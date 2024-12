Jeden chce nadviazať na jeseň, druhý zorvať v lige. Ako vnímajú hráči ocenenie v Jedenástke roka?

Eduard Šimko

1. "O mojej účasti rozhodli výsledky môjho klubu. Vytvorila sa skvelá partia, na ihrisku nám to klapalo, rovnako mimo neho. Tento úspech je z veľkej časti úspechom celého tímu, trénera i fanúšikov."

2. "Nominácia ma milo prekvapila. O to viac si toto ocenenie vážim. Chcel by som poďakovať všetkým klubom a trénerom , ktorí mi dali hlas. Pre mňa osobne to znamená motiváciu pokračovať ďalej v tréningu, odovzdávať na ihrisku všetko pre klub. Futbal sa oklamať nedá. Čo natrénuješ to sa ti vráti.“

3. "Plány do budúcnosti sú jasné. Prioritou je zotrvať s klubom v IV. lige. Chcem aby sme išli od zápasu k zápasu a dostali sa na „pokojné“ priečky v tabuľke.“