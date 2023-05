Nahradí Straku. AS Trenčín povedie tréner zo Srbska

Mal som možnosť vidieť odvetný zápas proti Steaue Bukurešť. Prvý súboj vyhral rumunský tím 2:0, ale po dvadsiatich minútach odvety viedol Trenčín o dva góly.

Očaril ma celkový herný prejav mužstva. Bol som prekvapený, aké odvážne a tvrdo pracujúce mužstvo som videl. Odvtedy som začal sledovať hráčov AS.

Viem, že klub má v posledných rokoch ťažkosti. So situáciou som plne oboznámený. Teším ma ale, že som dostal možnosť priniesť do klubu novú energiu. Je to pre mňa výzva,“ pre klubový web AS Trenčín povedal tréner Ilija Stolica.

VIDEO: Ilija Stolica novým trénerom AS Trenčín