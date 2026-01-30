Weiss mlčí, posily sú tabu. Dve jednotky boli mimo. Čo sa deje v Slovane?

Devätnásteho decembra Slovan Bratislava zdolal doma BK Häcken 1:0 a odvtedy akoby sa zatvoril do seba. Bol to jeho posledný súťažný zápas, po ktorom hlavný tréner Vladimír Weiss zmizol z mediálneho priestoru. Počas celej zimnej prípravy, ktorá sa začala 8. januára, komunikoval s verejnosťou výlučne jeho asistent Boris Kitka.
Už v sobotu 7. februára čaká Slovan prvé jarné kolo Niké ligy – na pôde Dunajskej Stredy, ktorá na lídra tabuľky stráca iba jediný bod.
Namiesto pokoja však slovanisti vstupujú do jarnej fázy sezóny s rozpačitým obrazom, prestupovým vákuom a otáznikmi na kľúčových postoch. Brankárska jednotka ani útočník číslo jeden totiž v príprave neodohrali ani minútu.
Aj to je obraz Slovana pred štartom jari – obraz tímu, v ktorom chýbajú odpovede.
Diplomacia namiesto odpovedí
Boris Kitka po prípravných zápasoch volil opatrný slovník.
„Prístup hráčov bol dobrý, mali sme pár dobrých vecí. Sú veci, na ktorých musíme popracovať,“ zhrnul prípravu pre skslovan.com.
Z jeho slov bolo cítiť snahu hľadať pozitíva. „Potrebovali sme si vyskúšať alternatívy hlavne na ofenzívnych pozíciách, niektoré výkony boli slušné,“ pokračoval.
Vzápätí však priznal problém, ktorý sa so Slovanom vlečie už dlhšie – lacné chyby, ktoré berú body aj sebavedomie.
Mladíci na okraji deja
Do Turecka cestovali so Slovanom aj viacerí tínedžeri z akadémie – brankári Dávid Balog a Daniel Gramblička, šestnásťroční stredopoliari Leo Hofstädter a Matúš Tomáško či devätnásťročný krídelník Alexej Maroš. Realita však bola neúprosná.
Priestor dostal iba Maroš, a to na posledných desať minút v zápase proti FC Gangwon. Ostatní ostali skôr štatistami než reálnymi alternatívami.
Dve asistencie Blackmana
Slovan odohral v zime tri prípravné zápasy. Proti Zvolenu (ešte na umelej tráve v Bratislave) ešte bez problémov splnil povinnosť (4:0), no reálnejší obraz prišiel až v Turecku.
Prehra 1:2 s CSKA Sofia a remíza 2:2 s juhokórejským FC Gangwon ukázali tím, ktorý má istú kvalitu, no zároveň je zraniteľný a nepresvedčivý.
VIDEO: Zostrih z prípravého zápasu Gangwon - Slovan
Góly proti Gangwonu strelili Artur Gajdoš a Mykola Kucharevič, pri oboch asistoval César Blackman. Bol to zároveň posledný test pred jarnou časťou ligy – test, ktorý veľký pokoj nepriniesol.
Návrat útočníka ako svetlý bod
Pozitívnou správou pre Slovan je návrat Mykolu Kuchareviča. Po trojmesačnej pauze spôsobenej zranením nastúpil do oboch prípravných zápasov v Turecku a v oboch dokázal skórovať.
„Pozitívne je, že Mykola Kucharevič po pauze nastúpil a hneď dal gól. Odrobil to naozaj poctivo. Nechceli sme s ním ísť po 60. minúte do rizika,“ hodnotil jeho výkon Boris Kitka po dueli proti CSKA Sofia.
Asistent trénera vyzdvihol aj jeho komplexnosť. „Kucharevič je veľmi efektívny, veľmi dobre pracoval aj v defenzíve. Ak ho budeme viac nachádzať, tak je veľmi nebezpečný. To je to, čo nám chýbalo na jeseň. Tri mesiace nehral, čo bola dlhá pauza,“ dodal.
Na opačnom póle je útočník číslo jedna Andraž Šporar, ktorý nenastúpil ani v jednom prípravnom zápase a stále nie je fit.
Prestupy sú tabu
Najlepší hráč posledných sezón Tigran Barseghjan sa proti Gangwonu objavil na ihrisku iba na približne dvadsať minút.
Ešte v decembri Vladimír Weiss otvorene pomenoval realitu kádra. „Niektorí hráči musia odísť, pretože sem nepatria. Jednu, dve či tri posily musíme získať, aby sme mohli bojovať o titul,“ vyhlásil.
O mesiac neskôr však Slovan vstupuje do jari s jedinou posilou. Srbský stopér Svetozar Markovič prišiel z Plzne, no nie v ideálnom fyzickom stave. Proti CSKA Sofia odohral druhý polčas, proti Gangwonu približne hodinu.
Z mužstva zatiaľ odišiel iba Kelvin Ofori, ktorý zamieril na hosťovanie do Olimpije Ľubľana. Na rovnakú formu odchodu do Košíc má vraj namierené Filip Lichý. O ďalších avizovaných posilách je zatiaľ ticho. Prestupové okno v štýle „nepreháňajme to“.
Otáznik aj v bráne
Brankárska jednotka Dominik Takáč nenastúpil ani v jednom prípravnom zápase. Priestor dostal Martin Trnovský, po prestávke vždy aj Matúš Macík.
Treba však dodať, že išlo iba o prípravu. Slovan v každom zápase výrazne rotoval zostavu a prestriedal veľké množstvo hráčov, čo výsledkom aj výkonom bralo jednoznačné kontúry. Skutočná realita sa ukáže až v ostrom ligovom zápase proti Dunajskej Strede.
Prvé odpovede prídu už tam.
Lenže keď v príprave nehrá ani brankárska jednotka, ani útočník číslo jeden, tréner mlčí a posily sú tabu, otázka už neznie, či je Slovan pripravený.
Otázka znie: čo sa v Slovane vlastne deje?