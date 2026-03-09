Šláger už vo štvrťfinále FA Cupu. Treťoligista vyzve londýnsky veľkoklub

Ťahákom štvrťfinále anglického futbalového FA Cupu bude súboj Manchestru City s FC Liverpool. Rozhodol o tom pondelkový žreb v Londýne.
Mužstvo trénera Pepa Guardiolu už v tejto sezóne dvakrát zdolalo „The Reds“. Najskôr v novembri vyhral 3:0 na domácej pôde a v februári zvíťazil na Anfielde 2:1.
Súboje o postup medzi štyri najlepšie tímy sú na programe 4. a 5. apríla.
Žreb štvrťfinále FA Cupu
Southampton - FC Arsenal
FC Chelsea - Port Vale
Manchester City - FC Liverpool
West Ham United/FC Brentford - Leeds United