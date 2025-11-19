Nemali sme hráča, ktorý by sa Nemcom vyrovnal, tvrdí legenda. Zažil aj trpkú baráž

Miroslav Karhan hodnotí debakel proti Nemecku.

BRATISLAVA. Hanba namiesto zázraku, Nemci roztrhali slovenské sny o priamom postupe. Takto reagoval český web aktualne.cz po zápase, na ktorí budú chcieť zverenci Francesca Calzona čo najskôr zabudnúť. 

V Lipsku si mohli zaistiť postup na majstrovstvá sveta 2026, no Nemci ich v predstavách vrátili späť na zem. Z prehry 0:2 na Tehelnom poli sa poučili a pred vlastnými fanúšikmi predviedli šesťgólový koncert. 

"Bol to pravý opak zápasu, ktorý sme s Nemcami hrali doma. Kým vtedy sme vysoko napádali a dostávali súpera pod tlak, teraz sme čakali, čo s nami domáci urobia," tvrdí bývalý kapitán reprezentácie Miroslav Karhan.  

Tri góly za dvanásť minút

Štvornásobní majstri sveta si v konkurencii Slovenska, Severného Írska a Luxemburska nič iné ako víťazstvo v skupine a priamy postup nepripúšťali. 

Dokonca si na marec vopred naplánovali priateľský zápas s Pobrežím Slonoviny, hoci ešte v pondelok bola možnosť, že by v tom čase museli hrať baráž.

Tú však poltuctom gólov v slovenskej sieti rázne odmietli. Od začiatku si išli za svojim a odpor súpera zlomili troma gólmi v rozpätí 29. až 41. minúty.

VIDEO: Tréner Francesco Calzona po zápase Nemecko - Slovensko

"Hrali veľmi rýchlo, na jeden dotyk. Chalani sa nedostávali do súbojov, pretože im proste nestíhali. Keď sa pred gólom na 2:0 pošmykol Lobotka, Nemcom stačili dve prihrávky, aby sa za päť sekúnd dostali do šance.

Nemyslím si, že to bolo chyba systému. Brániť musia všetci, no nemali sme hráča, ktorý by sa Nemcom vyrovnal," myslí si legenda trnavského futbalu.

Veril, že môžu uspieť

Problém vidí aj v tom, že Slovákom sa dlhodobo nedarí odohrať dva vynikajúce zápasy po sebe. V septembri síce oba vyhrali, no v Luxembursku herne neoslnili a vykúpil ich až neistý zákrok brankára pred dorážkou Tomáša Riga.

"Máme 13, možno 15 použiteľných hráčov, čo je málo. Hrajú stále tí istí, ktorých nevieme nahradiť. Z toho pramení aj únava, obzvlášť po vypätom zápase so Severným Írskom," doplnil Karhan pre Sportnet. 

Napriek tomu pred rozhodujúcim zápasom slovenskému tímu veril. 

"Videl som zopár zápasov Nemcov a herne to nebola žiadna sláva. Aj preto som bol presvedčený, že máme šancu. Bohužiaľ, realita bola iná. 

Nerád by som hodnotil hráčov individuálne. Tak, ako hrali v Bratislave fantasticky ako tím, tak teraz hrali zle. Valil sa útok za útokom a Nemci hrali naozaj výborne," hovorí bývalý hráč Wolfsburgu či Mainzu. 

Napriek jednoznačnej prehre Slováci splnili v kvalifikácii základný cieľ a naďalej majú šancu vybojovať si miestenku na šampionát v USA, Kanade a Mexiku.  

"Keby niekto pred začiatkom kvalifikácie povedal, že v Nemecku budeme hrať o priamy postup, tak by to asi všetci brali všetkými desiatimi.

Teraz sa musíme pripraviť na baráž. Najdôležitejšie bude, aby hráči, najmä tí kľúčoví, boli zdraví a vo forme. Hancko podáva výborné výkony, Lobotka je nenahraditeľný a Dúbravka je istota v bráne," doplnil Karhan.

Batistuta školil ligistov

V ére samostatnosti ide o tretiu prehru slovenských futbalistov pomerom 0:6, no vôbec prvú v súťažnom stretnutí. Ostatné dve sa zrodili v priateľských dueloch, keď proti Švédom a Argentíne nastúpil ligový výber.

Na súboj spred 30 rokov si pamätá aj Karhan, ktorý síce oficiálne debutoval v kvalifikácii ME 1996 proti Izraelu, no odohral aj zápas v Mendoze. 

VIDEO: Zostrih zo zápasu Argentína - Slovensko z roku 1995

Pred 35-tisíc divákmi držali Slováci nerozhodné skóre do 58. minúty, no veľká kvalita Juhoameričanov sa prejavila. Skórovali mená ako Diego Simeone, Javier Zanetti a bilanciou 2+2 sa blysol Gabriel Batistuta. 

"Kým my sme neboli v najsilnejšom zložení, oni mali skvelý výber. Batistuta nám strelil dva góly a myslím si, že nebolo o čom. Do ničoho nás nepustili a obraz hry bol podobný so zápasom v Lipsku," povedal.  

Bez štartu na MS

V najcennejšom drese odohral 107 zápasov, nastúpil deviatich kvalifikáciách na vrcholné podujatie po sebe, ale zahrať si na MS mu nebolo dopriané.

Tesne pred šampionátom v roku 2010 sa zranil a súčasťou tímu bol aj v roku 2005, keď sa Slovensko jediný raz predstavilo v baráži o MS.

Vtedy hralo dvojzápas so Španielskom, ktorému podľahlo po výsledkoch 1:5 vonku a 1:1 doma. "Španieli boli svetová špička, no svoj podiel na celkovom skóre mal aj rozhodca, ktorý pískal prvý zápas," vraví Karhan.

Róbert Vittek a Miroslav Karhan (v pozadí) v zápase Španielsko - Slovensko v baráži MS 2006.
Róbert Vittek a Miroslav Karhan (v pozadí) v zápase Španielsko - Slovensko v baráži MS 2006. (Autor: TASR)

V 49. minúte ožili nádeje Slovenska gólom Szilárda Németha na 1:2, no potom Massimo De Santis odpískal penaltu v prospech Španielska, po druhej žltej karte vylúčil Mariána Hada a už skôr aj trénera Dušana Galisa.

"Vedeli sme, že môžeme v Madride prehrať, ale nie takýmto spôsobom. Niektoré verdikty hlavného rozhodcu boli nepochopiteľné," hovoril Galis.

Dnes je systém baráže iný. V marci 2026 odohrajú Slováci miniturnaj, pričom potrebujú zdolať dvoch súperov. O nich rozhodne žreb, no je jasné, že prvý súper vzíde z kvarteta Írsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina a Kosovo. 

"Prvý zápas hráme doma, čo je výhoda. Uvidíme, proti komu. Skôr nám vyhovuje, keď hráme do otvorenej obrany, ako keď niekoho dobýjame," dodal.

