Vlani skončili až na 12. mieste, teraz vedú súťaž a chystajú sa do mesta piva

Že by však mali hrať obaja rivali z okresu Nové Zámky v prvom jarnom kole v priamom súboji o prvú priečku nabitej tabuľky sa predpokladať nedalo.

Ako prví si vraj vyberali Bešeňovčania, no aj Tvrdošovciam sa ušli pre piatu ligu dobré posily.

O čosi väčšie šance sa pred ťahákom kola dávali domácim, ktorí aj viedli 1:0, no ofenzívny dispečer stredu poľa Tvrdošoviec Alex Gažo po obrátke umiestnenou strelou z 20 metrov proti vetru vyrovnal a skúsený Tomáš Benkó v závere rozhodol, že po víťazstve 2:1 dvíhali ruky hostia.

Alex Gažo nielenže vydarenou strelou vyrovnal, ale Tomáš Beknó v samom závere aj s prispením vetra, ktorý oklamal obrancu, strelil víťazný gól. Pritom obaja mali pred zápasom isté zdravotné ťažkosti a dlho to vyzeralo, že nenastúpia.“

„Je to tak, v zime sme na umelej tráve prehrali s Bešeňovom dokonca 7:2, no ja som mužstvu veril, hoci nás opustil strelec Juan Azcarate, ktorý sa vrátil domov do Kolumbie.

Aj z tej prehry sme však čosi vyťažili, bolo mi totiž jasné, že musíme vypojiť z hry ich „rozum“ Gorana Matiča. Dovolím si povedať, že ak by Juan Azcarate u nás zostal, tak v závere, keď sme mali kondične navrch, pridal by ešte dva góly.“

Za nepriaznivého stavu 1:0, keď mohli domáci zvýšiť na 2:0, však zavelil do útoku nenápadný, no o to pracovitejší Alex Gažo.

„Pri vyhodnotení zápasu som označil práve jeho za nášho najlepšieho hráča, pritom mal problémy so zranenou pätou. Jednoducho, bol všade, pýtal si loptu, neúnavne bojoval a dal dôležitý gól na 1:1. So svojimi výkonmi nemá čo robiť v piatej lige, jeho čas ešte určite príde,“ nešetril chválou tréner.

Najlepší strelci lídra

„Jeho nezaťažujem napríklad defenzívnymi úlohami, má voľnejší priestor smerom dopredu. Napriek mladému veku je to v tejto súťaži pán futbalista, ktorý sa ťažko bráni, veď nám vyrobil snáď už tri penalty,“ vyzdvihol svoju desiatku kormidelník Tvrdošoviec.