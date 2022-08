Po oslave storočnice prišiel ďalší veľký moment. Bardejov má novú pýchu

Toto pomenovanie presne vystihuje, ako to tam vyzeralo. Trénovalo sa v oblakoch prachu, a tak najmä mladí hráči novovybudované ihrisko privítali.

Kvôli meškaniu oslavovali dvakrát

„Vieme, koľko peňazí nám chýba. Cesta rozvoja je ťažká, ale nie nemožná. Preto som rád, že sa nám podarilo vlastným úsilím, z mimo rozpočtových zdrojov, splniť tento sen a zlepšiť tréningové možnosti bardejovského futbalu na úroveň krajských miest.

Získať dotáciu by nebolo možné, ak by nám poslanci mestského zastupiteľstva nepredĺžili nájom o desať rokov. Za to sa im chcem poďakovať,“ skonštatoval prezident Partizána Bardejov Stanislav Soroka.

Slávnostného prestrihnutia pásky sa v piatok 5. augusta zúčastnilo vyše 150 mladých bardejovských futbalistov a futbalistiek, spolu s rodičmi a priaznivcami futbalu v meste.

Vzácnymi hosťami boli aj predstavitelia rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, pravoslávnej a evanjelickej cirkvi, ktorí zrekonštruované ihrisko požehnali.

„Pôvodne malo byť ihrisko darčekom k stému výročiu vzniku organizovaného futbalu v Bardejove. Dodávky materiálu sa však mierne omeškali, a tak môžeme oslavovať dvakrát,“ poznamenal Soroka.