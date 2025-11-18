Prehra, ktorá kazí renomé. Boli sme štatisti, ako boxer pred knokautom, vraví Greško

Štyri víťazstvá, dve prehry a druhé miesto v skupine. Takúto bilanciu by slovenskí futbalisti pred začiatkom kvalifikácie MS 2026 zrejme brali, no posledný zápas na pôde Nemecka dal za ich výkonmi trpkú bodku.
V Lipsku by si v prípade víťazstva zaistili druhú účasť na svetovom šampionáte, no namiesto toho utrpeli historickú prehru v súťažnom zápase.
"Kým doma sme proti Nemecku predviedli najlepší výkon za veľmi dlhé obdobie, tak tento bol určite najhorší," hovoril pre Sportnet o zdrvujúcej prehre 0:6 bývalý reprezentant VRATISLAV GREŠKO.
Ako hodnotíte nevydarený zápas proti Nemecku?
Stretli sa všetky faktory, ktoré sa stretnúť mohli. Dostali sme tenisového kanára a ten výsledok je zaslúžený. Od začiatku sme boli na ihrisku štatisti, nemali sme hĺbku ani šírku, Nemci dostali priestor a vyzliekli nás donaha.
Zrejme ste takýto priebeh neočakávali...
To nie. Myslel som si, že vlna eufórie, ktorá zavládla po víťazstve nad Severným Írskom, nás podrží, ale napokon sa stal, nie prvýkrát, pravý opak.
Avšak, vzhľadom na to, koľko sme mali zranení pred štartom kvalifikácie, tak máme ešte veľa bodov. Mohlo to dopadnúť horšie. Celkovo je fajn, že sme na druhom mieste, ale na zápas v Lipsku treba zabudnúť.
VIDEO: Reakcie Francesca Calzonu po zápase Nemecko - Slovensko
Spomínate si na podobný debakel vo vašej kariére?
V reprezentácii sme asi najviac pohoreli v Turecku, kde sme prehrali 0:3, hoci sme nehrali zle. Žiaľ, my sme góly nedali a Turci áno. Nie je prehra ako prehra a tou v Nemecku si chlapci kazia renomé.
Zápas nezvládli fyzicky ani mentálne. Od prvej minúty to vyzeralo kadejako, ale k nejakej hlbšej analýze by som potreboval mať viac informácií.
V čom ste videli hlavné rozdiely medzi oboma mužstvami?
Nemci nič nepodcenili a ako som povedal, dostávali množstvo času. Naši hráči boli rozťahaní po celom ihrisku. Keď niekto z horných hráčov padol do medzipriestoru, nikto proti Nemcovi nevystúpil.
V defenzíve to horelo a ukázalo sa, čo sa stane, keď dáte priestor Florianovi Wirtzovi. Poznám ho z Leverkusenu, videl som ho nielen hrať, ale aj trénovať a keď mu dáte priestor, tak to vyzerá ako včera.
Čo musí slovenský tím nabudúce zmeniť proti súperovi tohto rangu?
My máme šancu, keď hráme tímovo a sme kompaktní. Bohužiaľ, to, čo nás počas kvalifikácie zdobilo, tentokrát na ihrisku absentovalo. Nemcom sme to uľahčili a keď sa už rozbehli, nedalo sa s tým nič robiť.
Dalo sa niečo urobiť inak, možno čo sa týka rozostavenia?
Viete, hovorí sa: keby jeden vedel, že spadne, tak si sadne. Hovoriť, kto mal hrať a v akom systéme, nie je na mieste. Bolo to rozhodnutie trénerov.
Kým doma sme proti Nemecku predviedli najlepší výkon za veľmi dlhé obdobie, tak tento bol určite najhorší. Od začiatku sme neboli v hre a výsledok je zlý.
Zápas nevyšiel ani kapitánovi Milanovi Škriniarovi, ktorý bol namočený vo viacerých góloch. Bol to jeho najslabší výkon v reprezentácii?
Nechcem sa púšťať do individuálnych hodnotení. Myslím si, každý z hráčov vie, čo urobil dobre a rovnako si nebude zakrývať oči pred chybami, ktoré sa stali.
Naša sila je v tom, keď hráme kompaktne ako tím. My sme však horeli a pôsobili ako boxer v ringu tesne pred KO. Zápas bol príliš rýchly a nestíhali sme.
Možno je niekedy dobré dostať výsledkovú facku. Treba sa pozviechať, vrátiť sa do práce v kluboch a až v marci sa ukáže, či sme sa poučili.
Ako by ste zhodnotili doterajší priebeh kvalifikácie MS 2026?
Zápasy nasledovali v rýchlom slede. Niektoré nám vyšli viac, iné menej. Je šialené, že sme odohrali šesť zápasov za tri mesiace a teraz budeme štyri mesiace čakať na baráž. To mi hlava neberie.
Napokon boli pre nás kľúčové góly z nadstavených časov proti Luxembursku a Severnému Írsku. Hoci záver nevyšiel, netreba zabúdať, že tam bolo aj veľa pozitívnych vecí a práve na tejto vlne by sme mali zostať.
S napätím budeme sledovať štvrtkový žreb baráže. Teraz je skoro niečo predpovedať, no zrejme ani v nej to nebude jednoduché.
Určite nie. Uvidíme, v ktorom koši budeme, no baráž budú hrať Taliani, Česi, Poliaci a niektoré krajiny sa tam ani nedostali. Stačí sa pozrieť na našich južných susedov, ktorí prišli o šancu gólom z 96. minúty.
Želal som si, aby sme zostali v druhom koši a dostali Bosnu a Hercegovinu, ale po poslednom zápase na to potrebujeme pomoc iných mužstiev.
Vyzdvihli by ste niekoho, kto vás počas kvalifikácie upútal?
Každý mal svetlejšie aj horšie momenty. Asi nebudem hovoriť konkrétne, no dúfam, že k hráčom, ktorí hrajú v top ligách, sa pridajú ďalší. Pretože, keď ich máme štyroch či piatich, tak sa na tejto úrovni hrá ťažko.