Brankár odchytal derby v horúčkach. Mužstvo bojovalo aj za neho, vravel šťastný tréner

V úvode jarnej časti III. ligy Východ MŠK Novohrad Lučenec najprv prehral doma so Stropkovom 0:1 a potom v Lipanoch 1:3. Prvý jarný zápas FTC Fiľakovo so Spišským Podhradím bol odložený, následne Fiľakovo doma podľahlo Kalinovu 0:2.

Ani sa nerozcvičoval

„Urobili sme všetko pre to, aj v príprave terénu, aj v príprave mužstva, aby sme zápas odohrali. Nechceli sme špekulovať a odkladať zápas, hoci sme mali veľké problémy,“ vravel pre Sportnet tréner Lučenca Tomáš Boháčik.

V Lučenci však bol trávnik pripravený. „U nás je ihrisko vždy tvrdé, tak teraz, keď pršalo, tak to bolo tak akurát,“ vravel s úsmevom Boháčik.

„Aj hospodár naozaj robil všetko pre to, aby ihrisko pripravil, ešte pred zápasom chodil s traktorom, pieskoval ho. Terén bol ťažký, ale neboli tam mláky, bolo to hrateľné,“ myslí si lučenecký kouč.

Na derby prišlo 350 divákov a určite neoľutovali. „Bol to obojstranne kvalitný zápas. Hlavne prvý polčas spĺňalo vysoké kritériá na obidvoch stranách. Súper v prvom polčase mal veľkú šancu, keď trafil brvno, no my sme mali ďalšie šance,“ zhodnotil stretnutie tréner Boháčik.