Paríž demoloval vďaka siedmim rôznym strelcom. Enrique špeciálne vyzdvihol jedného

PARÍŽ. Futbalisti Paríža Saint-Germain s odretými ušami postúpili do play off Ligy majstrov, no v dueloch o osemfinále ukázali, že s nimi treba počítať.

Konkurenta z francúzskej Ligue 1 Stade Bresr vyradili celkovým skóre 10:0, pričom v domácej odvete v Parku princov mu nasúkali sedem gólov.

Tréner Luis Enrique po suverénnom postupe medzi elitnú šestnástku vyzdvihol prínos gruzínskeho útočníka Chviču Kvaraccheliju, ktorý prišiel v zimnom prestupovom období z SSC Neapol.