    Zasiahne už do prvého zápasu? Ancelotti prehovoril o zranení Neymara

    Neymar. (Autor: TASR/AP)
    TASR|30. máj 2026 o 18:34
    Neymar sa do národného tímu vrátil po takmer troch rokoch.

    Brazílsky futbalista Neymar by mal byť napriek zraneniu lýtka pripravený na štart nadchádzajúceho svetového šampionátu. Podľa trénera reprezentácie Carla Ancelottiho sa jeho stav zlepšuje a mal by sa stihnúť zotaviť.

    Brazílski lekári informovali o jeho zranení vo štvrtok, pričom čas liečby sa odhadoval na 2 až 3 týždne. Taliansky tréner však pred prípravným zápasom s Panamou potvrdil, že Neymar na šampionát pôjde.

    „Myslíme si, že bude onedlho v poriadku a mal by stihnúť prvý zápas. Ak aj nie, bude pripravený na tie ďalšie,“ citovala Ancelottiho agentúra AFP.

    Brazília privíta Panamu v nedeľu na štadióne Maracana a 6. júna ešte odohrá prípravný duel proti Egyptu v Clevelande.

    Neymar oba zápasy vynechá. Na mundiale sa juhoamerická krajina predstaví v skupine postupne proti Maroku, Haiti a Škótsku.

    Ancelotti oznámil nomináciu v pondelok 18. mája, pričom Neymarov zamestnávateľ FC Santos opísal jeho problém s lýtkom len ako „menší opuch“.

    Vyšetrenia v reprezentácii však ukázali svalové zranenie druhého stupňa. Neymar sa do národného tímu vrátil po takmer troch rokoch, počas ktorých ho sprevádzali vážne zranenia. Jeho účasť v nominácii aj preto viacerých odborníkov prekvapila.

    Tridsaťštyriročný ofenzívny hráč je však stále najlepším strelcom „Selecao“ so 79 gólmi v 128 stretnutiach. V USA zažije svoje štvrté majstrovstvá sveta.

    MS vo futbale 2026 - program Brazílie

    14.06. 00:00
    | C | Matchday 4
    Brazília
    Brazília
    vs.
    Maroko
    Maroko
    New York | New York
    20.06. 03:00
    | C | Matchday 10
    Brazília
    Brazília
    vs.
    Haiti
    Haiti
    Philadelphia | Philadelphia
    25.06. 00:00
    | C | Matchday 15
    Škótsko
    Škótsko
    vs.
    Brazília
    Brazília
    Miami | Miami

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BrazíliaBrazíliaBRA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    HaitiHaitiHTI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    MarokoMarokoMAR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    ŠkótskoŠkótskoSCO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    MS vo futbale 2026

