ONLINE: Washington Capitals - Calgary Flames dnes, NHL LIVE (Fehérváry, Pospíšil)

Washington Capitals - Calgary Flames: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Sportnet|9. mar 2026 o 20:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Washington Capitals - Calgary Flames.

Hokejisti tímov Washington Capitals - Calgary Flames dnes v noci hrali ďalší zápas v rámci základnej časti NHL.

V drese domácich sa predstaví slovenský obranca Martin Fehréváry, v zostave hostí sa predstaví útočník Martin Pospíšil.

Kde sledovať NHL?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Washington Capitals - Calgary Flames dnes (hokej, NHL, Martin Pospíšil, Martin Fehérváry, výsledok, pondelok, NAŽIVO)

NHL  2025/2026
10.03.2026 o 00:00
Washington
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Calgary
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 00:00.

NHL

