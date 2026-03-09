Futbal spája aj mimo ihriska. Projekt Niké liga pomáha sa znovu vracia

Počas tohto víkendu sa opäť dostane do pozornosti projekt Niké ligy. Druhé kolo nadstavby prinesie pomoc organizácii IPčko, ktorá sa venuje psychologickej pomoci a podpore ľudí v krízových životných situáciách.
Štatistiky organizácie jasne ukazujú, že ich anonymnú, bezplatnú a nonstop psychologickú pomoc najčastejšie vyhľadávajú ľudia, ktorých trápi osamelosť. Ide o celosvetovú tichú pandémiu, ktorá sa týka mužov aj žien, nevyhýba sa žiadnej vekovej kategórii, ani žiadnej sociálnej vrstve.
Téma osamelosti stojí v ostrom kontraste s futbalovým prostredím, ktoré sa vyznačuje tímovosťou, kolektívnym poňatím a priestorom, v ktorom nikto nie je sám. V kabíne, na tribúne ani na ihrisku.
„Na ihrisku o veľkých víťazstvách často rozhoduje práve sila kolektívu, na tribúnach zas futbal dokáže stmeliť rôznych fanúšikov, vytvoriť z nich rodinu. Žijeme v neľahkých časoch, mnoho ľudí možno aj v našom okolí zvádza vo svojom vnútri boje, o ktorých nemáme ani tušenia.
A neraz pritom stačí len opýtať sa toho druhého s úprimným záujmom, ako sa má. Tento odkaz chceme v marcovom kole Niké liga pomáha vyslať futbalovej verejnosti, pretože vo futbale ani v živote by sa nikto nemal cítiť sám,“ povedal prezident Únie ligových klubov Ivan Kozák.
Hlavná pozornosť sa v druhom nadstavbovom kole sústredí na fanúšikov. Za každého z nich totiž venuje spoločnosť Niké prostredníctvom svojho Fondu pre budúcnosť športu 0,50 eur na konto IPčka.
„Aj v novom roku pokračujeme s našim projektom Niké liga pomáha. Tentoraz bude v znamení podpory občianskeho združenia IPčko, ktoré pomáha ľuďom v krízových situáciách. Žijeme náročnú dobu a mnohí z nás prežívajú vo svojom vnútri rôzne zápasy. A pritom častokrát stačí len málo. Stretávať sa a komunikovať s týmito ľuďmi, aby sa necítili sami. I preto bude podpora prepojená s účasťou divákov na štadióne.
Vezmi svojho blízkeho, kamaráta na futbal. Niké prostredníctvom Fondu pre budúcnosť športu prispeje za každého fanúšika sumou 0,50 eur. Vychutnaj si Niké ligu v spoločnosti svojho blízkeho a zároveň pomôžeš dobrej veci,“ vyjadril sa generálny riaditeľ spoločnosti Niké Roman Berger.
K podpore sa pridávajú aj jednotlivé kluby a hráči. Navštívili krajské pobočky IPčka, absolvovali debaty s mladými hráčmi, so študentami na tému mentálneho zdravia a v súvislosti so zápasmi druhého nadstavbového kola majú pre fanúšikov pripravené rôzne promo akcie s jediným cieľom – motivovať ich, aby vzali so sebou kamaráta, príbuzného či známeho, aby sa porozprávali a strávili spolu zmysluplný čas.
Projekt Niké liga pomáha priniesol pomoc v jesennej časti organizácii Sloboda zvierat a Úsmev ako dar, marcová spolupráca je treťou v aktuálnej sezóne.
