Šláger už vo štvrťfinále FA Cupu. Treťoligista vyzve londýnsky veľkoklub

Na snímke futbalista Port Vale Ben Waine (uprostred) sa teší z gólu v osemfinále anglického FA Cupu.
Na snímke futbalista Port Vale Ben Waine (uprostred) sa teší z gólu v osemfinále anglického FA Cupu.
TASR|9. mar 2026 o 21:27
Súboje o postup medzi štyri najlepšie tímy sú na programe 4. a 5. apríla.

Ťahákom štvrťfinále anglického futbalového FA Cupu bude súboj Manchestru City s FC Liverpool. Rozhodol o tom pondelkový žreb v Londýne.

Mužstvo trénera Pepa Guardiolu už v tejto sezóne dvakrát zdolalo „The Reds“. Najskôr v novembri vyhral 3:0 na domácej pôde a v februári zvíťazil na Anfielde 2:1.

Súboje o postup medzi štyri najlepšie tímy sú na programe 4. a 5. apríla.

Žreb štvrťfinále FA Cupu

Southampton - FC Arsenal

FC Chelsea - Port Vale

Manchester City - FC Liverpool

West Ham United/FC Brentford - Leeds United

FA Cup

    Šláger už vo štvrťfinále FA Cupu. Treťoligista vyzve londýnsky veľkoklub
    dnes 21:27
