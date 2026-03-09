ONLINE: Washington Capitals - Calgary Flames dnes, NHL LIVE (Fehérváry, Pospíšil)

Hokejisti tímov Washington Capitals - Calgary Flames dnes v noci hrali ďalší zápas v rámci základnej časti NHL.
V drese domácich sa predstaví slovenský obranca Martin Fehréváry, v zostave hostí sa predstaví útočník Martin Pospíšil.
Kde sledovať NHL?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Washington Capitals - Calgary Flames dnes (hokej, NHL, Martin Pospíšil, Martin Fehérváry, výsledok, pondelok, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
10.03.2026 o 00:00
Washington
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Calgary
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 00:00.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: