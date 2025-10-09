Dobré správy pre Nemecko. Útočník z Premier League by mal byť Nagelsmannovi k dispozícii

Nick Woltemade (vľavo) počas tréningu nemeckej futbalovej reprezentácie v Herzogenaurachu.
Nick Woltemade (vľavo) počas tréningu nemeckej futbalovej reprezentácie v Herzogenaurachu. (Autor: TASR)
TASR|9. okt 2025 o 16:39
Zo zostavy Nemecka už tento týždeň vypadli brankár Oliver Baumann a stredopoliar Jamie Leweling.

HERZOGENAURACH. Nemecký futbalový útočník Nick Woltemade sa vo štvrtok vrátil do tréningového procesu reprezentácie a tímu pravdepodobne bude k dispozícii na nadchádzajúce zápasy kvalifikácie MS 2026 proti Luxembursku a Severnému Írsku.

Zakončovateľ anglického Newcastlu sa v pondelok nedostavil na reprezentačný zraz pre chrípkové ochorenie. K tímu sa potom pripojil v utorok večer a trénoval individuálne.

Mužstvu trénera Juliana Nagelsmanna patrí po septembrových dueloch tretia priečka tabuľky, na konte má tri body ako druhé Severné Írsko.

Slovensko figuruje na čele A-skupiny so šiestimi bodmi, pripomenula agentúra DPA.

Kvalifikácia MS vo futbale 2026 - tabuľka skupiny A

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

