Uprednostnil prácu, druhú ligu už nestíhal časovo. S treťoligistom má smelé plány

Kvôli problémom v klube som sa neskôr presunul na pol roka do Lokomotívy Košice, kde pôsobím aj dnes. Medzitým som strávil dva a pol roka v Bardejove, no po rozhodnutí venovať sa práci, som sa vrátil do rodného klubu v Prešove, kde som pôsobil od leta minulého roka.

„S futbalom som začínal už v prípravke Tatrana Prešov, kde som postupne prešiel všetkými kategóriami až do A-mužstva. Strávil som tam krásne roky, pričom najväčším zážitkom bol postup z druhej ligy do najvyššej.

„V Prešove som skončil predovšetkým preto, že som to už časovo nestíhal. Rozhodol som sa preto hľadať niečo menej náročné na čas. S pánom Zvarom (majiteľ klubu) som bol v dlhodobom kontakte ešte od môjho prvého pôsobenia v Lokomotíve, čo zohralo kľúčovú rolu pri mojom návrate do klubu, kde som už raz pôsobil.“

„Samozrejme, mohlo to byť aj lepšie, najmä čo sa týka postavenia v tabuľke. V niektorých zápasoch sme zbytočne stratili body, čo sa odzrkadlilo na našom aktuálnom umiestnení. Na nováčika v tretej lige je to však zatiaľ celkom dobré. V kabíne je výborná atmosféra a všetci si uvedomujeme, že máme na viac.“

Chcú byť lepší než v jeseni

Ciele skúseného krajného obrancu a jeho klubu nie sú minimalistické:

„Verím, že v jarnej časti urobíme všetko pre to, aby sme dosiahli lepšie postavenie v tabuľke. Naše ciele do jarnej časti sú jasné – chceme získať viac bodov ako na jeseň a prezentovať sa pekným futbalom, ktorý poteší našich fanúšikov.

Verím, že ak by v klube nastalo niekoľko zmien, mohli by sme sa zapojiť do boja o popredné priečky v tabuľke. Niektoré zmeny, ktoré sa týkajú hráčskych postov, boli avizované už skôr. Uvidíme, ako na ne klub zareaguje a či sa ich podarí dotiahnuť do úspešného konca.“

Pre každého športovca, nielen futbalistu, je dôležité vyhýbať sa zraneniam a udržať si zdravie.