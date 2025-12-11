Vážna nehoda stála futbalistu život. Náraz bol taký silný, že z vozidla vyletel motor

Vo veku 35 rokov zomrel futbalista Ondrej Penciak. Člen tímu OŠK Vinohrady nad Váhom, ktorý hrá 7. ligu v ObFZ Galanta, mal vážnu dopravnú nehodu.
Osobné auto narazilo v stredu 3. decembra medzi Vinohradmi nad Váhom a Dvorníkmi do stromu a vzápätí začalo horieť. Náraz bol taký silný, že z vozidla vyletel motor.
Vodič utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Polícia aj hasiči intenzívne zisťujú okolnosti tragickej nehody, pričom je vedené trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.
„Policajti boli vo večerných hodinách privolaní k vážnej dopravnej nehode na ceste číslo II/507 v smere na obec Vinohrady nad Váhom v okrese Hlohovec. Vo vozidle sa nachádzala jedna osoba, ktorá, žiaľ, zraneniam na mieste podľahla,“ uviedla trnavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Dachová.
Ku smrti svojho hráča sa vyjadril aj samotný klub OŠK Vinohrady nad Váhom na svojom facebookovom profile:
"3. december sa zapísal do našich sŕdc ako deň, keď odišiel náš spoluhráč a kamarát. Odvtedy je ťažké uveriť, že už nebudeš stáť vedľa nás, smiať sa a bojovať o každý bod…
Prinášal si do partie radosť, odhodlanie a priateľstvo, ktoré sa nedá nahradiť. Na ihrisku si bol spoľahlivý, vždy pripravený podať výkon a podporiť tím…
Tvoje miesto zostane prázdne, ale spomienky na teba budú žiť v každom zápase, v každom našom stretnutí.
Nech tam hore nájdeš pokoj – a nech tvoja hviezda svieti jasne, aby sme ju vždy videli. Odpočívaj v pokoji."
"Zasiahla nás veľmi smutná správa. Náš bývalý hráč Ondrej Penciak tragicky zahynul 3. decembra pri autonehode.
Vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej jeho rodine a blízkym.Ondrik, odpočívaj v pokoji. Navždy zostaneš v našich srdciach," uviedol jeho bývalý klub FC Pata.