Klub z východu čaká boj o záchranu. Doplnenie kádra je ťažké, mladí si pýtajú peniaze, hovorí tréner

Futbal sa hrá v Kľušove oficiálne od roku 1947. Kľušovčania na zelených trávnikoch zažili dobré aj horšie časy. Isté obdobie sa tu úspešne hrávala aj štvrtá liga.
Mužstvo však postupne klesalo nižšie a nižšie a napokon skončilo v okresnej súťaži.
Samozrejme, s týmto stavom nemohli byť kľušovskí futbalisti spokojní, a tak sa postupne prepracovali do 6. ligy, skupiny Šarišskej – dospelí VsFZ.
Po dvoch relatívne pokojných ročníkoch však v aktuálnom prišla kríza. OŠK Kľušov po jesennej časti zimoval na poslednom, štrnástom mieste ligovej tabuľky. V prvej časti súťaže získal len päť bodov. Na predposledného stráca päť bodov, na jedenásteho a dvanásteho deväť.
Tomáš Tej je skúsený 35-ročný stredopoliar a tréner. S futbalom začínal v Bardejove, neskôr pôsobil v Beloveži, Nižnom Tvarožci a Osikove. Od roku 2019 je hráčom Kľušova.
Okrem futbalu je úspešný aj ako tréner. Sedí na lavičke prvoligových žien Partizána Bardejov. S týmto družstvom vyhral juniorskú ligu aj druhú ligu žien a momentálne úspešne pôsobí v najvyššej ženskej súťaži.
Tomáš Tej na svoje doterajšie pôsobenia spomína s úsmevom: „Prakticky všade, kde som hrával, som našiel super partiu. Aj v Kľušove, kde momentálne pôsobím, sú fajn chalani.
Momentálne ich pripravujem už len ako tréner, keďže sa nedá súčasne hrať aj trénovať. Rozhodli sme sa teda len pre jednu možnosť.“
Zimnú prípravu nemajú futbalisti veľmi radi. Všetci však vedia, že z toho, čo v zime natrénujú, budú žiť až do leta. Kľušovčania si dávajú na príprave záležať.
„Zimná príprava prebieha celkom dobre. Pracujeme na veciach, ktoré nám robili v jesennej časti problémy – chyby v obrane, ale aj zakončenie. Tam nás dosť tlačí topánka.
Pokiaľ nebudeme dávať góly, nebudeme získavať body. Chlapci si zlepšujú kondíciu, máme aj zápasy v rámci zimnej ligy v Raslaviciach.“
Problémom nielen Kľušova, ale aj mnohých mužstiev hrajúcich na východe nižšie súťaže, je odchod hráčov za prácou. Často práve preto vyzerajú zostavy na zápas zakaždým inak.
O tomto probléme vie aj Tomáš Tej: „Je škoda, že stále niekto chýba, či už kvôli práci, alebo zdravotným problémom. Napriek tomu je nálada v kabíne dobrá a všetci sú odhodlaní zabojovať.
Pevne verím, že v jarnej časti budú všetci zdravotne fit, aby sme spoločne spravili všetko pre to, aby sme Kľušov v šiestej lige zachránili. Bude to náročné, ale keď budeme držať spolu ako partia, verím, že to zvládneme.“
V Kľušove si uvedomujú, že musia káder doplniť tak, aby sa zvýšila kvalita a tréner mal k dispozícii dostatok hráčov.
„Čo sa týka posíl, zatiaľ k nám prišiel Jovan Peško z Gerlachova (4. liga). Je to hráč, od ktorého očakávam góly.
Snažíme sa doplniť aj celú stredovú os zostavy, hlavne skúsených hráčov. Mužstvo je veľmi mladé a v tejto lige hráva veľa skúsených futbalistov, čo nám miestami chýba.“
Doplnenie kádra však nie je jednoduché, často sú za tým aj financie.
„V dnešnej dobe je dopĺňanie kádra ťažké. Aj mladí chalani si už pýtajú peniaze, dokonca aj v takejto súťaži. Žiaľ, je taká doba a musíme sa s tým vysporiadať,“ uzavrel Tomáš Tej svoje rozprávanie.