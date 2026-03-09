Nevídaná voľba šéfa SFZ a výsledkové šoky. Nováčik zdolal majstra, ktorému sa červenalo

Vďaka ministrovi Huliakovi a kadejakým mobilným telefónom nezažilo futbalové Slovensko predminulý piatok iba ďalšie nudné voľby prezidenta najväčšieho zväzu.
Naopak, víťazi sa pri urne nakoniec vybozkávali, akoby sme už urobili prvý krok na svet v baráži proti Kosovu, do ktorej nás povedie „70-tisícový“ tréner.
Navyše, aj boj o slovenský titul nie je teraz úplne ľahko predvídateľný a šesťnásobný sériový obhajca Slovan Bratislava musí byť - po vypadnutí z pohára – oveľa ostražitejší.
Prekvapenia už zabolia viac
Nevídané zvraty sa však dejú aj v nižších súťažiach, či v regiónoch. Prekvapenia patria k futbalu, lenže v jarných odvetách zabolia o čosi viac.
Také Zlaté Moravce hovoria o návrate do Niké ligy druhý rok, no v priamom súboji o priebežnú barážovú druhú priečku prehrali doma 1:2 s Liptovským Mikulášom, ktorý v prvom jarnom kole druhej ligy uštedril na vlastnom trávniku vôbec prvú prehru dovtedy suverénnej Banskej Bystrici (3:1).
V tretej lige Východ zaujal remízový rezultát exštvrtoligovej dediny Raslavice doma proti exdruholigovému Humennému v pomere 2:2.
Na polceste medzi Prešovom a Bardejovom išlo o ostrý vzájomný zápas tímov z top kvarteta, v ktorom vyhrala prvý polčas pravá futbalová dedina Raslavice 2:0, kým o vyrovnanie na konečných 2:2 sa postaral 20-ročný Ukrajinec Konštantyn Matšiak, ktorý prišiel pred touto sezónou dopomôcť Humenčanom k okamžitému návratu do druhej ligy. Už v 17. kole však idú žlto-modrí na šláger jari do vedúcej Spišskej Novej Vsi.
Nitra i Boleráz tesne
V západniarskej štvrtej lige sa síce v jarnej ouvertúre vyslovene prekvapujúci výsledok nezrodil, no bodovo odtrhnutá vedúca dvojica dala víťazný gól pri najtesnejších víťazstvách (2:1) proti súperovom zo slabšej polovice tabuľky zhodne až v poslednej päťminútovke riadneho hracieho času.
Druhý Boleráz dokonca doma do siete Imeľa, kým polovičný majster a najväčší favorit na postup FC Nitra u nováčika v Hornej Krupej. Nitrania pritom už túto zimu začali vystužovať i tak najkvalitnejší káder súťaže už na vyššiu súťaž a na prípadný budúcosezónny boj o Monacobet ligu.
Práve z druholigového Púchova prišli dve najčerstvejše posily, zadák Dominik Straňák a útočné kladivo Daniel Rapavý, ktorý pečatil svoju štvrtoligovú nitriansku premiéru v Hornej Krupej spomínaným víťazným gólom.
So Slovanom viedli, v Kmeťove nie
Spomínaný bratislavský Slovan prehrával v tohtosezónnom 2. kole Slovenského pohára v Trsticiach ešte v 45. minúte 0:2, aby nakoniec otočil v hustom daždi pred skoro dvetisíckou divákov s vypätím síl na postupových 4:2.
Udialo sa to v tých Trsticiach, ktoré predtým v lete odmietli postup do štvrtej ligy Západ a ktoré nastúpili uplynulú nedeľu v prvom jarnom kole piatej ligy - ako úradujúci majster - na pôde absolútneho piatoligového nováčika v maličkom Kmeťove.
Práve do Kmeťova poslal presne pred tromi rokmi vtedy bohatý Branč napríklad tvorivého Adriána Procháczku, aby sa rozohral v šiestej lige.
Brančania s exreprezentačným stopérom Mariánom Hadom sa totiž bili o postup do najvyššej krajskej súťaže akurát s Trsticami a napríklad na superšláger Trstice – Branč si objednali aj security službu.
Mimochodom, dnes je aj tu všetko naruby. Branč figuruje na dne nitrianskej okresnej siedmej ligy a Medzinárodná futbalová federácia FIFA mu len nedávno odblokovala zákaz prestupov a registrácie nových hráčov, kým ani nie tisícové Kmeťovo pokorilo napríklad v 10. kole doma suverénneho lídra piatej ligy AC Nitra výsledkom 2:1 a hodové kolotoče sa na Požitaví točili v ten deň až do tmy.
Nováčik už bez Brazílčana
Len v deň zápasu bol na Futbalnete odkliknutý príchod 22-ročného Borisa Brucknera zo štvrtoligového FC Pata, no Kmeťovčania prišli v zime o dôležitého dispečera stredu poľa Clebera.
Známy exligový slovanista a aj Trnavčan z Brazílie za jeden rok pomohol najskôr v druhej polovici postupovej šiestoligovej sezóny a potom ešte viac v prvej polsezóne piatej ligy. Podľa nášho zdroja si po roku dobrých služieb zapýtal viac, na čo však sponzor neprikývol a ich cesty sa rozišli.
Malý klub má spoločný dorast s Mojzesovom, pred jarou poslal na hosťovanie hneď troch nádejných odchovancov do dvoch šiestych líg, Ondreja Kendera a Michala Smatanu do Veľkých Loviec, kým Dávida Patkosa do Čeľadíc.
Červeno-modrí sa budú v odvetách spoliehať na dve ďalšie zimné posily, Deana Páchnika z piatoligovej Novej Bane a Mareka Sperku zo šiestoligových Nevidzian, ktorého bolo v nedeľňajšej premiére vidieť.
Tréner Vladimír Drienovský sa chce po zimnej príprave vyvarovať hlavne septembrovej päťzápasovej šnúre bez zisku čo i len bodu a v tabuľke poskočiť do jej hornej polovice.
Majster bez Kolumbijca
Predvlani štvrtoligové Trstice sa do polovice jesene naťahovali o vedúcu priečku piatej ligy s AC Nitra,
vzájomný zápas im však nevyšiel a aj kvôli domácej prehre 1:3 prezimovali až tretie s deväťbodovou stratou na lídra.
Mužstvo prišlo v zime o cenného ofenzívneho Kolumbijca Sevastiana Torresa, ktorý prišiel pred rokom a pol z konkurenčných Šiach, z ktorých bol aj na skúške v druholigovom FK Pohronie. V pohári netadržateľne zvýšil proti Slovanu na 2:0, no túto zimu sa vrátil do rodnej Kolumbie.
Z treťoligového Gabčíkova sa ho pokúsi nahradiť navrátilec Štefan Molnár, z Veľkého Blahova prišiel Dávid Csomor, no a novými tvárami v kádri Kristiána Molnára sú aj dvaja Brazílčania, 30-ročný Lucas Hita Silva a 23-ročný Pedro Leite Bezzera. S futbalom však skončil kvôli zraneniu kapitán a stredný obranca Ladislav Király.
Prísna červená hosťom
V prvom jarnom kole piatej ligy JV HUMMEL chcel nováčik vrátiť úradujúcemu majstrovi augustovú prehru 0:2 a nakoniec sa mu to podarilo do bodky.
ŠK Kmeťovo – FC Nádszeg Trstice 2:0 (0:0)
Góly: 57. Marek Sperka, 79. Mário Mjuller, ČK: 24. Pedro, 83. Csomor
Diváci: 350
Kmeťovo: Bálint – A. Gajdoš, Víglaský, Blaho, Š. Gajdoš, Hlavačka, Lovska, Baláž, Brumbaugh, Páchnik, Sperka (Mjuller, Bruckner, Ondrovčák Kuruc, Zábojník), tréner Vladimír Drienovský
Trstice: R. Molnár – Erdélyi, Polák, Csomor, Boráros, Kiss, Pedro, Puskás, Tamás, Š. Molnár, Botló (Szüllő, Lucas), tréner Krisztián Molnár
Nervóznejší domáci najskôr vyčkávali, v prvom dejstve však zaostali za očakávaniami. V samom úvode pôsobili istejšie hostia, hoci do stredu ich obrany sa musel postaviť namiesto dlhoročného kapitána Ladislava Királiho Attila Polák.
Kmeťovčania neboli vo svojej najlepšej koži a veľavravne to odkryla prihrávka skúseného Ihora Lovsku „do zemně nikoho“.
V 24. minúte však vstúpil do zápasového deja rozhodca, ktorý, ak by vytiahol Pedrovi za faul na pracovitého mladíka Patrika Baláža na poliacej čiare žltú kartu, nikoho z prítomných divákov by ani nenapadlo pýtať si červenú. Lenže na Slovensku debutujúci Brazílčan musel ísť pod sprchy a prvý polčas stratil z futbalovosti a hlavne zápasového náboja.
Až po obrátke sa Kmeťovo chytilo a striedajúci Mário Mjuller trafil prvým dotykom žrď. Tiahly pokus stopéra Víglaského vytlačil pozorný Molnár nad brvno, a stále agilnejší domáci sa dočkali v 57. minúte, keď čerstvá posila a hroťák Marek Sperka použil na rohu šestky rozum a po zemi nedal brankárovi šancu – 1:0.
Po dobrom centri druhého novica zo zimného prestupového okna Deana Páchnika chýbali autorovi gólu pri hlavičke v záklone centimetre, no o chvíľu zahodil Sperka v čistej šanci z vnútra šestnástky trestuhodne gólovú poistku.
Potom vnikol striedajúci Mário Mjuller po narážačke od Borisa Bruknera až do kuchyne hostí, kde ho pred malým vápnom rukou nedovolene stiahol Attila Polák, ale arbiter už pokutový kop pre domácích neodpískal a kompenzoval tak prísne vylúčenie z 24. minúty.
Sedem minút pred koncom - po góle ŠK na 2:0 - však Trsticiam úplne oprávnene vylúčil aj Dávida Csomora a pod tribúnou sa strhla mela.
V samom závere si loptu postavil na priamy kop neprehliadnuteľný Martin Blaho, po ľavačke ktorého už diváci dvíhali ruky, lenže lopta sa od žrde odrazila von. Za druhý polčas si Kmeťovčania tri body zaslúžili.
Top hráčovi sa prisnil gól
Po vlaňajšom postupe do druhej najvyššej krajskej súťaže potrebovalo Kmeťovo káder jednoznačne posilniť, po nedeľňajšom víťazstve figuruje v hornej polovici tabuľky, noví hráči prišli, niektorí až aj odišli, no za najvydarenejšiu posilu možno označiť skúseného univerzála operujúceho po celej dĺžke ľavej strany Martina Blahu.
Jeden z najnižších chlapov na ihrisku vyčnieva výkonom a priam z neho vyžaruje to najcennejšie – futbalovosť. V osobných súbojoch sa vie oprieť v pravom momente, preto dokáže vyhrávať hlavičkové súboje neraz aj s vyšším protihráčom.
„V týždni nám tréner vštepoval, že proti Trsticiach musíme hrať v strede poľa agresívne, ale maximálne zodpovedne. Zároveň sme proti silnému súperovi nemohli urobiť chybu v rozohrávke, preto sa mohlo v úvode zdať, že vyčkávame.
V polčasovej prestávke sme si boli vedomí početnej výhody o jedného hráča, no tréner nás upozorňoval, aby sme neboli zbrklí v hornej tretine ihriska a vo finálnej fáze hry,“ začal pre Sportnet 32-ročný Martin Blaho, ktorý prišiel pred sezónou z rakúskeho SV Erlauf a ktorý je jedným z najvyťažovanejších hráčov nováčika. K svojej hre telom dodal.
„Po zápasoch to počúvam často, recept je však jednoduchý, dobrá odrazová sila a prirodzený tajming.“
ŠK nakoniec po ofenzívnom druhom dejstve zdolal úradujúceho majstra zaslúžene 2:0 a vrátil mu tak rovnakú prehru z jesene.
„Tam to bola piatoligová premiéra a diváci našu hru chválili. Domáci nás načali v prvom polčase z pokutového kopu,“ ktorý premenil Ladislav Botló a po obrátke zvýšil na konečných 2:0 Torres.
„Z prehry sme žiadnu tragédiu nerobili, pretože sme si ďalej verili. Napríklad, ja som bol teraz celý týždeň víťazne naladený, jednoznačne som veril, že zvíťazíme, aj pretom som mužstvo po jednom z tréningov motivoval, že ak zostanú všetky body doma, prinesiem pohostenie za sto eur,“ prezradil po ťažkej bitke futbalista, ktorý už má čosi za sebou, veď hral Šaľu, Palárikovo, Šurany či Veľký Meder a ktorého férové osobné súboje súpera neraz zabolia.
V posledných minútach zápasu - si po odchode Clebera z klubu - postavil loptu na priamy kop z ideálneho miesta tesne za šestnástkou a svojou ľavačkou utešene ponad múr trafil žrď bezmocného gólmana Trstíc.
„V kabíne som pred Trsticami hovoril, že sa mi dobre spalo a aj prisnilo, že dám gól z priameho kopu. Nakoniec chýbali centimetre,“ smial sa ľaváčik, ktorý by si stále zastal miesto aj vo vyššej súťaži.
Ktorá z jesenných prehier najviac mrzí, zisťujeme. „Mňa najviac škrie prehra 0:1 v Šahách, kde sme mali držanie lopty snáď 80 ku 20, no dostali sme zbytočný gól po chybe.
Veľmi ma však mrzí aj domáca prehra v šiestom kole s Topoľníkmi, s ktorými sme viedli 2:1, no za stavu 2:2 sme vyslovene zahodil tri čisté šance, pohybliví hostia nás potom vybrejkovali a zvíťazili 4:2.“
Top posila sa vrátila z Rakúska, kde musí Slovák niečo ukázať. „Ja som hral posledných päť rokov v Rakúsku štvrtú, piatu aj šiestu ligu, raz som dochádzal až 250 km. Žijem v druhej dedine od Kmeťova, v blízkom Černíku a uvítal som, keď Kmeťovo postúpilo do vyššej súťaže a hľadalo posily.
S trénerom Vladimírom Drienovským sa poznám ešte z treťoligového Palárikova, kde sme spolu hrávali, no a všetko si teraz sadlo a popri svojej práci som v Kmeťove spokojný,“ uzavrel cenný hráč, ktorý žije pre svoj tím.
Inak, Kmeťovo má iba 800 obyvateľov a v jesenných pätnástich kolách porazilo až štyri mestá.
Posledný vyhral u druhého
Výsledok kola v jarnej premiére piatej ligy urobil posledný Veľký Meder víťazstvom 2:0 v druhom Bešeňove, keď oba góly dal 18-ročný dorastenec Tamás Almási.
V súboji Šurany – Topoľníky sa zrodila bezgólová deľba, no v samom závere sa diali veci. V 86. minúte bol vylúčený domáci zadák Marcel Timoránsky za držanie v pokutovom území, no nariadenú jedenástku najlepší strelec hostí Gergely Kálmán nepremenil. Treba však dodal, že Šuranci prišli v zimnom prestupovom období o bleskurýchleho krídelníka Mariána Vadkertiho, ktorého zlákal vedúci AC Nitra.
Nečakalo sa ani vysoké víťazstvo Bábu v nebezpečnej Jelke (4:1), ktoré pečatil štvrtým gólom v 72. minúte skúsený exligista Róbert Glenda.