Mucha sa zastal Greifa a kritizuje zväz: Nedeje sa to prvýkrát, Je to choré

BRATISLAVA. Situácia okolo slovenského brankára Dominika Greifa už utíchla, no bývalý reprezentant Ján Mucha sa k tomu pre portál sportweb.pravda.sk ešte vyjadril.
Nepáči sa mu spôsob komunikácie národného tímu, spory sa podľa neho majú riešiť interne.
"No nie je to prvýkrát, v minulosti to boli Robo Mak či Martin Valjent. Vážne si taká veľká organizácia, akou je futbalový zväz, nedokáže vyriešiť podobnú záležitosť interne? Nerozumiem tomu, no zrejme to nie je náhoda. Nedeje sa to prvýkrát," začal bývalý skvelý futbalista.
V čase, keď Slovensko reprezentoval, "muselo mať hlavu aj pätu" to, ako sa do domoviny človek prepraví po klubových povinnostiach. "Nie tak, že som chvíľu po zápase musel utekať na vlak, aby som niekde – o stovky kilometrov ďalej – mal nastúpiť do lietadla. Viete, čo je absurdné? Že sa o tom vôbec rozprávame. Hlava mi to neberie," uviedol 42-ročný rodák z Belej nad Cirochou.
"Mal som skúsenosť s Vladimírom Weissom i Jánom Kozákom, obaja boli ku mne vždy veľmi ústretoví. Neviem si predstaviť, že by na mňa skúšali podobné „ťahy“. Som z toho smutný. Dominik verejne povedal, že chcel prísť, že mal dokonca kúpenú aj letenku, no dnes sa tu pomaly maľuje obraz zradcu. Je to choré," priblížil Mucha.
Za slabú parketu trénera SR Francesca Calzonu nazval komunikáciu. No bližšie sa k jeho osobe vyjadrovať nechcel. "Keď som sa v minulosti ku koučovi vyjadril, bol som ten najhorší. Človek, ktorý pracuje proti slovenskému futbalu. A nebol som v tom sám, spomínali sa aj iní ľudia," povedal s tým, že nikto sa mu nikdy neospravedlnil a ani len nepoďakoval za to, čo pre reprezentáciu urobil.
"Klasická slovenská mentalita, ja totiž nie som prvý, ani posledný. Takých, ako ja, bolo a je veľa. Chýba nám tu elementárna kultúra. Greif je len posledný prípad – pritom ide o takú banálnu záležitosť," myslí si bývalý gólman.
Greifovi sa však podľa Muchu bude treba ozvať niekedy v budúcnosti, lebo on má pred sebou ešte dlhú kariéru, zatiaľ čo Calzona nemusí byť pri slovenskej futbalovej lavičke niekoľko ďalších rokov.
Zväz by mal zasiahnuť. To, že tak nerobí, je "obrovská chyba". "Takto sa správame k našim hráčom? A opakujem, nejde o prvý prípad, komunikácia tu viazla aj v minulosti. Za mojej éry sa toto nedialo, akýkoľvek črtajúci sa spor bol našou internou záležitosťou. Všetko sme riešili v tichosti," prezradil Mucha.
"Teraz možno máme pocit, že problém neexistuje, keďže v bránke máme spoľahlivého Martina Dúbravku, ale nebude nám Greif neskôr chýbať? Naozaj sme presvedčení, že nás toto rozhodnutie raz nedobehne?" spýtal sa na záver bývalý reprezentačný brankár.
S ohľadom na blížiace sa dva dôležité zápasy v kvalifikácii na majstrovstvá sveta v roku 2026 si myslí, že aj štyri body by boli cenné. Slováci sa v piatok 10. októbra predstavia v Severnom Írsku, o tri dni neskôr privítajú v Trnave nepríjemné Luxembursko.
"Viete, ako to chodí – keď sa darí, každý očakáva, že budete aj naďalej vyhrávať. A keď sa prestane dariť, potom po vás ani ´pes neštekne´. Takto to vo futbale chodí. Šport je v tomto nevďačný," dodal Mucha pre uvedené médium.