Stratené v preklade či kritika kritikov. Éru Calzonu sprevádzajú aj slovné prestrelky

BRATISLAVA. Taliansky tréner Francesco Calzona vedie slovenskú futbalovú reprezentáciu od augusta 2022.
Počas jeho pôsobenia pri reprezentačnom tíme sa riešilo médiách viacero komunikačných prešľapov či nešťastných vyjadrení trénera alebo vedenia reprezentácie a Calzona sa dostal aj do sporu s niekoľkými hráčmi.
Pokojné nie je ani obdobie pred dvoma zápasmi kvalifikácie MS 2026 proti Severnému Írsku a Luxembursku.
Stratené v preklade?
Slovenská reprezentácia vstúpila do kvalifikácie o EURO 2024 bezgólovou remízou v Trnave proti Luxembursku.
Tréner Calzona však na pozápasovej tlačovej konferencii hovoril o spokojnosti.
„Možno, keby sme hrali tento duel v septembri minulého roka, prehrali by sme ho 0:4,“ vravel vtedy taliansky tréner, slová ktorého prekladal profesionálny tlmočník.
Bývalí reprezentanti Martin Škrtel či Ján Mucha Calzonu za to kritizovali.
„To vážne? Ja len dúfam, že ten prekladateľ to zle preložil, inak je to horšie, ako som si myslel,“ napísal Škrtel.
„Spokojný? Nežartujme. To si asi robíme srandu… Zrejme bol na inom zápase,“ poznamenal Mucha.
Na nasledujúcom zraze už tlmočil Calzonove slová člen realizačného tímu a bývalý futbalista Pavol Farkaš.
Makova minutáž
Róbert Mak pôsobil na jar minulého roku v Austrálii a odtiaľ cestoval na zraz s dvoma prípravnými zápasmi.
Presun trval 23 hodín. V stretnutiach doma s Rakúskom a v Nórsku však odohral napokon iba sedem minút.
„Za takýchto okolností ma radšej tréner nemal vôbec volať,” odkázal vtedy Mak Francescovi Calzonovi cez médiá.
Počínanie trénera nazval dýkou do chrbta. Odvtedy sa v národnom tíme neobjavil.
Absencia Čavriča
V nomináciách nefiguruje ani Aleksandar Čavrič, naturalizovaný útočník. Futbalový zväz sa aktívne podieľal na tom, aby rodák z Vukovaru získal slovenské občianstvo.
Keď ho však tréner Calzona vlani v marci nominoval, hráč na zraz napokon neprišiel.
Nedávno predtým totiž prestúpil do japonského klubu Kašima Antlers a zamestnávateľ mu naznačoval, že ešte nie je natoľko etablovaný v tíme, aby vypadol z tréningového procesu.
„Kto nechce reprezentovať Slovensko, nech radšej zostane doma. Čavrič mal možnosť, odmietol ju,” okomentoval celú situáciu Calzona.
Kritika expertov
Zatiaľ najväčším úspechom Francesca Calzonu bol výkon národného tímu na EURO 2024. Slovenská reprezentácia sa dostala medzi najlepších 16 mužstiev a v osemfinále takmer vyradila favorizované Anglicko. Dosiahla to navyše výborným futbalom.
Na tlačovej konferencii po návrate zo šampionátu sa však Calzona pustil do expertov, ktorí ho predtým kritizovali.
„V tejto krajine je okolo desať ľudí, ktorí nechcú dobre reprezentácii. Borbély nie je jediný. Sú tam aj Róbert Vittek či Ján Mucha. Potom tiež najznámejšia futbalová rodina na Slovensku,“ povedal vo svojom emotívnom príhovore Calzona.
Futbal či rodina?
V dnešných časoch je už bežné, že otcovia chcú byť pri pôrode. Takto to vníma aj obranca národného tímu Dávid Hancko, ktorý sa ospravedlnil zo zrazu, aby mohol byť so svojou tehotnou manželkou a privítať druhého potomka.
Taliansky tréner si nezvolil najšťastnejšie slová pri opise tejto situácie.
„V roku 2018 sa narodila moja dcéra po ťažkom priebehu, ja som vtedy pracoval v Neapole.
V nedeľu poobede som za nimi prišiel a narodila sa v pondelok večer. Vedel som, že sú v poriadku, že sa majú fajn. Potom som sa vrátil do práce, pretože tak by to malo byť.
Každý rozmýšľa svojou hlavou, takže ja, samozrejme, nechcem súdiť Dávida,“ uviedol Calzona.
Prípad Greif
Najnovšou kauzou z prostredia reprezentácie je neúčasť Dominika Greifa na zraze.
Brankár Lyonu sa rozhodol necestovať potom, čo zväz chcel zmeniť pôvodné plány a ponúkol mu iné, menej komfortné alternatívy presunu na Slovensko.
Do kádra bol napokon povolaný Dominik Takáč, ktorý už bol na dovolenke v Miláne, ale rozhodol sa vrátiť, aby bol k dispozícii národnému tímu.