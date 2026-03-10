VIDEO: Fehérváry pomohol naštartovať vysokú výhru Washingtonu, Pospíšil nehral

Slovenský obranca Martin Fehérváry prispel v noci na utorok v zámorskej NHL jednou asistenciou k víťazstvu Washingtonu Capitals nad Calgary Flames 7:3. Jeho krajan Martin Pospíšil v zostave hostí chýbal.
Fehérváry bodoval už pri úvodnom góle v 3. minúte duelu, keď jeho nahodenie od modrej čiary vyrazil brankár Devin Cooley betónom iba pred Hendrixa Lapierrea a ten skóroval do odkrytej bránky.
Slovenský zadák odohral 19:06 min, mal jednu strelu, dva plusové body a štyri hity. V prebiehajúcej sezóne má na konte 21 bodov (4+17).
Washington stratil v druhej tretine trojgólový náskok, ale definitívne rozhodol štyrmi zásahmi v záverečnej desaťminútovke. Capitals tak zastavili šnúru troch prehier.
VIDEO: Asistencia Fehérváryho
Dva góly Washingtonu vrátane víťazného strelil Connor McMichael.
„Náš tím ukázal mentálnu odolnosť a charakter. Prišiel o trojgólový náskok, no nedeprimovalo ho to a v tretej tretine robil na ľade správne veci. Verím, že toto víťazstvo nás nakopne," uviedol pre oficiálny web profiligy tréner Caps Spencer Carbery.
Adrian Kempe rozhodol v predĺžení svojim druhým gólom v zápase o víťazstve Los Angeles na ľade Columbusu 5:4. Jedenástym zásahom v extra čase vyrovnal klubový rekord Jeffa Cartera.
„Bol to z našej strany dobrý zápas. Hoci sa domácim podarilo otočiť na 3:2, stále som veril, že môžeme získať dva body. Pri víťaznom góle som sa snažil vyslať na súperovho brankára čo najtvrdšiu strelu a padlo to tam," pochvaľoval si Švéd. V drese domácich bol dvojgólový Conor Garland, ktorého Columbus získal pred uzávierkou trejdov z Vancouveru.
Mika Zibanejad sa tromi bodmi (2+1) podieľal na víťazstve New Yorku Rangers vo Philadelphii 6:2. „Jazdci“ ukončili sériu šiestich prehier na klziskách súperov. Tri asistencie si pripísal Vincent Trocheck, brankár Igor Šesťorkin predviedol 32 úspešných zákrokov.
"V šatni sme sa rozprávali o tom, že musíme zachytiť úvod zápasu a byť aktívni. Hráči dnes splnili taktické pokyny a podali kvalitný výkon," neskrýval spokojnosť tréner Rangers Mike Sullivan.
Chicago zdolalo doma Utah 3:2 po predĺžení, víťazný gól zaznamenal v presilovke Frank Nazar. Pred začiatkom zápasu v aréne Blackhawks vzdali hold Troyovi Murraymu, ktorý minulú sobotu zomrel vo veku 63 rokov. Za Chicago hral v rokoch 1982-1991 a po skončení kariéry pôsobil ako rozhlasový analytik.
„Bol to pre nás veľmi emotívny večer. Dnešné víťazstvo venujeme Troyovi. Určite sa na nás zhora pozeral. Mal obrovský vplyv na celú organizáciu Chicaga Blackhawks," zdôraznil Nazar.
Prvé čisté konto v sezóne a 32. v kariére zaznamenal brankár James Reimer a priviedol tak Ottawu k víťazstvu na ľade Vancouveru 2:0. „Senátori“ bodovali v siedmom stretnutí za sebou.
„Ak chcete byť v tejto náročnej súťaži úspešní, musíte veriť vášmu systému hry. Dnes sme sa mohli oprieť o skvelú defenzívu, chalani odviedli výbornú prácu," pochválil svojich spoluhráčov Reimer, ktorý zneškodnil 16 striel Vancouveru.
NHL - výsledky (10. marec):
Columbus Blue Jackets - Los Angeles Kings 4:5 pp (1:2, 2:1, 1:1 - 0:1)
Góly: 18. Garland (Monahan, Provorov), 31. Mateychuk (Lundeström), 33. Garland (Mateychuk), 59. Marčenko (Werenski, Coyle) – 7. Laughton (Dumoulin, Turcotte), 15. Panarin (Helenius), 35. Kempe (Kopitar, Dumoulin), 51. Dumoulin (Anderson, Laughton), 63. Kempe (Panarin, Doughty)
Brankári: Greaves - Forsberg, strely na bránku: 32:31
Philadelphia Flyers - New York Rangers 2:6 (0:3, 1:2, 1:1)
Góly: 24. Mičkov (Drysdale, Zegras), 56. Couturier (Grebjonkin, Glendening) – 2. Laba (Robertson), 14. Zibanejad (Lafreniere, Gavrikov), 20. Lafrenière (Zibanejad, Trocheck), 27. Perreault (Trocheck, Fox), 39. Zibanejad (Perreault, Trocheck), 39. Gavrikov (Laba, Sheary).
Brankári: Vladař (41. Ersson) - Šesťorkin, strely na bránku: 34:27
Washington Capitals - Calgary Flames 7:3 (3:0, 0:3, 4:0)
Góly: 3. Lapierre (FEHÉRVÁRY, Chisholm), 10. Wilson (Protas, D. Strome), 18. McMichael (Sourdif, Beauvillier), 51. McMichael, 52. Sourdif, 58. Frank (Duhaime, Lapierre), 60. Leonard (Sourdif) – 37. Gridin (Määttä, R. Strome), 38. Coleman (Backlund, Kuznecov), 39. Šarangovič (Farabee)
Brankári: Thompson - Cooley, strely na bránku: 29:26
Chicago Blackhawks - Utah Mammoth 3:2 pp (1:2, 1:0, 0:0 - 1:0)
Góly: 14. Mangiapane (Donato, Michejev), 36. Burakovsky (Bedard, Greene), 63. Nazar (Teräväinen, Bedard) – 10. Hayton (DeSimone, Cole), 17. Guenther (Keller, Schmaltz).
Brankári: Commesso - Vaněček, strely na bránku: 26:24
Vancouver Canucks - Ottawa Senators 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Góly: 31. Greig (Pinto, Zub), 59. B. Tkachuk (Stützle, Chabot)
Brankári: Lankinen - Reimer, strely na bránku: 16:23
