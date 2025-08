Bardejov spadol, ale chce sa zdvihnúť. Stavili sme na odchovancov, tvrdí šéf FK Partizán

Ak sa vyhráva, strojcami úspechu sú všetci. No ak sa nedarí, zodpovednosť nesie najmä vedenie. Svoje o tom vie aj Soroka:

Výkon v prvom ligovom zápase síce pôsobil miestami nevyrovnane, no mužstvo si pripísalo víťazstvo. Postupne je na jeho hre vidieť rukopis trénera Vladislava Palšu.

Partizán Bardejov vstupuje do novej etapy svojej existencie – s pokorou, ale aj s odhodlaním. V klube sa dnes spoliehajú najmä na vlastných odchovancov. V aktuálnom, 20-člennom kádri ich je jedenásť – prevažne mladí hráči, ktorí potrebujú zbierať skúsenosti.

„Začína sa nová kapitola. Nie je to jednoduché - padli sme nižšie, než sme si kedy mysleli, no nesklonili sme hlavy. Máme za sebou prvý krok - úspešný zápas Slovenského pohára, kde sme si overili jednu dôležitú pravdu: je jedno, akú súťaž hrá súper - každý zápas začína 0:0,“ vraví šéf bardejovského futbalu Stanislav Soroka.

Klub sa vrátil k pôvodnému názvu Partizán, no výsledky na ihrisku zaostávali za očakávaním - mužstvo najskôr opustilo druhú ligu a v sezóne 2024/25 vypadlo aj z tretej. Dnes pred Bardejovčanmi stojí dôležitá výzva: reštartovať najstarší a najpopulárnejší šport v regióne.

„Ľudia mi nadávajú, kritizujú ma, že neviem, čo robím. Ale sú to väčšinou tí, ktorí netušia, s čím všetkým súvisí vedenie klubu, ako funguje šport a futbal ako taký. Ale to je také slovenské – na všetko máme „odborníkov“, najmä na tribúnach a na internete. Ťažko sa na Slovensku žije – a ešte ťažšie sa tu robí šport. To vidíme nielen v Bardejove, ale aj v mnohých ďalších kluboch naprieč krajinou.“

Nájsť sponzorov na šport, najmä v ekonomicky slabších regiónoch, je čoraz ťažšie. Samosprávy, ktoré v minulosti pomáhali, dnes zápasia s vlastnými problémami – a šport, rovnako ako kultúra, zostáva na okraji záujmu.

„Fungujeme v podmienkach, ktoré sú často na hrane, a pritom sa od nás čaká výsledok. Ale aj napriek tomu ideme ďalej. Viem, že máme pred sebou kopec práce. Tí, čo nastúpia na ihrisko, musia makať, bojovať a nechať tam všetko. Vážime si každého fanúšika, ktorý príde na štadión a podporí nás,“ dodáva Soroka, ktorý je aj poslanec mestského zastupiteľstva.