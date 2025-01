Techniku naučíte, dôležité sú charakter a pohybové danosti, vraví ocenený tréner mládeže

„Ocenenie ma príjemne prekvapilo. Naša kategória nehrá súťaž, takže to nebolo za nejaké konkrétne výsledky, ale za moju prácu v rámci akadémie,“ uviedol pre Sportnet Viktor Miko, ktorý spolupracuje aj so zväzom, pripravuje metodické videá a vzdelávania.

Žilina je známa tým, že v prípravke a v žiackych kategóriách hráva domácu súťaž s o rok mladšími hráčmi, až od kategórie U14 a vyššie hrá ročníkovo s rovesníkmi.

Kategória U13 teda nehrá žiadnu súťaž, klub im zorganizuje zápasy na Slovensku i v zahraničí, s českými, poľskými aj maďarskými klubmi.

„Už to takto robíme tretí rok, osvedčilo sa to. Ak by sme v súťaži hrali ročníkovo, zrodili by sa vysoké výhry, ale to nie je naším cieľom ani úlohou. Chceme našich chalanov formovať tak, aby mali aj ťažšie zápasy, aby nevyhrali každý zápas. To tiež nie je dobré,“ poznamenal Miko.