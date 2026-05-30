Zasiahne už do prvého zápasu? Ancelotti prehovoril o zranení Neymara

Brazílsky futbalista Neymar by mal byť napriek zraneniu lýtka pripravený na štart nadchádzajúceho svetového šampionátu. Podľa trénera reprezentácie Carla Ancelottiho sa jeho stav zlepšuje a mal by sa stihnúť zotaviť.
Brazílski lekári informovali o jeho zranení vo štvrtok, pričom čas liečby sa odhadoval na 2 až 3 týždne. Taliansky tréner však pred prípravným zápasom s Panamou potvrdil, že Neymar na šampionát pôjde.
„Myslíme si, že bude onedlho v poriadku a mal by stihnúť prvý zápas. Ak aj nie, bude pripravený na tie ďalšie,“ citovala Ancelottiho agentúra AFP.
Brazília privíta Panamu v nedeľu na štadióne Maracana a 6. júna ešte odohrá prípravný duel proti Egyptu v Clevelande.
Neymar oba zápasy vynechá. Na mundiale sa juhoamerická krajina predstaví v skupine postupne proti Maroku, Haiti a Škótsku.
Ancelotti oznámil nomináciu v pondelok 18. mája, pričom Neymarov zamestnávateľ FC Santos opísal jeho problém s lýtkom len ako „menší opuch“.
Vyšetrenia v reprezentácii však ukázali svalové zranenie druhého stupňa. Neymar sa do národného tímu vrátil po takmer troch rokoch, počas ktorých ho sprevádzali vážne zranenia. Jeho účasť v nominácii aj preto viacerých odborníkov prekvapila.
Tridsaťštyriročný ofenzívny hráč je však stále najlepším strelcom „Selecao“ so 79 gólmi v 128 stretnutiach. V USA zažije svoje štvrté majstrovstvá sveta.