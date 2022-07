Medzilaborce oslavovali. Niekdajšie hviezdy spomínali múzeum i krásny kraj

Svoje umenie aj po rokoch predviedli početnej diváckej kulise osobnosti ako Vladimír Kinder, Martin Obšitník, Ondrej Krištofík, Vladislav Zvara, Jozef Kožlej či Pavol Diňa.

Keďže na ihrisko vybehol aj 72-ročný Dušan Galis, mužstvo z lavičky viedla iná legenda – Ladislav Petráš.

Chvíľu to trvalo. Cit stále majú

„Viem, že je tu múzeum (Andyho Warhola, pozn. red.). V Medzilaborciach som prvýkrát, ale veľmi sa mi tu páči,“ uznanlivo kýval hlavou Medveď.

„Našťastie, máme to rozdelené, takže sme zobrali aj chlapcov z východného a stredného Slovenska, ktorí to mali bližšie. My čo sme išli zo západu, sme to mali trocha náročnejšie. Bol to však krásny deň a sme radi, že sme mohli prísť,“ pokračoval rodák z Košíc.