Jar ako noc a deň. Doma získali 22 z 24 možných bodov, priviezli však iba jeden

„Víťazstvá proti Seredi a aj Rači sa nerodili ľahko, boli to pre nás naozaj ťažké zápasy. Keď som si ich však potom zanalyzoval, boli to zaslúžené víťazstvá, pretože sme mali loptu viac na kopačkách. Teší ma, že naše mužstvo iba potvrdilo, že táto súťaž je veľmi vyrovnaná a vyhrať môže každý s každým.

„Hoci sa nám ho podarilo získať až po prvom jarnom kole, v odvetnej časti mužstvu veľmi pomohol. A to nielen gólmi, je to vyslovene rýchlostný typ hráča s dobrou technikou, ktorý splnil presne to, prečo sme ho chceli. Abdul dosahuje v istých futbalových veciach najvyššiu úroveň, ak by však nezahodil v niektorých zápasoch snáď päť či šesť ďalších dobrých šancí, jeho prínos by bol ešte očividnejší. Sme s ním veľmi spokojní, uvidíme však, či sa nám ho podarí po sezóne udržať, pretože je o neho záujem. Stále má iba dvadsaťjeden rokov, nabral však už skúsenosti a kariéru pred sebou.“

Hlási už niektorý z hráčov odchod, pýtame sa kouča. „Oficiálne ešte nie, ale isté indície už prenikli. S týmto mužstvom by som pokračoval rád, no v talóne by sa našli aj prípadné nové mená,“ naznačil kouč.

V 17-člennej tretej lige sa muselo hrávať aj v stredu. „V amatérskej súťaži nie je v poriadku hrať majstrovské stretnutia v strede týždňa, kedy majú hráči pracovné či študijné povinnosť. Keď k tomu prirátame zranenia a tresty, mužstvá musia nastúpiť neraz doslova v oklieštenej zostave a férová súťaživosť je narušená.

Cestovať v stredu do Martina, alebo do Bánovej pri Žiline a ešte bez kvalitnej regenerácie, nie je pre amatérske mužstvá vôbec jednoduché a odohrať tri zápasy za šesť dní nie je žiadna sranda. Ako hráč som to mal síce rád, ale ako tréner treťoligového mužstva to neuznávam,“ zakončil bývalý ligový záložník.