Čierny kôň súťaže vraj nemá nosičov vody, na lídra stráca iba bod

BEŠEŇOV. Vlani jedenásty Bešeňov sa pred touto sezónou piatej ligy Juhovýchod HUMMEL ZsFZ výrazne posilnil najmä hráčmi z exštvrtoligového Hurbanova či Nových Zámkov, no pred stretnutím prvého kola v Tvrdošovciach sa znalí veci zhodli, že jeho mužstvo môže byť síce čiernym koňom súťaže, lenže chýbať mu vraj budú nosiči vody, ktorí odrobia na ihrisku „špinavú“ robotu.

Stretnutie doma proti Veľkému Mederu bol však ozajstným sklamaním, v ňom by sme nedali druhý gól snáď ani za tri polčasy, pritom sme triafali brvná či žrde. Naopak, hostia boli pri našej bránke dva či trikrát a dali dva góly.“

Tréner Vladimír Macek, ktorého počas zápasu nerozhodí nič a ktorý číta hru akoby nejakú šachovú partiu, však nepanikáril. Najlepšie totiž vedel, akých futbalistov si do červeno-čierneho mančaftu povyberal.

A čítanie hry? Od môjho pôsobenia pri doraste U17 KFC Komárno mám vo zvyku, študovať hru súpera z dostupných zdrojov. Robím to tak aj pred každým zápasom v piatej lige, aby som vedel o súperovi čo možno najviac a potom pripravil taktiku.“

Z Gorana Matića defenzívna šestka

Ani nie tak víťazstvo siedmeho kola v pomere 6:1 vo vlani štvrtom Bábe, ale už remíza 2:2 v treťom stretnutí sezóny na pôde neskoršieho jesenného majstra v exštvrtoligových Kozárovciach odhalila silu tímu futbalistov so skúsenosťami aj z vyšších súťaží.

„V Kozárovciach sme urobili zmeny v zostave i v rozostavení hráčov, keď napríklad Goran Matić začal hrať defenzívnu šestku a pred zápasom bolo jasne povedané, že už je najvyšší čas začať bodovať.

Viedli sme 1:0 i 2:1, domáci v samom závere vyrovnali, ale pre mňa bolo podstatné, že v tom zápase sme už začali hrať to, čo sa od nás očakávalo,“ hovorí s istou úľavou tréner, ktorý dochádza do Bešeňova z Komárna spolu so skupinkou hráčov.