Dobré správy pre Nemecko. Útočník z Premier League by mal byť Nagelsmannovi k dispozícii

HERZOGENAURACH. Nemecký futbalový útočník Nick Woltemade sa vo štvrtok vrátil do tréningového procesu reprezentácie a tímu pravdepodobne bude k dispozícii na nadchádzajúce zápasy kvalifikácie MS 2026 proti Luxembursku a Severnému Írsku.
Zakončovateľ anglického Newcastlu sa v pondelok nedostavil na reprezentačný zraz pre chrípkové ochorenie. K tímu sa potom pripojil v utorok večer a trénoval individuálne.
Zo zostavy Nemecka už tento týždeň vypadli brankár Oliver Baumann a stredopoliar Jamie Leweling.
Mužstvu trénera Juliana Nagelsmanna patrí po septembrových dueloch tretia priečka tabuľky, na konte má tri body ako druhé Severné Írsko.
Slovensko figuruje na čele A-skupiny so šiestimi bodmi, pripomenula agentúra DPA.