prehra vonku v kvalifikácii na majstrovstvá sveta! Čo sa to deje s Nemeckom?
Môžem to rozobrať z taktického pohľadu: Slovensko malo vysoké postavenie hráčov a dobrý presing v strede ihriska, Nemci boli trochu pomalí v prihrávkach a nenašli riešenia po krajoch, na ľavej strane bol jasný rozdiel medzi Leom Sauerom a Nnamdim Collinsom.
Alebo sa na to môžeme pozrieť z hľadiska emócii: Slováci boli agresívni, Nemci nie, Slovensko hralo ako tím, Nemecko nie.
Každý si môže vybrať, ako to chce zhodnotiť a v dnešnom čase je často najpopulárnejší práve ten dramatický pohľad.
Prekvapilo vás, ako to dopadlo?
Nie až tak. Podľa mňa Nemecko v súčasnosti nepatrí k najlepším reprezentáciám sveta.
Naposledy sme boli v semifinále veľkého turnaja v roku 2016. Vlani sme sa dostali do štvrťfinále na majstrovstvách Európy, ale nezdolávali sme súperov 5:0.
Futbalový svet sa vyrovnáva, možno v neďalekej budúcnosti zažijeme, že majstrom sveta sa nestane veľká futbalová krajina.
Prekvapením pre mňa bolo, že sme v tom zápase vôbec nemali šancu. Neboli tam dobré riešenia, žiadny tímový duch.
O Nemcoch sa traduje, že sa vždy dokážu vrátiť do zápasu, je to v ich mentalite. Môže sa stať, že prehrávame v 75. minúte 0:2, ale vtedy sa očakáva, že príde dvadsaťminútový tlak. Ale v Bratislave sme nič také nevideli.
Výsledok nebol pre mňa až takým veľkým prekvapením, ale výkon určite áno.
Na druhej strane, nemecká reprezentácia prechádza prestavbou. Pred rokom na EURO hral na pozícii šestky Toni Kroos a teraz tam bol Angelo Stiller, v bránke stál v minulosti Manuel Neuer, teraz chytá Oliver Baumann, vpredu bol Thomas Müller, kým teraz tam máme Nicka Woltemadeho. Jamal Musiala chýbal pre zranenie a Leroy Sané nebol v nominácii.
Myslíte si, že Nemci mohli slovenský tím trochu podceniť?
Nevravel by som, že ho podcenili. Ale sám som zažil ako tréner, napríklad keď som bol v Dunajskej Strede, že keď sme hrali so Slovanom, pred zápasom už boli všetci nabudení. Ale keď nás čakala dlhá cesta do Michaloviec, bolo to iné. Je to úplne ľudské.
Vo futbale sa často stáva, že prvých 20 minút patrí outsiderovi, ten možno dá aj prvý gól, ale potom sa prejaví na ihrisku kvalita.
Treba však povedať, že z posledných šiestich zápasov nemecký národný tím vyhral iba jeden. V súčasnosti to jednoducho nie je taká silná reprezentácia.
V Lige národov sme prehrali s Francúzskom, ale tam sme odohrali dobrý zápas, vo štvrtok v Bratislave to však naozaj bola katastrofa.
Pri hodnotení samozrejme môžeme hovoriť o veľmi dobrom výkone Slovákov, alebo o slabom výkone Nemcov.
Zaujal ma prvý únik Lea Sauera na ľavej strane, a potom nasledoval druhý, tretí. V takých prípadoch už tréner šípi, že jeho mužstvo môže dostať gól. A príde uvažovanie, či niečo zmeniť.
V dnešnom futbale je však málo trénerov, ktorí majú odvahu zmeniť niečo po dvadsiatich minútach.
Vy by ste vystriedali Collinsa už v prvom polčase?
Takticky tam bola nerovnováha, čo sa dá riešiť rôzne. Collins mohol ísť na ľavú stranu a Kimmich na pravú. Alebo Collins mohol ísť viac dovnútra a Kimmich mohol hrať wingbacka.
Alebo ďalšia možnosť je naozaj povedať Collinsovi v dvadsiatej minúte, že ďakujeme pekne, zápas sa pre teba skončil.
V dnešnom futbale to však tréneri majú ťažké. Často ich vyhadzujú nielen pre výsledky, ale preto, lebo mužstvo nie je šťastné, majiteľ nie je spokojný, športový riaditeľ má iný názor a tak ďalej.
Ale ak chcete emocionálny, silný, bojovný, intenzívny futbal, tak potrebujete intenzívneho trénera, ktorý musí byť šéf.
Julian Nagelsmann po zápase povedal, že spravil chybu nasadením Collinsa do základnej zostavy, ale – a podľa mňa to je teraz najväčší problém Nemecka – Collins išiel dole a čo ďalej? Išiel tam Maximilian Mittelstädt, ľavák, ktorý musel hrať na pravej strane.
V tejto chvíli je to naozaj aj otázka kvality v mužstve.
Čo sa vám páčilo na výkone Slovenska?
Slováci mali veľmi vysoké postavenie, nebol tam vždy tlak na loptu, ale nebol to ani totálny stredný blok, bolo to niečo medzi stredným blokom a forčekingom.
Slováci dobre vypli z hry Joshuu Kimmicha, čo bola veľmi dobrá taktická myšlienka. Kimmich dokáže dať dobré prihrávky aj pod tlakom, ale bez neho Nemci museli posúvať loptu medzi dvoma obrancami, z ktorých jeden je priemerný a druhý podpriemerný.
Prechodová fáza Slovákov do útoku bola výborná. Keď získali loptu, hneď všetci hľadali Sauera. Je to dobrý driblér, vie sa presadiť v súboji jeden na dvoch aj jeden na troch.
Nie je to len o tom, aby dal gól, ale vďaka nemu Slováci získaval rohy, vhadzovania, priame kopy. Toto bolo výborné.
Druhý gól pramenil len z toho, že domáci zostali vo vysokom postavení a získali loptu.
Myslím si, že v poslednej tridsaťminútovke Slováci boli tiež prekvapení, že Nemci sa nedostávali do finálnej tretiny.
Vtedy som mal pocit, že by Slovensko mohlo streliť ďalšie góly, ale prišlo rozhodnutie trochu spomaliť tempo zápasu a záver bol preto trochu nudný.
Slováci hrali s emóciou, boli ostrí v súbojoch, hrali kompaktne, bojovne.
Davida Strelca vnímam od šestnástich, nie je to žiadny Mickey Mouse, je to výborný hráč. Sauer bol v minulej sezóne najlepším hráčom NAC Breda a myslím si, že bude hrávať v základe aj vo Feyenoorde.
Slovensko malo dobrý taktický plán a myslím si, že v určitom bode aj hráči začali cítiť na ihrisku, že sú lepší.
Ďalším krokom pre Slovensko naozaj bude, keď v takýchto prípadoch ešte dajú aj tretí, štvrtý, piaty gól, lebo nemecký tím bol na to zrelý.
Ale samozrejme, pre Slovensko to bola nová situácia a tiež treba povedať, že Woltemade aj Wirtz dokážu streliť gól aj z ničoho. Lenže vo štvrtok nemali žiadnu šancu.
Nemecké médiá nešetrili kritikou na adresu Rüdigera a Taha. Ako ste videli ich výkon?
Strelec a Sauer im robili veľké problémy, sú to hráči menšej postavy, dobrí dribléri, často menia smer počas driblovania.
Ale presne toto je teraz problém Nemecka: ak vidíte, že Rüdigerovi sa nedarí, samozrejme aj jeho môžete vystriedať, lenže za koho?
Stále hovorím, že zápasy neprehrávajú dvaja hráči. Myslím si, že všetci hráči v poli zaostali za očakávaniami.
V súčasnej reprezentácii chýbajú lídri. Nemci chceli stále hrať pekne, pekne vyskladať útok. Pritom, keď videli, že sa im nedarí, mohli nakopnúť zopár lôpt na Woltemadeho a mohlo z toho niečo vzniknúť.
V polčase za stavu 1:0 pre Slovensko sa mnohí domnievali, že v druhom polčase uvidíme iné Nemecko, lenže nestalo sa tak. Nemci mali len jednu väčšiu šancu zásluhou Goretzku. Prečo to tak bolo?
Po šanci Goretzku som si myslel, že teraz prídu ďalšie, ale to bolo všetko. Slováci boli kompaktní, každou minútou získali viac a viac sebavedomia a dali nádherný druhý gól.
Slováci nie sú najemočnejší ľudia na svete, ale vtedy už bol celý štadión vo vare. Už každý cítil, že to môže byť legendárny večer.
V jednej chvíli ukázali v televízii obe lavičky: Slováci tam skákali a revali ako levy a Nemci sedeli ako školáci a dívali sa do tabletov.
No a ďalším dôležitým faktorom je, že ako striedajúci hráč nešiel na ihrisko Thomas Müller, ale Nadiem Amiri či Karim Adeyemi. Sú to talentovaní hráči a majú pred sebou svetlú budúcnosť, ale v tejto chvíli, v septembri 2025 ešte nedokážu sami rozhodnúť takéto stretnutie. Bol to trochu depresívny zápas.
Slovensko po prvý raz v histórii má zahraničného reprezentačného trénera, ktorý nie je z Česka. Francesco Calzona je často kritizovaný fanúšikmi aj expertmi. Ako to vnímate?
Keď som bol na Slovensku, tiež som zažil pamätnú tlačovú konferenciu s Jánom Kozákom, keď ma posielal späť do Nemecka. Ja som tiež vždy išiel svojou cestou.
Pracoval som vo viacerých malých krajinách, a nikde nevítali trénerov z cudziny s nadšením. Stále som počúval tie isté vety: kto to je, prečo sem prišiel, máme dosť vlastných trénerov…
Je zaujímavé, že v Nemecku to tak nie je, keď napríklad prišiel Xabi Alonso, všetci sa naňho tešili a boli zvedaví na jeho prácu.
Čo čakáte od ďalšieho zápasu Nemecka so Severným Írskom?
Pracoval som v mnohých krajinách, ale v Severnom Írsku nie, takže nie som expert na tamojší futbal.
Je však jasné, že nemecká reprezentácia je pod veľkým tlakom. Médiá tvrdo kritizovali mužstvo aj trénera a pre Nemcov je typické, že v takýchto chvíľach dokážu zareagovať.
Navyše Severné Írsko nemá takú kvalitu, ako Slovensko na domácom ihrisku.
Nemci teraz naozaj musia, sú pod obrovským tlakom. Hostia podľa mňa zaparkujú autobus pred bránku, ale myslím si, že Nemci aj s pomocou päťdesiattisíc divákov v Kolíne nad Rýnom to zvládnu.
Ale toto už naozaj nie je nemecká reprezentácia ako v časoch Völlera, Klinsmanna, Matthäusa či Kloseho.
Stratili sme ten dominantný štýl, ktorý sme dakedy mali. Keď sa pozriem na výkony nemeckých národných tímov v poslednom období, najdominantnejší prejav má ženská reprezentácia.
A čo čakáte od zápasu Luxembursko – Slovensko?
Zápas bude pre domácich veľmi atraktívny, keďže prichádza súper, ktorý porazil Nemcov.
Na tribúne bude mnoho skautov, ktorí chcú vidieť Sauera či Strelca a Luxemburčania vedia, že ak dokážu podať dobrý výkon proti nim, aj oni môžu zaujať.
Tentoraz budú favoritom Slováci, takže to bude veľmi zaujímavé.