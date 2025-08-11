Tešili sa, že majú Slovan. Teraz ich zasiahla zdrvujúca správa o smrti hráča

TRSTICE. Len pred pár dňami sme písali o oslavách piatoligového klubu FC NÁDSZEG Trstice, ktorý si v Slovnaft Cupe vybojoval zápas so Slovanom Bratislava.
"Každý zápas chceme vyhrať, ale teraz máme veľký bonus. Každý rok sa preto prihlasujeme do pohára, že ak sa na nás usmeje šťastie, môžeme hrať veľký súboj.
V minulosti sme hrali proti Skalici, Seredi či Komárnu, no Slovan je Slovan. Bude to najväčší zápas v našej histórii," pre Sportnet vravel nedávno tréner FC NÁDSZEG Trstice Kristián Molnár.
V obci z okresu Galanta sa veľmi tešili. Teraz však miestnych fanúšikov zasiahla zdrvujúca správa. Vo veku 19 rokov zomrel hráč Trstíc Norbert Szelle.
Informáciu priniesol piatoligista na svojom facebooku.
Podľa zistení Sportnetu vyhasol život mladého človeka po autonehode.
Norbert Szelle v nedávno skončenej sezóne 2024/25 nastúpil za Trstice na 24 zápasov, v ktorý strelil šesť gólov. V minulosti hral aj za Dunajskú Stredu a Gabčíkovo.
"S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás tragický opustil bývalý hráč našej U19, Norbert Szelle. Rodine, priateľom a všetkým blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Česť jeho pamiatke, odpočívaj v pokoji," píše ŠK Gabčíkovo na facebooku.
Zápas Trstíc so Slovanom Bratislava je na programe 27. augusta o 17:00 h, no je možné, že vzhľadom na pohárové povinnosti Slovana v Európe sa termín bude meniť.