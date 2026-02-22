Tréner Weiss urobil zmeny v kabíne. Zo Slovana odišli dvaja hráči, zostávajú na Slovensku

Alen Mustafič v drese ŠK Slovan Bratislava.
Alen Mustafič v drese ŠK Slovan Bratislava. (Autor: Facebook/ŠK Slovan Bratislava)
22. feb 2026 o 13:35
Alen Mustafič dohrá sezónu v KFC Komárno a Jurij Medveděv v Tatrane Prešov.

Dvojica futbalistov z kádra bratislavského Slovana zamierila v závere zimného prestupového obdobia na hosťovanie ku konkurentom v Niké lige. Alen Mustafič dohrá sezónu v KFC Komárno a Jurij Medveděv v Tatrane Prešov.

Dvadsaťšesťročný Alen Mustafič si v prebiehajúcom ročníku pripísal v belasom drese 18 štartov a odohral 896 minút. Bosniansky stredopoliar v prebiehajúcom ročníku alternoval aj na pravom kraji obrany.

Tam dlho absentoval český zadák Medveděv, ktorý odohral v tejto sezóne najmä vinou zranení len dve súťažné stretnutia. Informoval o tom web Slovana.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
20
13
3
4
41:28
42
P
V
V
P
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
21
12
6
3
39:20
42
V
R
P
V
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
20
11
5
4
43:25
38
R
V
P
P
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
21
11
4
6
35:24
37
P
R
R
V
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
21
10
3
8
42:28
33
V
V
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
21
8
5
8
32:34
29
V
P
R
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
20
6
5
9
21:31
23
P
V
R
V
V
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
21
6
3
12
17:37
21
P
V
P
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
21
5
6
10
23:33
21
R
R
P
P
R
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
21
4
9
8
21:31
21
R
P
P
P
R
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
20
6
2
12
31:40
20
V
V
V
V
R
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
21
3
7
11
20:34
16
P
V
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

