Šatňa ako iný vesmír. Výnimočná generácia z malého klubu prenikla medzi akadémie

RIMAVSKÁ SOBOTA. Vrchné priečky tabuľky v mládežníckych súťažiach väčšinou patria družstvám z akadémií. Len výnimočne sa medzi ne dostane družstvo z klubu, ktorý nemá štatút akadémie. V prebiehajúcom ročníku sa to v skupine Stred I. lige žiakov podarilo tímu MŠK Rimavská Sobota. „Tá šatňa je iný vesmír,“ tvrdí tréner družstva U14 Jozef Danko.

Výzva a úspech Rimavskosoboťania po základnej časti obsadili druhé miesto za Hamšíkovou akadémiou a pred Žilinou a Podbrezovou. V záverečnom kole deklasovali zverenci trénera Danka Žilinu 6:2.

Bol to špecifický zápas, lebo vzhľadom na vývoj súťaže domáci pri súhre okolností mohli skončiť aj na prvom mieste, ale aj klesnúť na piate. Výnimočná generácia hráčov však potvrdila svoj talent aj mentálnu vyzretosť a favoritovi nasúkala jeden gól za druhým. „Predpoklad je, že na prvých štyroch priečkach skončia akadémie. Dostať sa medzi ne je niečo, čo sa nedeje pravidelne. Na strednom Slovensku sa to darí Martinovi, ale ten už je po športovej stránke pripravený, aby sa stal akadémiou. Pre všetkých ostatných, teda pre útvary talentované mládeže je to obrovská výzva, veľký klubový úspech a veľký zážitok,“ zdôraznil tréner.

Do spoločnej skupiny o majstra postupujú najlepšie štyri tými z Východu a najlepšie štyri tímy zo Stredu. Zaradenie do nadstavbovej časti prebieha podľa výsledkov U15 a keďže Rimavská Sobota v tejto kategórii skončila na 12. mieste tabuľky, tak aj úspešná „štrnástka“ bude hrať v skupine o umiestnenie. „Napriek tomu, to, že sme prenikli medzi akadémie je niečo unikátne. Povedal som v šatni hráčom, že dosiahli niečo, o čom niektorí ani nesnívajú,“ doplnil Danko.

Tímovo i individuálne V minulosti pôsobil aj pri mládeži v Spartaku Trnava, trénoval aj mužov v Málinci a v Poltári. Svoje súčasné družstvo prebral pred rokom a pol, na začiatku augusta 2023, keď deti prechádzali do kategórie U13. „Bolo vidieť, že sú tam hráči s potenciálom a že sa tam bude dať riešiť aj futbal, nie iba to, či nás vôbec bude jedenásť,“ spomínal na začiatky tréner. Bolo však cítiť, že na veľkom ihrisku majú len veľmi málo skúseností a mali aj málo sebavedomia. „Hlava na to ešte nebola pripravená ani takticky, ani psychicky,“ vravel Danko. „Už za prvé tri mesiace získali nejaké sebavedomie a našli sme miesto pre rozdielových hráčov. V poslednom domácom zápase sme vyhrali s Ružomberkom, čo bol pre nás taký cieľ: vyhrať s niekým z prvej štvorky. Bolo extrémne dôležité, že sa to podarilo. Bol to správny impulz, že sa môžu postaviť aj takýmto tímom,“ vysvetľoval.

Momentka zo zápasu Rimavská Sobota - Žilina v kategórii U14. (Zdroj: MŠK Rimavská Sobota, Autor: Timo Törköly)

Tréner i družstvo si kládli postupné ciele, ktoré sa im podarili splniť. „Zlepšovali sme sa ako tím, ale to bolo postavené na tom, že sa hráči výrazne zlepšovali individuálne,“ podčiarkol Danko. V kategórii U13 sa prvýkrát robia regionálne výbery a hráči tohto tímu sa v nich začali objavovať už od začiatku. Traja sa dostali do výberu Banskobystrického kraja, ale na jeseň sa do finálneho výberu celého stredného Slovenska nedostal nikto. V jarnej časti však na každom kontrolnom zraze bol niekto z hráčov Rimavskej Soboty, dokopy sa na nich objavili šiesti. Jeden z nich sa zúčastnil aj septembrového regionálneho turnaja.

„Bol to ďalší dôležitý impulz, že vedeli, že sa môžu sebavedomo stretávať s hráčmi z bystrických klubov, z Ružomberka, zo Žiliny, z Podbrezovej, z Martina. Nemusia si hovoriť, čo my chceme z malej Rimavskej, ale vedeli, že to sú rovnakí chlapci,“ vravel tréner Danko. Na jar jeho družstvo zdolalo ďalšie akadémie, výsledkovo mu nevyšiel iba záver sezóny. Zdolalo Žilinu (ktorá v kategórii U13 nastupuje s o rok mladšími hráčmi, no napriek tomu mnoho súperov na nich nemá), ale s Ružomberkom a s Jupie sa im vyhrať nepodarilo a tak skončilo na piatom mieste. Nechceli sa schovávať V aktuálnom ročníku, už v kategórii U14 čakali v úvode súťaže na Rimavskú Sobotu silní súperi. Tréner vedel, že ak sa im v dvoch zápasoch z prvých štyroch podarí bodovať, tak môžu pomýšľať na umiestnenie v prvej štvorke. „Toto sme si potvrdili, keďže sa nám v týchto zápasoch, proti iným ašpirantom na postup podarilo bodovať, tak sme si povedali, že sa nebudeme schovávať, hrať alibi a vyhovárať sa, ale ideme do toho a pôjdeme za tým, aby sme sa do štvorky dostali,“ opisoval tréner. „Bol to ďalší podnet na rozvoj. Je iné, keď chcete spraviť z podpriemerného tímu priemerný, keď nie je na vás tlak, keď môžete iba získať. Ale spraviť z priemerného tímu družstvo, ktoré hrá o špicu, to je úplne iná psychika, iná psychológia a iný tlak. Týždeň čo týždeň idete na výsledok, každý týždeň musíte. Na to ani tie akadémie nie sú vždy pripravené,“ poukázal na dôležitý faktor Jozef Danko. VIDEO: Zostrih najlepších momentov U14 MŠK Rimavská Sobota

Jeho zverenci od piateho kola zaznamenali šnúru deviatich výhier v rade, aj proti banskobystrickej Dukle a Žiline, ktorá v tomto prípade už hrala s rovesníkmi. „Zápas so Žilinou bol čerešničkou na torte. Pred zápasom som povedal hráčom, že už ste teraz víťazi, lebo idete hrať so Žilinou, s rovesníkmi v súťažnom zápase o niečo,“ vravel tréner. Jeho družstvo napokon vyhrávalo už po prvom polčase 5:1 a napokon zápas vyhralo 6:2.

Traja najlepší strelci v šatni Že ide o naozaj výnimočnú generáciu, to dokazuje aj fakt, že v rámci roka 2024 mala vo svojich radoch troch rôznych najlepších strelcov. Karol Mészáros skončil ešte v rámci kategórie U13 ako najlepší strelec na celom Slovensku, keď dal 47 gólov za sezónu. V základnej časti aktuálneho ročníka sa stal najlepším strelcom skupiny Stred ďalší hráč tímu, Zalán Vincze, ktorý zaznamenal 20 presných zásahov.

Karol Mészáros z U14 MŠK Rimavská Sobota dáva gól Žiline (Zdroj: MŠK Rimavská Sobota, Autor: Timo Törköly)

„V tíme máme aj dve dievčatá. Dominika Katreniaková je v širšom výbere reprezentácie U15 a Vladimíra Valkučáková sa stala najlepšou strelkyňou základnej časti druhej ligy dievčat v kategórii U15. Hrávala za chlapcov, ale ešte aj za dievčatá. Pritom vekovo patrí ešte do kategórie U13,“ vysvetľoval Jozef Danko. „U dievčat je špecifické, že môžu byť v zápasoch proti chlapcom o dva roky staršie. Extrémom je, že Vlaďka je vekovo U13, ale trénuje a hráva za U14, pričom môže hrať za U14, U13, U12 a ešte aj U11, no a samozrejme aj za tím dievčat. Každý týždeň má teda päť možností, kam pôjde hrať. Preto treba rozmýšľať nad tým, ako ju rozvíjať, ako jej najviac pomôcť, aby nemala strašne veľa minút, veľa cestovania, no zároveň aby bola sebavedomá a čo najlepšie pripravená na budúcnosť,“ vravel tréner Danko.

Sebavedomie a kreativita Práca s mládežou vyžaduje často citlivé rozmýšľanie a prístup. Tréner musí mať prehľad aj o mimofutbalovom dianí ohľadom svojich zverencov. Ak deti majú ťažkosti v škole alebo rodinné problémy, ukáže sa to aj na ihrisku. V tomto prípade nie je vôbec klišé, že tréner musí byť aj dobrým psychológom. „Je to tímový šport, ale hráči sú ľudské bytosti. A rozdiel spraví to, ako sa tie ľudské bytosti v ten konkrétny deň cítia,“ uviedol Jozef Danko. „V družstve máme veľké množstvo lídrov a rozdielových hráčov pokope a to sa prejaví aj na sebavedomí celého tímu,“ dodal.

Tréner sa snaží k silným individualitám pristupovať individuálne. „Je to tímový šport, ale rozvíjame individuality a tie potom robia tím,“ zdôraznil. V škole je bežné, že chyby sa trestajú. Mnohí rodičia chcú, aby ich deti boli perfektné. „Ak chceme mať tých najlepších hráčov, tak proste musíme ich nechať niektoré veci urobiť, aj keď sa nám v tej chvíli zdá, že to, čo idú urobiť, je zlé. Chceme mať sebavedomých, kreatívnych a dobre sa rozhodujúcich hráčov, ale mali by sme si uvedomiť, že sebavedomie je opakom strachu. Hráč nesmie ísť do zápasu s tým, že sa bojí. Nesmie sa báť, čo mu povie tréner alebo rodič, ak spraví chybu a zároveň musí veriť aj vlastnému tímu, že aj keď spraví chybu, tak tím to zvládne. Kreativita je zase hľadanie neštandardných riešení. Ak tréner nikdy nedovolí hráčovi samostatne sa rozhodovať, tak ten nikdy nebude kreatívny. Takisto ak tréner celý zápas riadi hráčov, tak ak hráč vidí tri možnosti, ale tréner mu kričí tú jednu, ktorú vidí on, tak ten hráč sa nikdy nebude samostatne rozhodovať,“ podčiarkol dôležité princípy tréner Danko.

Tréningy so špecialistom V klube na juhu stredného Slovenska, v regióne, kde peňazí nie je nazvyš, sa snažili využiť dané podmienky na maximum a hľadali aj iné možnosti na rozvoj. „Naši hráči majú dobrý fyzický potenciál. Je to však krehká vec, je veľmi jednoduché poškodiť hráča, ktorý začne rýchlo rásť. Od jarnej časti U13 sme hľadali vyslovene trénera, ktorý by nám pomohol v špeciálnych cvičeniach zameraných na kompenzáciu a flexibilitu. Aby sa správne rozvíjali aj tie partie, ktoré sú vo futbale menej zaťažované, aby hráči boli zdraví,“ vysvetľoval tréner Danko. Väčšiu časť jedného tréningu s loptou obetoval na to, aby hráči zostali zdraví. Družstvo spolupracuje s kondičným trénerom Petrom Vrábeľom už od kategórie U13. „Je tam veľa kompenzačných cvičení, strečingu a mobility, popritom sa posilňuje telesné jadro, aby mali hráči správne držanie tela a boli pevní,“ doplnil. Prvý polrok tieto špeciálne tréningy hradili rodičia, potom už od kategórie U14 to zabezpečoval klub. Aj jeho vedenie to vyhodnotilo tak, že to malo prínos, tak aj ďalšie žiacke kategórie majú možnosť spolupracovať so špecialistom, podľa potrieb daného tímu.

Napĺňať svoj potenciál Hráčov čakali zaujímavé zážitky aj po skončení jesennej časti. V prípravnom zápase sa stretli s rovesníkmi zo Spartaka Trnava i z FC Košice. V rámci výletov navštívili aj Štadión Antona Malatinského, respektíve Košickú futbalovú arénu. „Podarilo sa nám dohodnúť zápasy so Spartakom i s Košicami. Decká vnímali kvalitu tých tímov, ale keď v poslednom kole zdolali Žilinu, tak už sa tešili aj na tieto konfrontácie. Aj v týchto zápasoch sa potvrdilo, že už sa naozaj nemôžu schovávať za nič a môžu sa postaviť voči akémukoľvek tímu z ktoréhokoľvek regiónu,“ vravel s hrdosťou tréner.

Družstvo U14 MŠK Rimavská Sobota na výlete v Trnave. (Zdroj: MŠK Rimavská Sobota, Autor: Jozef Danko)