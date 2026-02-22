ONLINE: FC Košice - MŠK Žilina dnes, Niké liga LIVE (21. kolo)

Futbalisti FC Košice a MŠK Žilina dnes hrajú zápas 21. kola Niké ligy.
Niké liga 2025/2026
22.02.2026 o 18:00
21. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina
Prehľad
Rozhodca: Dzivjak – Pacák, Čajka.
Prenos
Príjemný dobrý deň z Košíc, vitajte pri sledovaní on-line textového prenosu zo zápasu 21. kola futbalovej Niké ligy, v ktorom futbalisti FC Košice privítajú na domácom trávniku hráčov MŠK Žilina. Zápas sa začína o 18:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Košiciam patrí v aktuálnej tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné deviate miesto so ziskom 20 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Petra Černáka vyhrali v derby v Prešove nad Tatranom 4:1 (góly Košíc 2x Čerepkai, 1x Gallovič a Jakúbek). Najlepším strelcom tímu je Roman Čerepkai, ktorý má na svojom konte 8 gólov.
Žiline patrí v tabuľke Niké ligy priebežné tretie miesto so ziskom 38 bodov. V poslednom doterajšom zápase remizovali zverenci trénera Pavla Staňa v Trnave so Spartakom 0:0. Najlepším strelcom tímu je Michal Faško, ktorý má na svojom konte 13 presných zásahov.
Zápas sa začína o 18:00, verím, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
20
13
3
4
41:28
42
P
V
V
P
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
21
12
6
3
39:20
42
V
R
P
V
V
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
20
11
5
4
43:25
38
R
V
P
P
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
21
11
4
6
35:24
37
P
R
R
V
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
21
10
3
8
42:28
33
V
V
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
21
8
5
8
32:34
29
V
P
R
V
P
7
MFK RužomberokMFK Ružomberok
20
6
5
9
21:31
23
P
V
R
V
V
8
AS TrenčínAS Trenčín
21
6
3
12
17:37
21
P
V
P
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
21
5
6
10
23:33
21
R
R
P
P
R
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
21
4
9
8
21:31
21
R
P
P
P
R
11
FC KOŠICEFC KOŠICE
20
6
2
12
31:40
20
V
V
V
V
R
12
MFK SkalicaMFK Skalica
21
3
7
11
20:34
16
P
V
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body