Futbal v prihraničnom mestečku začali rozvíjať Česi. Dnes má klub sto rokov

Za súpermi cestovali aj na Podkarpatskú Rus, súčasť vtedajšej Československej republiky - do Užhorodu, Mukačeva, Berehova a Chustu.

Futbaloví priekopníci súperili s klubmi ČsŠK Košice, ČsŠK Michalovce, Peší pluk 32 Košice, PSC Košice, AFK VS Košice, AFK 111 Košice a Sparta Prešov.

Takisto so Spartakom Náměšť nad Oslávou z Českej republiky, s Rusinom Ruský Kerestúr zo Srbska a ukrajinským Chimikom Perečín.

Tento úspech ešte umocnil postup družstva dorastu, vedeného Michalom Hettešom, do krajských majstrovstiev.

Ku komfortu pre hráčov a divákov prispela výstavba tribúny s potrebným vybavením a jej uvedenie do používania v roku 1969. Tribúna slúži dodnes a v roku 2014 prešla rozsiahlou rekonštrukciou.

Rok 1957 prináša znovu zmenu názvu, na DŠO Lokomotíva. Tendencia zmeny názvu sa opäť zreálnila v sezóne 1962/63, futbalisti do nej vstúpili pod novým názvom TJ Spartak Transporta Medzilaborce.

Mužstvo, ktoré sa v sezóne 1971/1972 pričinilo o postup do krajských majstrovstiev. (Autor: archív V.C.)

Dobrú formu potvrdili futbalisti aj postupom do finále krajského kola Slovenského pohára. Aj keď vo finále nestačili na Poprad, finálová účasť sa radí k najväčším pohárovým úspechom Medzilaboriec.

V druhej prišlo sklamanie a nasledoval pád z poslednej priečky. Po sebauspokojení a odchode viacerých hráčov prišiel zákonitý trest - zostup do krajských majstrovstiev a nasledovne do I. A triedy.

Po skončení súťaže vedenie HFC Humenné odhlásilo B-mužstvo zo súťaže a Medzilaborce hrajúce vo Volici V. ligu neudržali. Pre ŠK Štart nasledoval historický zostup do okresnej ligy.

V ročníku 1999/2000 boli futbalisti ŠK Štart, vedení Leonidom Kocurišinom, veľmi blízko postupu do III. ligy. Iba horšia vzájomná bilancia, pri navlas podobnom bodovom zisku, s postupujúcou Bardejovskou Novou Vsou zmarila futbalistom Medzilaboriec radosť s postupu.

Na začiatku deväťdesiatych rokov, po politických a spoločenských zmenách, vzišla potreba transformácie a zmien. Vyústilo to do zániku TJ Spartak Vihorlat a vytvorenia ŠK Štart v roku 1997.

V nasledujúcej sezóne nasledovala zmena vedenia, predsedom sa stal Alexander Černega.

Posilnil sa káder a hráči vedení trénerom Alojzom Špakom zrealizovali v sezóne 2004/2005 rýchly návrat do V. ligy a o rok neskôr do IV. ligy už pod názvom MŠK Spartak, ktorý pretrváva do dnešných dní.