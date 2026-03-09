Futbal spája aj mimo ihriska. Projekt Niké liga pomáha sa znovu vracia

Pomoc dostanú ľudia v krízových životných situáciách.

Počas tohto víkendu sa opäť dostane do pozornosti projekt Niké ligy. Druhé kolo nadstavby prinesie pomoc organizácii IPčko, ktorá sa venuje psychologickej pomoci a podpore ľudí v krízových životných situáciách.

Štatistiky organizácie jasne ukazujú, že ich anonymnú, bezplatnú a nonstop psychologickú pomoc najčastejšie vyhľadávajú ľudia, ktorých trápi osamelosť. Ide o celosvetovú tichú pandémiu, ktorá sa týka mužov aj žien, nevyhýba sa žiadnej vekovej kategórii, ani žiadnej sociálnej vrstve.

Téma osamelosti stojí v ostrom kontraste s futbalovým prostredím, ktoré sa vyznačuje tímovosťou, kolektívnym poňatím a priestorom, v ktorom nikto nie je sám. V kabíne, na tribúne ani na ihrisku.

„Na ihrisku o veľkých víťazstvách často rozhoduje práve sila kolektívu, na tribúnach zas futbal dokáže stmeliť rôznych fanúšikov, vytvoriť z nich rodinu. Žijeme v neľahkých časoch, mnoho ľudí možno aj v našom okolí zvádza vo svojom vnútri boje, o ktorých nemáme ani tušenia.

A neraz pritom stačí len opýtať sa toho druhého s úprimným záujmom, ako sa má. Tento odkaz chceme v marcovom kole Niké liga pomáha vyslať futbalovej verejnosti, pretože vo futbale ani v živote by sa nikto nemal cítiť sám,“ povedal prezident Únie ligových klubov Ivan Kozák.

Hlavná pozornosť sa v druhom nadstavbovom kole sústredí na fanúšikov. Za každého z nich totiž venuje spoločnosť Niké prostredníctvom svojho Fondu pre budúcnosť športu 0,50 eur na konto IPčka.

„Aj v novom roku pokračujeme s našim projektom Niké liga pomáha. Tentoraz bude v znamení podpory občianskeho združenia IPčko, ktoré pomáha ľuďom v krízových situáciách. Žijeme náročnú dobu a mnohí z nás prežívajú vo svojom vnútri rôzne zápasy. A pritom častokrát stačí len málo. Stretávať sa a komunikovať s týmito ľuďmi, aby sa necítili sami. I preto bude podpora prepojená s účasťou divákov na štadióne.

Vezmi svojho blízkeho, kamaráta na futbal. Niké prostredníctvom Fondu pre budúcnosť športu prispeje za každého fanúšika sumou 0,50 eur. Vychutnaj si Niké ligu v spoločnosti svojho blízkeho a zároveň pomôžeš dobrej veci,“ vyjadril sa generálny riaditeľ spoločnosti Niké Roman Berger.

K podpore sa pridávajú aj jednotlivé kluby a hráči. Navštívili krajské pobočky IPčka, absolvovali debaty s mladými hráčmi, so študentami na tému mentálneho zdravia a v súvislosti so zápasmi druhého nadstavbového kola majú pre fanúšikov pripravené rôzne promo akcie s jediným cieľom – motivovať ich, aby vzali so sebou kamaráta, príbuzného či známeho, aby sa porozprávali a strávili spolu zmysluplný čas.

Projekt Niké liga pomáha priniesol pomoc v jesennej časti organizácii Sloboda zvierat a Úsmev ako dar, marcová spolupráca je treťou v aktuálnej sezóne.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
23
15
4
4
50:31
49
V
V
R
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
22
12
7
3
39:20
43
R
V
R
P
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
23
12
4
7
36:28
40
V
P
P
R
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
23
11
7
5
45:28
40
P
R
R
R
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
22
11
3
8
46:29
36
V
V
V
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
23
8
5
10
33:39
29
P
P
V
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
23
8
3
12
37:42
27
V
V
R
V
V
2
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
23
6
7
10
27:34
25
V
R
R
R
P
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
23
6
7
10
24:37
25
P
R
R
P
V
4
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
23
7
3
13
18:39
24
P
V
P
V
P
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
23
4
9
10
22:36
21
P
P
R
P
P
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
23
4
7
12
21:35
19
V
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

